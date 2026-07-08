Новый китайский внедорожный автодом Manca Challenger с панорамной площадкой на крыше для отдыха и вечеринок

8 июля 2026, 08:10
Экспедиционный автодом Manca Challenger: мобильная терраса и автономность нового уровня
Экспедиционный автодом Manca Challenger: мобильная терраса и автономность нового уровня
Manca Challenger - китайский автодом на базе Sinotruk, который выделяется не только внедорожными возможностями, но и уникальной крышей-панорамой для отдыха. Новинка ориентирована на длительные автономные путешествия и предлагает высокий уровень комфорта, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экспедиционным домам на колесах.
Экспедиционные автодома давно перестали быть просто транспортом для путешествий. Сегодня они становятся полноценными мобильными домами с уровнем комфорта, который ещё недавно казался недостижимым. Китайская компания Manca вывела эту концепцию на новый уровень, представив модель Challenger. Ключевой акцент здесь сделан на сочетании автономности, функциональности и оригинальных инженерных решений.
Главная изюминка Manca Challenger — просторная площадка на крыше, которая превращает автомобиль в настоящую мобильную террасу с круговым обзором. Благодаря гидравлическому механизму верхняя часть кузова поднимается, открывая доступ к зоне отдыха, защищённой от солнца жёсткой крышей. Здесь же размещены компактная кухня, модульный диван и проекционный экран для просмотра фильмов на свежем воздухе. Такой подход позволяет не только наслаждаться природой, но и устраивать вечеринки или семейные ужины прямо на крыше автодома.
Внутри жилого модуля реализовано всё необходимое для длительных поездок: полноценная кухня, ванная комната и спальные места для четырёх человек. Одна из кроватей расположена над трансформируемой U-образной зоной отдыха, что позволяет максимально эффективно использовать пространство. Особое внимание уделено ванной: здесь установлены душ с подогревом, вентиляция, деревянный дренажный пол, стиральная машина и «умный» унитаз Panasonic с электронным управлением. Он позволяет регулировать температуру сиденья и использовать дополнительные функции, характерные для современных японских систем.
Автономность Manca Challenger обеспечивают солнечные панели, покрывающие почти всю крышу. Они питают бытовые системы и позволяют путешествовать вдали от цивилизации без необходимости частых остановок для подзарядки. Для хранения вещей предусмотрены многочисленные шкафы и ниши, встроенные в кухню, ванную, жилую зону и даже лестницу на крышу. Задний грузовой отсек оборудован уличной кухней со встроенным столом и дополнительными отделениями для хранения, а также местом для запасных колёс и туристического снаряжения.
Экспедиционные автодома — это специализированные транспортные средства, рассчитанные на длительные автономные поездки по бездорожью. В последние годы в мире наблюдается устойчивый рост интереса к таким моделям, особенно среди любителей активного отдыха и путешествий в труднодоступные регионы. Manca Challenger может стать одним из заметных игроков на этом рынке благодаря сочетанию инновационных решений и высокого уровня комфорта.
Стоимость базовой версии Manca Challenger составляет около 170 тысяч долларов, а максимально оснащённая комплектация может обойтись более чем в 200 тысяч долларов без учёта доставки и пошлин. Несмотря на это, по уровню оснащения и оригинальности конструкции автомобиль способен конкурировать с более дорогими экспедиционными автодомами. Интересно, что на фоне растущего спроса на мобильные дома эксперты отмечают: подобные решения становятся всё более востребованными и в России, где путешествия на колёсах набирают популярность, подробнее в материале о развитии отечественного автопрома .
