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4 февраля 2020, 12:11

Экспедиционную «Буханку» оценили в 974 900 рублей

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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод анонсировал новую версию модели УАЗ СГР «Буханка», предназначенную для тяжелого бездорожья. Версия «Экспедиция» построена на базе «Комби» и стоит от 974 900 рублей.
Экспедиционную Буханку оценили в 974 900 рублей

Фото: УАЗ

Экспедиционную Буханку оценили в 974 900 рублей

Фото: УАЗ

Экспедиционную Буханку оценили в 974 900 рублей

Фото: УАЗ

Экспедиционную Буханку оценили в 974 900 рублей

Фото: УАЗ

Экспедиционную Буханку оценили в 974 900 рублей
Экспедиционную Буханку оценили в 974 900 рублей
Экспедиционную Буханку оценили в 974 900 рублей
Экспедиционную Буханку оценили в 974 900 рублей
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Новая модель УАЗ СГР «Экспедиция» основана на 7-местной модификации «Комби» с 2,7-литровым бензиновым мотором. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» и развивает 112 л.с. (198 Нм). Стандартно автомобиль оснащается системой подключаемого полного привода. Дополнительно экспедиционная версия получила неразрезные мосты «Спайсер» с принудительной блокировкой заднего дифференциала, защиту рулевых тяг, а также набор внедорожных опций.

Внешне версия «Экспедиция» отличается большим багажником на крыше, лестницей на задней двери и новым силовым бампером с буксировочными петлями. На корме появился кронштейн под полноразмерную «запаску» и фаркоп. Все автомобили получили стальные черные колесные диски, обутые в шины BF Goodrich All-Terrain. Сидения обиты специальной тканью с водоотталкивающей пропиткой. Передние сидения штатно имеют функцию подогрева. Кроме того, экспедиционная «Буханка» получила новые ручки дверей и раздвижные форточки. Цены начинаются от 974 000 рублей. В цветовой палитре только два оттенка: оранжевый и зеленый хаки.

Весной 2019 года УАЗ выпустил для «Буханки» экстремальную версию «Трофи». Сейчас автомобили 2019 года выпуска стоят от 854 900 рублей. Список оснащения чуть проще, чем у новой «Экспедиции»: нет брутального силового бампера, а кузов окрашен исключительно в защитный цвет.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
УАЗ готовит преемника «Буханки»
выглядит как большой каблучок
примат
УАЗ готовит «Буханку» в оранжевом настроении
Ура) Наконец то
Константин Волков
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Экспедиционную «Буханку» оценили в 974 900 рублей
{{material_126381}}Новая модель УАЗ СГР «Экспедиция» основана на 7-местной модификации «Комби» с 2,7-литровым бензиновым мотором. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» и развивает 112 л.с. (198 Нм). Стандартно автомобиль оснащается системой подключаемого полного привода. Дополнительно экспедиционная версия получила неразрезные мосты «Спайсер» с принудительной блокировкой заднего дифференциала, защиту рулевых тяг, а также набор внедорожных опций.Внешне версия «Экспедиция» отличается большим багажником на крыше, лестницей на задней двери и новым силовым бампером с буксировочными петлями. На корме появился кронштейн под полноразмерную «запаску» и фаркоп. Все автомобили получили стальные черные колесные диски, обутые в шины BF Goodrich All-Terrain. Сидения обиты специальной тканью с водоотталкивающей пропиткой. Передние сидения штатно имеют функцию подогрева. Кроме того, экспедиционная «Буханка» получила новые ручки дверей и раздвижные форточки. Цены начинаются от 974 000 рублей. В цветовой палитре только два оттенка: оранжевый и зеленый хаки.Весной 2019 года УАЗ выпустил для «Буханки» экстремальную версию «Трофи». Сейчас автомобили 2019 года выпуска стоят от 854 900 рублей. Список оснащения чуть проще, чем у новой «Экспедиции»: нет брутального силового бампера, а кузов окрашен исключительно в защитный цвет.
2020-02-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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