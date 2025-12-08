Уникальный Mansory Gronos 1-of-7: роскошь, тюнинг и цена как у трех G 63 – стоит ли игра свеч

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 19:06

Эксклюзивный Mansory Gronos: стоит ли он трех новых Mercedes-AMG G 63 одновременно

Эксклюзивный Mansory Gronos: стоит ли он трех новых Mercedes-AMG G 63 одновременно

Уникальный Mansory Gronos 1-of-7: роскошь, тюнинг и цена как у трех G 63 – стоит ли игра свеч

Эксклюзивный Mansory Gronos: стоит ли он трех новых Mercedes-AMG G 63 одновременно

Кажется, что каждый второй Mercedes-AMG G 63 подвергается тюнингу. Но этот Mansory Gronos выделяется даже на их фоне. Его стоимость сопоставима с тремя новыми G 63. Узнайте подробности и решите сами, стоит ли он своих денег.

Кажется, что каждый второй Mercedes-AMG G 63 подвергается тюнингу. Но этот Mansory Gronos выделяется даже на их фоне. Его стоимость сопоставима с тремя новыми G 63. Узнайте подробности и решите сами, стоит ли он своих денег.

В последние годы Mercedes-AMG G 63 стал настоящим магнитом для тюнинг-ателье по всему миру. Практически ежедневно появляются новости о новых доработках этого культового внедорожника. Однако даже на фоне множества проектов особое внимание привлекает лимитированная версия Mansory Gronos 1-of-7, которая способна удивить даже самых искушенных автолюбителей.

Внешний облик этого автомобиля буквально кричит о своей уникальности. Mansory не ограничился стандартными решениями: кузов получил агрессивный аэродинамический обвес, массивные расширители колесных арок и фирменные карбоновые элементы. Каждый штрих подчеркивает индивидуальность и статус владельца, а яркие акценты делают Gronos заметным на любой дороге.

Салон также не остался без внимания. Внутри царит атмосфера роскоши: дорогая кожа, эксклюзивная отделка и множество уникальных деталей, созданных вручную. Каждый элемент интерьера продуман до мелочей, чтобы подчеркнуть эксклюзивность этой версии. Даже опытные ценители премиальных автомобилей не смогут остаться равнодушными к такому уровню исполнения.

Техническая часть не уступает внешнему виду. По информации autoevolution, Mansory серьезно поработал над двигателем и подвеской. Мощность увеличена, динамика стала еще более впечатляющей, а управляемость — острее. В результате владелец получает не просто роскошный внедорожник, а настоящий спортивный автомобиль, способный удивить на трассе и за ее пределами.

Однако главный вопрос — стоит ли этот автомобиль своих денег? Цена Mansory Gronos 1-of-7 сопоставима с тремя новыми Mercedes-AMG G 63. За эти деньги покупатель получает не только эксклюзивный дизайн и доработанную технику, но и ощущение абсолютной уникальности. Всего выпущено семь таких машин, и каждая из них — предмет коллекционирования и зависти окружающих.

В итоге, Mansory Gronos 1-of-7 — это не просто тюнингованный внедорожник, а настоящее произведение искусства на колесах. Его выбирают те, кто ценит индивидуальность, роскошь и готов платить за эксклюзивность. Но решать, стоит ли он своих денег, каждый должен сам. Одно можно сказать точно: равнодушным этот автомобиль не оставит никого.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Хабаровск Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться