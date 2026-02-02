Немецкие инженеры превратили автобус Torsus Praetorian в полноценный дом на колесах для бездорожья — что из этого вышло

2 февраля 2026, 17:49
Экспедиционный автодом Liberra: внедорожный автобус Torsus Praetorian в новом формате
Немецкие компании All4Bus и Dämmler создали экспедиционный автодом Liberra на базе внедорожного автобуса Torsus Praetorian. Модель сохранила выдающиеся внедорожные качества и получила продуманный интерьер для длительных путешествий.
В мире автодомов редко встречаются по-настоящему уникальные решения, способные удивить даже опытных путешественников. Однако совместный проект All4Bus и Dämmler, реализованный на базе внедорожного автобуса Torsus Praetorian, позволяет изменить представление о возможностях современных экспедиционных машин. Liberra — это не просто очередной дом на колесах, а полноценный внедорожный штаб для тех, кто не готов идти на компромиссы между комфортом и проходимостью.
В основе Liberra лежит проверенное шасси MAN TGM 4x4, известное своей надежностью на сложных маршрутах. Кузов длиной 8,7 метра выполнен из усиленного стекловолокна, что обеспечивает не только прочность, но и относительную легкость конструкции. Внедорожные качества остались на высоте: шестицилиндровый дизельный мотор мощностью 285 л.с. с крутящим моментом 1050 Нм, полный привод с блокировками дифференциалов, пневматическая подвеска и массивные шины Michelin XZL 365/80 R20 позволяют преодолевать водные преграды глубиной до 60 см и крутые подъемы.
Внутреннее пространство продумано до мелочей. Здесь нет привычного разделения между кабиной и жилым отсеком — все интегрировано в единое целое. Сразу за водительским креслом расположены два пассажирских сиденья с ремнями безопасности. Кухонная зона разделена на две части: одна оборудована плитой с четырьмя конфорками и духовкой, другая — отдельной варочной поверхностью. Холодильник на 90 литров позволяет взять с собой запас продуктов, а обеденная зона легко трансформируется в дополнительное спальное место.
В задней части автодома находится спальня с двумя отдельными кроватями, которые при необходимости можно объединить. Их размеры — 208x90 см и 190x90 см — обеспечивают комфорт даже для высоких людей. Вместе с двуспальной кроватью и обеденной зоной Liberra становится удобным домом на колесах для компании до четырех человек.
Техническое оснащение не уступает современным требованиям к автономному жилью. Энергосистема построена на литиевых аккумуляторах, а инвертор мощностью 3000 Вт обеспечивает работу всех приборов. Запас пресной воды в 250 литров повышает независимость. Для комфорта в любом климате предусмотрены подогреваемые полы, дизельный обогреватель и кондиционер.
Особое внимание уделено панорамному остеклению по обеим сторонам салона, которое дарит отличный обзор и наполняет пространство светом. По имеющейся информации, All4Bus и Dämmler планируют выпускать Praetorian Liberra небольшими партиями, предоставляя клиентам возможность индивидуальной настройки. Базовая стоимость этого экспедиционного автодома составляет 550 000 евро, что делает его предложением для тех, кто ценит абсолютную свободу передвижения и готов инвестировать в непревзойденный комфорт и надежность
