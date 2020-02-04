4 февраля 2020, 12:11
Экспедиционную «Буханку» оценили в 974 900 рублей
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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод анонсировал новую версию модели УАЗ СГР «Буханка», предназначенную для тяжелого бездорожья. Версия «Экспедиция» построена на базе «Комби» и стоит от 974 900 рублей.
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
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Внешне версия «Экспедиция» отличается большим багажником на крыше, лестницей на задней двери и новым силовым бампером с буксировочными петлями. На корме появился кронштейн под полноразмерную «запаску» и фаркоп. Все автомобили получили стальные черные колесные диски, обутые в шины BF Goodrich All-Terrain. Сидения обиты специальной тканью с водоотталкивающей пропиткой. Передние сидения штатно имеют функцию подогрева. Кроме того, экспедиционная «Буханка» получила новые ручки дверей и раздвижные форточки. Цены начинаются от 974 000 рублей. В цветовой палитре только два оттенка: оранжевый и зеленый хаки.
Весной 2019 года УАЗ выпустил для «Буханки» экстремальную версию «Трофи». Сейчас автомобили 2019 года выпуска стоят от 854 900 рублей. Список оснащения чуть проще, чем у новой «Экспедиции»: нет брутального силового бампера, а кузов окрашен исключительно в защитный цвет.
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Отзывы по теме
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
выглядит как большой каблучок
Ура) Наконец то
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