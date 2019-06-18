18 июня 2019, 13:04

Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition раскупили за 4 часа

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Российский офис Toyota сообщил, что выделенные для России три спорткара Supra эксклюзивной серии A90 Edition были забронированы онлайн и предоплачены в течение первых четырех часов после начала приема заказов.
Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition раскупили за 4 часа
Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition раскупили за 4 часа
Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition раскупили за 4 часа
Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition раскупили за 4 часа
Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition раскупили за 4 часа
Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition раскупили за 4 часа
Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition раскупили за 4 часа
Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition раскупили за 4 часа
Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition раскупили за 4 часа
Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition раскупили за 4 часа
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Официальные продажи возрожденной Toyota Supra пятого поколения стартовали в России 3 июня. Квота для нашей страны на этот год составила всего 22 автомобиля. Из них три спорткара выпустили в особой версии A90 Edition. Принимать заказы на эти автомобили начали и закончили 17 июня. Все три Supra A90 Edition разобрали за первые четыре часа с момента начала продаж. Стоили эксклюзивные купе минимум 5 692 000 рублей.

Лимитированная серия A90 Edition 1 отличается матово-серой окраской кузова Storm Gray, 19-дюймовыми матово-черными колесными дисками и черно-красным кожаным салоном. На передней панели каждого купе установлена табличка с указанием порядкового номера в серии из 90 автомобилей. Именно столько особых Toyota Supra выпустят по всему миру. Все автомобили оснащены 3,0-литровыми рядными «шестерками» отдачей 340 л.с. Низкий центр тяжести и идеальная развесовка по осям обеспечивает Toyota Supra идеальную устойчивость и управляемость.

Продажами Toyota Supra пятого поколения займутся 13 официальных дилерских центров японской марки в России: три в Москве, два в Санкт-Петербурге, три в Ростове-на-Дону, два в Краснодаре и по одному в Сочи, Минеральных Водах и Новороссийске. Каждый владелец новой Supra получит расширенный доступ к программе «Помощь на дороге», рассчитанной на пять лет вместо стандартных трех. Она включает в себя консьерж-сервис, отмену запрета на участие в гонках, доставку на эвакуаторе до гоночной трассы и дважды в год – на плановое ТО.


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Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition раскупили за 4 часа
{{material_125495}}Официальные продажи возрожденной Toyota Supra пятого поколения стартовали в России 3 июня. Квота для нашей страны на этот год составила всего 22 автомобиля. Из них три спорткара выпустили в особой версии A90 Edition. Принимать заказы на эти автомобили начали и закончили 17 июня. Все три Supra A90 Edition разобрали за первые четыре часа с момента начала продаж. Стоили эксклюзивные купе минимум 5 692 000 рублей.Лимитированная серия A90 Edition 1 отличается матово-серой окраской кузова Storm Gray, 19-дюймовыми матово-черными колесными дисками и черно-красным кожаным салоном. На передней панели каждого купе установлена табличка с указанием порядкового номера в серии из 90 автомобилей. Именно столько особых Toyota Supra выпустят по всему миру. Все автомобили оснащены 3,0-литровыми рядными «шестерками» отдачей 340 л.с. Низкий центр тяжести и идеальная развесовка по осям обеспечивает Toyota Supra идеальную устойчивость и управляемость.Продажами Toyota Supra пятого поколения займутся 13 официальных дилерских центров японской марки в России: три в Москве, два в Санкт-Петербурге, три в Ростове-на-Дону, два в Краснодаре и по одному в Сочи, Минеральных Водах и Новороссийске. Каждый владелец новой Supra получит расширенный доступ к программе «Помощь на дороге», рассчитанной на пять лет вместо стандартных трех. Она включает в себя консьерж-сервис, отмену запрета на участие в гонках, доставку на эвакуаторе до гоночной трассы и дважды в год – на плановое ТО.
2019-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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