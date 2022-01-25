25 января 2022, 23:15
Эксклюзивный Lamborghini Aventador SVJ после пожара едва смогли идентифицировать: он превратился в бесформенную груду металлолома
Автомобильные пожары зачастую поражают как пассажиров, так и прохожих. Однако происшествие, случившиеся на днях недалеко от столицы Мексики выделяется особо: металлические останки, которые можно увидеть на фото, принадлежат родстеру Lamborghini Aventador SVJ.
Андрей Гудов Фото: Facebook
Без этой информации даже эксперт не смог бы идентифицировать эту груду металла. В этом пожаре никто не пострадал. Впервые информация о сгоревшем эксклюзивном авто появилась в группе Twister Garage в Facebook, где написали, что жертва огня – редкий родстер SVJ с серийным тиражом всего 63 автомобиля.
На фотографиях в посте, по-видимому, машина сфотографирована до пожара, а также она же, полностью охваченная пламенем.
Безусловно, это очень дорогостоящий пожар. Один только SVJ стоит более полумиллиона долларов, а родстер стоит еще дороже!
Упомянутые модели: Lamborghini Aventador
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