6 марта 2018, 17:27

Эксклюзивный Range Rover SV Coupe получил 585-сильный мотор

Компания Jaguar Land Rover представила в Женеве купе-кроссовер Range Rover SV Coupe. Автомобиль выпустят тиражом 999 экземпляров. Продажи начнутся в четвертом квартале 2018 года. Квота для России – 90 экземпляров.
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  Эксклюзивный Range Rover SV Coupe получил 585-сильный мотор Land Rover Range Rover Эксклюзивный Range Rover SV Coupe получил 585-сильный мотор Land Rover Range Rover Эксклюзивный Range Rover SV Coupe получил 585-сильный мотор Land Rover Range Rover Эксклюзивный Range Rover SV Coupe получил 585-сильный мотор Land Rover Range Rover Эксклюзивный Range Rover SV Coupe получил 585-сильный мотор
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фото
  
Трехдверный Range Rover SV Coupe построили в честь 70-летия марки Land Rover. Оказывается, самое первое поколение Range Rover выпускалось в трехдверном исполнении на протяжении 11 лет. Затем все внедорожники стали 5-дверными. И вот, 40 лет спустя, Land Rover решили воздать должное легендарной модели. 

Land Rover Range Rover 5.0 AT 4x4
5 л, 565 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 5.4 с, 225 км/ч
5000 x 2073 x 1869 мм
полный
АИ-95, 12.8 л на 100 км
Все характеристики
Купе-кроссовер Range Rover SV Coupe построили на базе стандартного 5-метрового Range Rover. Специалисты британской марки лишь немного занизили крышу, расширили проемы передних дверей и изменили оформление передней части кузова. В салоне диван второго ряда теперь разделен на два кресла. Клиенты смогут заказать индивидуальную отделку интерьера кожей разного цвета и ценными породами дерева.

Под капотом SV Coupe самый мощный мотор Range Rover – 565-сильная «восьмерка» объемом 5.0, работающая в сочетании с 8-диапазонным автоматом и полным приводом. Разгон от нуля до первой «сотни» занимает всего 5,3 секунды. Максимальная скорость составляет 266 км/ч. Пневматическую подвеску перенастроили под спортивный стиль вождения. При этом все внедорожные качества модели остались без изменений.

Выпуском кросс-купе займется подразделение SVO (Special Vehicle Operations). Модель выпустят ограниченным тиражом в 999 экземпляров. Каждой стране выдали свою квоту. Российским покупателям достанется 90 автомобилей. Это, кстати, на один внедорожник больше, чем обещано китайцам. Стоимость Range Rover SV Coupe составляет 240 000 фунтов стерлингов или почти 18 млн рублей. Первые покупатели получат свои автомобили в четвертом квартале нынешнего года.
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Обсуждение на форуме (1)
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Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
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Эксклюзивный Range Rover SV Coupe получил 585-сильный мотор
Трехдверный Range Rover SV Coupe построили в честь 70-летия марки Land Rover. Оказывается, самое первое поколение Range Rover выпускалось в трехдверном исполнении на протяжении 11 лет. Затем все внедорожники стали 5-дверными. И вот, 40 лет спустя, Land Rover решили воздать должное легендарной модели. {{params_58095}}Купе-кроссовер Range Rover SV Coupe построили на базе стандартного 5-метрового Range Rover. Специалисты британской марки лишь немного занизили крышу, расширили проемы передних дверей и изменили оформление передней части кузова. В салоне диван второго ряда теперь разделен на два кресла. Клиенты смогут заказать индивидуальную отделку интерьера кожей разного цвета и ценными породами дерева.Под капотом SV Coupe самый мощный мотор Range Rover – 565-сильная «восьмерка» объемом 5.0, работающая в сочетании с 8-диапазонным автоматом и полным приводом. Разгон от нуля до первой «сотни» занимает всего 5,3 секунды. Максимальная скорость составляет 266 км/ч. Пневматическую подвеску перенастроили под спортивный стиль вождения. При этом все внедорожные качества модели остались без изменений.Выпуском кросс-купе займется подразделение SVO (Special Vehicle Operations). Модель выпустят ограниченным тиражом в 999 экземпляров. Каждой стране выдали свою квоту. Российским покупателям достанется 90 автомобилей. Это, кстати, на один внедорожник больше, чем обещано китайцам. Стоимость Range Rover SV Coupe составляет 240 000 фунтов стерлингов или почти 18 млн рублей. Первые покупатели получат свои автомобили в четвертом квартале нынешнего года.
2018-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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