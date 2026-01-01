Роскошный дом на колесах Iveco Eurocargo 4x4 — комфорт и автономность для самых смелых маршрутов

Стоит присмотреться: Экспедиционный автодом Iveco Eurocargo 4x4 2013 года для путешествий без границ

Уникальный автодом Iveco Eurocargo 4x4 продается в Краснодаре. Полная автономность, премиальный интерьер и огромный запас хода. Идеален для экспедиций, отдыха и жизни вне города. Необычный вариант для тех, кто ищет свободу и комфорт.

В Краснодаре выставлен на продажу необычный экспедиционный автодом, созданный на базе Iveco Eurocargo 4x4 2013 года. Этот дом на колесах способен удивить даже самых искушенных путешественников: он сочетает в себе роскошь, надежность и настоящую внедорожную проходимость. Машина предназначена для тех, кто не готов идти на компромиссы между комфортом и возможностью отправиться туда, где нет дорог.

В основе проекта - полноприводное шасси Iveco Eurocargo с механической коробкой передач и пятью режимами блокировки дифференциалов. Такая конструкция позволяет уверенно преодолевать любые препятствия, будь то песчаные дюны, лесные тропы или горные перевалы. Два топливных бака суммарным объемом 520 литров обеспечивают запас хода более двух тысяч километров без необходимости заправки. Дополнительную безопасность гарантируют усиленный каркас кабины, защита кунга и мощные лазерные прожекторы, которые освещают путь даже в полной темноте.

Фото: auto.drom.ru

Особое внимание уделено юридическому статусу машины: автодом оформлен как легковой пассажирский автомобиль категории С/М1G, что позволяет свободно въезжать в центр города, двигаться по левой полосе и не попадать под ограничения, действующие для грузовиков. Нет необходимости устанавливать тахограф, проходить ежегодные техосмотры или платить за «Платон».

Внутри кунга - настоящий оазис уюта и функциональности. Интерьер отделан премиальными материалами, включая яхтенный тик, а утепленные стены толщиной 50 мм позволяют путешествовать даже зимой. Кухонная зона оборудована индукционной плитой, большим холодильником с отдельной морозильной камерой, микроволновкой, стиральной машиной и кофеваркой. Санузел включает душ, туалет Thetford и раковину. Для отдыха предусмотрены телевизор, аудиосистема и кондиционер с люком для свежего воздуха. Встроенные ящики и рундуки обеспечивают удобное хранение вещей, а немецкие окна KCT созданы специально для внедорожных автодомов.

Автономность - еще одно ключевое преимущество этого автодома. Энергосистема включает солнечные панели мощностью 1000 Вт, литий-ионные аккумуляторы на 1200 А/ч и дизельный генератор Dometic на 4000 Вт. Водоснабжение обеспечивают три бака общей емкостью 550 литров и насос, поддерживающий стабильное давление. За тепло и горячую воду отвечает автономный отопитель Webasto Dual Top Evo 6 STD AM, а климат-контроль поддерживает комфортную температуру в любую погоду.

Этот автодом отлично подойдет для длительных экспедиций, семейных путешествий или жизни вдали от цивилизации. Он также станет отличным выбором для охотников и рыбаков, которым важны проходимость, автономность и комфорт. Все системы полностью исправны, электрооборудование проверено. Такой автодом - не просто транспорт, а билет в мир свободы и новых впечатлений. Не упустите шанс начать свое путешествие уже сейчас!