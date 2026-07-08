Новый китайский внедорожный автодом Manca Challenger с панорамной площадкой на крыше для отдыха и вечеринок

Экспедиционный автодом Manca Challenger: мобильная терраса и автономность нового уровня

Manca Challenger - китайский автодом на базе Sinotruk, который выделяется не только внедорожными возможностями, но и уникальной крышей-панорамой для отдыха. Новинка ориентирована на длительные автономные путешествия и предлагает высокий уровень комфорта, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экспедиционным домам на колесах.

Manca Challenger - китайский автодом на базе Sinotruk, который выделяется не только внедорожными возможностями, но и уникальной крышей-панорамой для отдыха. Новинка ориентирована на длительные автономные путешествия и предлагает высокий уровень комфорта, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экспедиционным домам на колесах.

Экспедиционные автодома давно перестали быть просто транспортом для путешествий. Сегодня они становятся полноценными мобильными домами с уровнем комфорта, который ещё недавно казался недостижимым. Китайская компания Manca вывела эту концепцию на новый уровень, представив модель Challenger. Ключевой акцент здесь сделан на сочетании автономности, функциональности и оригинальных инженерных решений.

Главная изюминка Manca Challenger — просторная площадка на крыше, которая превращает автомобиль в настоящую мобильную террасу с круговым обзором. Благодаря гидравлическому механизму верхняя часть кузова поднимается, открывая доступ к зоне отдыха, защищённой от солнца жёсткой крышей. Здесь же размещены компактная кухня, модульный диван и проекционный экран для просмотра фильмов на свежем воздухе. Такой подход позволяет не только наслаждаться природой, но и устраивать вечеринки или семейные ужины прямо на крыше автодома.

Фото: Manca

Внутри жилого модуля реализовано всё необходимое для длительных поездок: полноценная кухня, ванная комната и спальные места для четырёх человек. Одна из кроватей расположена над трансформируемой U-образной зоной отдыха, что позволяет максимально эффективно использовать пространство. Особое внимание уделено ванной: здесь установлены душ с подогревом, вентиляция, деревянный дренажный пол, стиральная машина и «умный» унитаз Panasonic с электронным управлением. Он позволяет регулировать температуру сиденья и использовать дополнительные функции, характерные для современных японских систем.

Автономность Manca Challenger обеспечивают солнечные панели, покрывающие почти всю крышу. Они питают бытовые системы и позволяют путешествовать вдали от цивилизации без необходимости частых остановок для подзарядки. Для хранения вещей предусмотрены многочисленные шкафы и ниши, встроенные в кухню, ванную, жилую зону и даже лестницу на крышу. Задний грузовой отсек оборудован уличной кухней со встроенным столом и дополнительными отделениями для хранения, а также местом для запасных колёс и туристического снаряжения.

Экспедиционные автодома — это специализированные транспортные средства, рассчитанные на длительные автономные поездки по бездорожью. В последние годы в мире наблюдается устойчивый рост интереса к таким моделям, особенно среди любителей активного отдыха и путешествий в труднодоступные регионы. Manca Challenger может стать одним из заметных игроков на этом рынке благодаря сочетанию инновационных решений и высокого уровня комфорта.

Стоимость базовой версии Manca Challenger составляет около 170 тысяч долларов, а максимально оснащённая комплектация может обойтись более чем в 200 тысяч долларов без учёта доставки и пошлин. Несмотря на это, по уровню оснащения и оригинальности конструкции автомобиль способен конкурировать с более дорогими экспедиционными автодомами. Интересно, что на фоне растущего спроса на мобильные дома эксперты отмечают: подобные решения становятся всё более востребованными и в России, где путешествия на колёсах набирают популярность, подробнее в материале о развитии отечественного автопрома .