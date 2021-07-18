Эксклюзивный Mercedes-Benz 450 SEL 1980 года лидера рок-группы U2 оценили в 65 000 долларов
Фото: foxnews.com
Фото: foxnews.com
Фото: foxnews.com
Фото: foxnews.com
Изготовленный на заказ Mercedes-Benz 450 SEL 1980 года выпуска, когда-то принадлежавший певцу Боно, выставлен на аукцион. Серебристый седан с правым рулем, который Боно купил, чтобы отпраздновать успех первого альбома U2, снаружи выглядит обычным, но когда вы заглядываете в салон, все меняется.
Этот четырехдверный роскошный автомобиль оснащен аудиосистемой Alpine, подобающей рок-звезде, которая включает в себя несколько динамиков в каждой двери и несколько усилителей в багажнике. Установка настолько мощная, что на центральной консоли был установлен огнетушитель на случай перегрева.
Но самая привлекательная особенность автомобиля — обивка салона из воловьей кожи, которая покрывает сиденья и несколько панелей.
Согласно ценовому справочнику Hagerty, такая машина в идеальном состоянии стоит около 28000 долларов (2 млн рублей), но у этой модели на одометре 163000 миль (262 тыс. км.), и к тому же она принадлежала Боно. Поэтому неизвестно, за какую цену автомобиль будет продан.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 283 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 1 999 000 РInfiniti FX50 2013 в Москве
- 2 160 000 РKIA Sorento Prime 2016 в Москве
- 2 158 000 РNissan Murano 2017 в Москве
- 780 000 РMercedes M-класс 2005 в Москве
- 1 830 000 РToyota Venza 2013 в Москве
- 600 000 РLand Rover Range Rover 2006 в Москве
- 1 880 000 РRenault Espace 2017 в Москве
- 1 430 000 РVolvo XC60 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий