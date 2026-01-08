Почему электрический Macan не стал заменой — неожиданный взгляд

Экс-глава Porsche признал ошибку с отказом от бензинового Macan

Porsche готовит новый кроссовер с ДВС. Электрический Macan не оправдал ожиданий. В компании пересматривают стратегию. Новый руководитель уже приступил к работе. Подробности о будущем бренда интригуют.

Porsche готовит новый кроссовер с ДВС. Электрический Macan не оправдал ожиданий. В компании пересматривают стратегию. Новый руководитель уже приступил к работе. Подробности о будущем бренда интригуют.

В автомобильной индустрии редко кто из топ-менеджеров публично признает просчеты, но бывший руководитель Porsche Оливер Блуме решился на откровенность. Он заявил, что решение отказаться от выпуска Macan с бензиновым мотором оказалось ошибочным шагом для бренда. По его словам, ставка на электромобиль не оправдала ожиданий, и классическая версия кроссовера оказалась востребованной дольше, чем предполагалось.

На момент принятия решения в Porsche были уверены: электрический Macan полностью заменит своего предшественника с ДВС. Прогнозы казались убедительными, а стратегия - выверенной. Однако реальность оказалась иной. Поклонники марки не спешили пересаживаться на электрокары, а спрос на традиционные версии не падал. В итоге компания оказалась в ситуации, когда ниша осталась незаполненной, а часть клиентов ушла к конкурентам.

Блуме отметил, что в компании уже осознали промах. В ближайшее время производство бензинового Macan будет завершено, но в Porsche спешат исправить ситуацию. Сейчас инженеры работают над новым кроссовером с двигателем внутреннего сгорания, который займет место в модельной линейке ниже Cayenne. Название у него будет другое, но по сути он станет идейным наследником Macan, сохранив дух марки и привычные для поклонников характеристики.

Ожидается, что новинка появится на рынке в 2028 году. Деталей о проекте пока немного, но известно, что автомобиль будет заметно отличаться от электрического Macan. В Porsche подчеркивают: это будет «очень типичный» представитель бренда, созданный с учетом ошибок прошлого. Компания явно не намерена повторять прежние просчеты и теперь делает ставку на разнообразие силовых установок - от классических ДВС до гибридов и электромобилей.

Смена руководства в Porsche также добавила интриги. С 1 января компанию возглавил Михаэль Ляйтерс, ранее работавший в McLaren и Ferrari. Его опыт в создании гибридных суперкаров и управлении крупными проектами внушает оптимизм. В Porsche он уже курировал разработку Cayenne и Macan, а теперь ему предстоит вывести бренд на новый уровень, учитывая уроки, полученные за последние годы.

Ситуация с Macan наглядно показывает, как сложно предугадать поведение рынка и предпочтения покупателей. Даже самые продуманные стратегии могут дать сбой, если не учитывать нюансы и не оставлять пространство для маневра. Впрочем, признание ошибок и готовность меняться - признак сильной компании. Porsche явно не собирается сдаваться и уже готовит ответ на вызовы времени.