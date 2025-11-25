Всесезонный кемпер Nord Expedition — только 20 экземпляров, уникальные возможности для путешествий

Эксклюзивный Nord Expedition: лимитированная серия внедорожных автодомов для любых дорог

Ограниченная серия Nord Expedition удивляет, каждый прицеп с уникальными возможностями. Внедорожная проходимость, всесезонное использование и продуманная комплектация. Подробности — внутри материала.

Ограниченная серия Nord Expedition удивляет, каждый прицеп с уникальными возможностями. Внедорожная проходимость, всесезонное использование и продуманная комплектация. Подробности — внутри материала.

Компания «Кемперус» представила лимитированную версию своего знаменитого прицепа-автодома, созданную для настоящих любителей приключений. Норд Экспедишн — это не просто кемпер, а полноценный дом на колесах, способный преодолевать сложные маршруты и обеспечивать комфорт в любых условиях.

В основе конструкции — усиленная рама, рассчитанная на серьезную нагрузку и долгий срок службы. Весит прицеп от 590 кг, а его габариты позволяют легко маневрировать даже на узких проселочных дорогах. Внутри — просторная жилая зона с двумя вариантами организации отдыха: днем ​​— удобный диван, ночью — полноценная кровать размером 2000 на 1440 мм. Для хранения вещей было предусмотрено множество ниш и отсеков.

Nord Expedition оснащена пневморессорной подвеской с регулируемым клиренсом от 320 до 630 мм, что позволяет уверенно передвигаться по бездорожью и не бояться сезонных перепадов — при этом температура рассчитана на диапазон от минус 30 до плюс 50 градусов. Внутри создается комфортный микроклимат благодаря утеплению без мостиков холода и трем контурам уплотнителей на дверях. Встроенный бак на 50 литров с защитой от промерзания и запас горячей воды позволяет не зависеть от внешних условий.

Для приготовления пищи предусмотрены две зоны: компактная кухня внутри и полноценная выдвижная снаружи, оборудованная раковиной, краном, вытяжной лейкой и насосом подачи воды. Внутренние поверхности отделаны HPL-пластиком, окно оборудовано москитными сетками и шторками, опорное колесо выполнено из цельной резины для дополнительной надежности. Система включает базовую проводку на 12В, потолочное электроосвещение, USB и розетку 12В, а также аккумулятор емкостью 55 А/ч. Ортопедические матрасы обеспечивают комфортный сон, а задние светодиодные фонари повышают безопасность на дороге.