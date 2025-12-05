Уникальный дом на колесах MAN 4x4 Носорог — комфорт и автономия в любой точке мира

5 декабря 2025, 08:46
Экспедиционный автодом MAN 4x4 Носорог для автономных путешествий и жизни вне дорог
Экспедиционный автодом MAN 4x4 Носорог создан для тех, кто мечтает о настоящей свободе. В нем сочетаются комфорт, автономность и надежность. Узнайте, какие решения делают этот автодом особенным. Откройте новые горизонты путешествий.
Экспедиционный автодом MAN 4x4 с говорящим прозвищем «Носорог» — это не просто транспорт для путешествий, а полноценный дом на колесах, рассчитанный на длительное пребывание вдали от цивилизации. Базой для проекта выбрано шасси MAN с полным приводом, что позволяет уверенно преодолевать сложные участки бездорожья и не зависеть от времени года.
Жилой модуль выполнен из современных сэндвич-панелей с утеплением: толщина стен — 50 мм, пола — 120 мм. Такая конструкция обеспечивает отличную теплоизоляцию, что особенно важно для круглогодичного проживания. За поддержание уюта отвечает система отопления ALDE с конвекторами и подогревом пола, позволяющая не бояться даже суровых морозов.
Водоснабжение организовано с расчетом на автономность: бак для чистой воды вмещает 350 литров, для серой воды — 180 литров, для черной — 70 литров. Все емкости утеплены и снабжены подогревом, чтобы вода не замерзала даже в экстремальных условиях. Электроснабжение построено на оборудовании Victron, а также газовом генераторе Talair, что дает стабильное питание 220 В и множество USB-розеток. Управление всеми системами сосредоточено на панели Votronic.
Внешнее оснащение впечатляет: маркиза Fiamma длиной 5,5 метра создает тень в жару, светодиодные балки Aurora освещают пространство вокруг, а мощная лебедка «КРАКЕН» на 22 000 фунтов и оптика HORPOL помогают справиться с любыми трудностями на маршруте. Для безопасности и связи предусмотрены камеры кругового обзора, сигнализация StarLine T94, рация MegaJet MJ555 и переговорное устройство между кабиной и жилым отсеком.
Кабина MAN получила новую отделку из экокожи и алькантары, дополнительную шумоизоляцию, современные Bi-LED фары, продвинутую акустику с сабвуфером и усилителем связи. Внутри жилого модуля — трансформируемая столовая группа с ремнями безопасности, отдельная спальня с ортопедическим матрасом и ламелями FROLI. Кухонная зона оборудована всем необходимым: варочной панелью, мойкой, вытяжкой и холодильником Thetford.
Санузел не уступает по комфорту: просторный душевой поддон размером 1000×1400 мм, электрический судовой унитаз, современная раковина и смесители. Пол покрыт износостойким Tarkett, а мебель изготовлена из прочной фанеры с отделкой HPL и Fenix, что гарантирует долговечность и стильный вид.
В числе дополнительных опций — отдельный отсек для двух газовых баллонов по 11 кг, розетка для подключения гриля, входная дверь и окна/люки IRIS, удобные бортовые люки для доступа к багажу, грузовой отсек с запасным колесом и такелажными рейками, а также увеличенный топливный бак на 600 литров, что позволяет преодолевать огромные расстояния без дозаправки.
Такой автодом станет отличным выбором для тех, кто ценит свободу, комфорт и готов к настоящим приключениям вне асфальта.
