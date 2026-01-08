Почему электрический Macan не стал заменой — неожиданный взгляд

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

8 января 2026, 15:07

Экс-глава Porsche признал ошибку с отказом от бензинового Macan

Экс-глава Porsche признал ошибку с отказом от бензинового Macan

Почему электрический Macan не стал заменой — неожиданный взгляд

Экс-глава Porsche признал ошибку с отказом от бензинового Macan

Porsche готовит новый кроссовер с ДВС. Электрический Macan не оправдал ожиданий. В компании пересматривают стратегию. Новый руководитель уже приступил к работе. Подробности о будущем бренда интригуют.

Porsche готовит новый кроссовер с ДВС. Электрический Macan не оправдал ожиданий. В компании пересматривают стратегию. Новый руководитель уже приступил к работе. Подробности о будущем бренда интригуют.

В автомобильной индустрии редко кто из топ-менеджеров публично признает просчеты, но бывший руководитель Porsche Оливер Блуме решился на откровенность. Он заявил, что решение отказаться от выпуска Macan с бензиновым мотором оказалось ошибочным шагом для бренда. По его словам, ставка на электромобиль не оправдала ожиданий, и классическая версия кроссовера оказалась востребованной дольше, чем предполагалось.

На момент принятия решения в Porsche были уверены: электрический Macan полностью заменит своего предшественника с ДВС. Прогнозы казались убедительными, а стратегия - выверенной. Однако реальность оказалась иной. Поклонники марки не спешили пересаживаться на электрокары, а спрос на традиционные версии не падал. В итоге компания оказалась в ситуации, когда ниша осталась незаполненной, а часть клиентов ушла к конкурентам.

Блуме отметил, что в компании уже осознали промах. В ближайшее время производство бензинового Macan будет завершено, но в Porsche спешат исправить ситуацию. Сейчас инженеры работают над новым кроссовером с двигателем внутреннего сгорания, который займет место в модельной линейке ниже Cayenne. Название у него будет другое, но по сути он станет идейным наследником Macan, сохранив дух марки и привычные для поклонников характеристики.

Ожидается, что новинка появится на рынке в 2028 году. Деталей о проекте пока немного, но известно, что автомобиль будет заметно отличаться от электрического Macan. В Porsche подчеркивают: это будет «очень типичный» представитель бренда, созданный с учетом ошибок прошлого. Компания явно не намерена повторять прежние просчеты и теперь делает ставку на разнообразие силовых установок - от классических ДВС до гибридов и электромобилей.

Смена руководства в Porsche также добавила интриги. С 1 января компанию возглавил Михаэль Ляйтерс, ранее работавший в McLaren и Ferrari. Его опыт в создании гибридных суперкаров и управлении крупными проектами внушает оптимизм. В Porsche он уже курировал разработку Cayenne и Macan, а теперь ему предстоит вывести бренд на новый уровень, учитывая уроки, полученные за последние годы.

Ситуация с Macan наглядно показывает, как сложно предугадать поведение рынка и предпочтения покупателей. Даже самые продуманные стратегии могут дать сбой, если не учитывать нюансы и не оставлять пространство для маневра. Впрочем, признание ошибок и готовность меняться - признак сильной компании. Porsche явно не собирается сдаваться и уже готовит ответ на вызовы времени.

Упомянутые модели: Porsche Macan (от 3 512 000 Р)
Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Магнитогорск Стерлитамак
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться