Убыточная эксклюзивность: Редкая версия BMW 8 Series с уникальным дизайном от Джеффа Кунса резко обесценилась после минимального пробега

28 февраля 2026, 08:26
Эксклюзивный BMW 8 X Jeff Koons потерял почти 220 тысяч долларов за три года — в чем причина
Ограниченная серия BMW 8 X Jeff Koons, созданная совместно с известным художником, за три года и 80 километров пробега потеряла в цене почти две трети стоимости. Почему коллекционные автомобили иногда становятся невыгодной инвестицией - разбираемся на примере этого необычного купе.
Когда речь заходит о коллекционных автомобилях, многие ожидают, что их стоимость будет только расти. Однако история с BMW 8 X Джеффа Кунса показывает, что даже самая редкая и яркая машина может неожиданно потерять в цене. Эта модель, созданная в Великобритании художником Джеффом Кунсом, представляла собой нечто большее, чем просто автомобиль - скорее арт-объект на колесах. Всего было выпущено 99 экземпляров, каждый из которых отличался броским оформлением кузова и салона, напоминающих супергеройские комиксы.
В основе лежит BMW M850i Gran Coupe с мощным двигателем V8 и фирменной системой полного привода xDrive. Несмотря на то, что это не полноценный М8, динамика и управляемость у машины на высоте. Но, как показывает время, даже столь эксклюзивная версия не застрахована от серьезной потери стоимости. Один из экземпляров, купленный за 350 955 долларов, спустя три года и всего 80 километров пробега был выставлен на продажу с убытком почти за 220 тысяч долларов. Такая цена динамика удивила даже опытных коллекционеров.
Причины резкого падения стоимости кроются не только в специфическом дизайне, который нравится далеко не всем, но и в изменениях на рынке люксовых автомобилей. В последние годы спрос на подобную арт-коллаборацию снизился, покупатели стали с настороженностью относиться к вложениям в нестандартные машины. Кроме того, ограниченный тираж не всегда обеспечивает рост цен — иногда уникальность становится обузой, если круг покупателей слишком узок.
Интересно, что подобные истории встречаются не только среди роскошных купе. Например, владелец кроссовера также столкнулся с неожиданными тонкостями эксплуатации и падением стоимости. В материале подробно рассматриваются особенности моторов, трансмиссий и ресурса вариатора Renault Koleos второго поколения в сравнении с конкурентами. Эта информация будет полезна тем, кто рассматривает покупку подержанного автомобиля, подробнее можно узнать в материале о плюсах и минусах Renault Koleos второго поколения .
Возвращаясь к BMW 8-й серии Джеффа Кунса, стоит отметить: даже несмотря на потерю в цене, такие автомобили продолжают привлекать внимание коллекционеров и поклонников современного искусства. Для одних это возможность выделиться и подчеркнуть индивидуальность, для других — рискованная инвестиция, которая может не оправдать ожиданий.
Как пишет Autoevolution, судьба подобных проектов зависит от множества факторов: от общей ситуации на рынке до вкусовых предпочтений покупателей. В любом случае, история с этим BMW — наглядный пример того, что даже самые яркие и редкие машины не всегда становятся золотой жилой для своих владельцев.
