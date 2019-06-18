18 июня 2019, 13:04
Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition раскупили за 4 часа
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Российский офис Toyota сообщил, что выделенные для России три спорткара Supra эксклюзивной серии A90 Edition были забронированы онлайн и предоплачены в течение первых четырех часов после начала приема заказов.
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Долгожданная премьера возрожденной Toyota Supra состоялась. После 17-летнего перерыва модель пятого поколения ...Читать далее
Лимитированная серия A90 Edition 1 отличается матово-серой окраской кузова Storm Gray, 19-дюймовыми матово-черными колесными дисками и черно-красным кожаным салоном. На передней панели каждого купе установлена табличка с указанием порядкового номера в серии из 90 автомобилей. Именно столько особых Toyota Supra выпустят по всему миру. Все автомобили оснащены 3,0-литровыми рядными «шестерками» отдачей 340 л.с. Низкий центр тяжести и идеальная развесовка по осям обеспечивает Toyota Supra идеальную устойчивость и управляемость.
Продажами Toyota Supra пятого поколения займутся 13 официальных дилерских центров японской марки в России: три в Москве, два в Санкт-Петербурге, три в Ростове-на-Дону, два в Краснодаре и по одному в Сочи, Минеральных Водах и Новороссийске. Каждый владелец новой Supra получит расширенный доступ к программе «Помощь на дороге», рассчитанной на пять лет вместо стандартных трех. Она включает в себя консьерж-сервис, отмену запрета на участие в гонках, доставку на эвакуаторе до гоночной трассы и дважды в год – на плановое ТО.
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11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
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Цитата:| Кому: ram039 Владел 14 лет .одни плюсы .Жаль что не выпускается.
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