Похожие материалы
-
08.07.2026, 09:21
Chery запускает производство в ЮАР на бывшем автозаводе NIssan
Chery совершила крупную сделку, приобретя завод Nissan в ЮАР. Китайский автогигант намерен вложить миллионы долларов в обновление площадки и создать тысячи новых рабочих мест. Какие перемены ждут африканский авторынок и что это значит для конкурентов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как быстро меняется расстановка сил в регионе.Читать далее
-
08.07.2026, 08:57
АвтоВАЗ оформляет патенты на интерьер Lada Azimut: что это значит для рынка
АвтоВАЗ подал новые патентные заявки на детали интерьера Lada Azimut, включая переднюю панель и блок климат-контроля. Мало кто знает, что такие шаги могут повлиять на конкуренцию и защиту уникальных решений. Что грозит копированию и как это скажется на будущем модели - объясняем подробно.Читать далее
-
08.07.2026, 08:46
Вагоны нового поколения: РЖД внедряет увеличенные купе на южных маршрутах
Российские железные дороги готовят к запуску принципиально новые купейные вагоны с увеличенным габаритом. Это решение может повлиять на качество поездок и задать новые стандарты для пассажирских перевозок, особенно в условиях высокого спроса на южных направлениях.Читать далее
-
08.07.2026, 08:32
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
UzAuto Motors объявил стоимость Chevrolet Suburban High Country 2026 года - 1 485 100 000 сумов или порядка 9,4 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Модель оказалась лишь немногим дороже Tahoe High Country, но предлагает заметно больше пространства. Почему эта новинка может изменить подход к выбору больших внедорожников и что важно знать о ее особенностях - разбираемся подробно.Читать далее
-
08.07.2026, 07:51
Экипажи «Союза МС-29» провели первую предстартовую тренировку на Байконуре
На космодроме Байконур стартовал важный этап подготовки к запуску «Союза МС-29»: основной и дублирующий экипажи впервые протестировали рабочие места и оборудование корабля. Это событие определяет готовность к новой длительной экспедиции на МКС и подчеркивает роль российских специалистов в международных космических проектах.Читать далее
-
08.07.2026, 07:04
Новый купейный вагон РЖД: увеличенные размеры, дополнительное купе и современные решения
РЖД представила купейный вагон с увеличенными габаритами и дополнительным купе, что может изменить подход к пассажирским перевозкам на популярных маршрутах. Важно понять, какие новшества внедрены и как они повлияют на удобство поездок уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.07.2026, 17:42
OS01 от ADISTAR: электровелосипед с мотором 1500 Вт и запасом хода 105 км
Электровелосипед OS01 от ADISTAR сочетает компактные размеры, мощный мотор и увеличенный запас хода. Модель ориентирована на ежедневные поездки и подходит для российских условий, где важны надежность и универсальность.Читать далее
-
07.07.2026, 17:28
В Пулково 38 рейсов не отправятся по расписанию 7 июля
В Пулково утром во вторник, 7 июля, наблюдались массовые изменения в расписании. Некоторые авиапассажиры были вынуждены часами ожидать своих рейсов. Причины сбоев пока не раскрываются. Следите за обновлениями.Читать далее
-
07.07.2026, 17:14
Stellantis возвращает имя Autobianchi: новая модификация для Fiat Pandina
Легендарная марка Autobianchi спустя три десятилетия вновь появится на рынке, но не как самостоятельный бренд. Stellantis готовит специальную версию Fiat Pandina, которая получит узнаваемые черты прошлого. Почему это решение важно именно сейчас и что стоит за этим шагом - объясняют специалисты.Читать далее
-
07.07.2026, 16:59
«Москвич» М70 представлен на «Иннопроме»: новые детали о сборке и логистике
На выставке «Иннопром» дебютировал кроссовер «Москвич» М70, а также объявлено о создании новой логистической инфраструктуры для запчастей. Мало кто знает, что проект может изменить доступность обслуживания в регионах. Какие перспективы открываются и что это значит для покупателей - объясняем подробно.Читать далее
Похожие материалы
-
08.07.2026, 09:21
Chery запускает производство в ЮАР на бывшем автозаводе NIssan
Chery совершила крупную сделку, приобретя завод Nissan в ЮАР. Китайский автогигант намерен вложить миллионы долларов в обновление площадки и создать тысячи новых рабочих мест. Какие перемены ждут африканский авторынок и что это значит для конкурентов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как быстро меняется расстановка сил в регионе.Читать далее
-
08.07.2026, 08:57
АвтоВАЗ оформляет патенты на интерьер Lada Azimut: что это значит для рынка
АвтоВАЗ подал новые патентные заявки на детали интерьера Lada Azimut, включая переднюю панель и блок климат-контроля. Мало кто знает, что такие шаги могут повлиять на конкуренцию и защиту уникальных решений. Что грозит копированию и как это скажется на будущем модели - объясняем подробно.Читать далее
-
08.07.2026, 08:46
Вагоны нового поколения: РЖД внедряет увеличенные купе на южных маршрутах
Российские железные дороги готовят к запуску принципиально новые купейные вагоны с увеличенным габаритом. Это решение может повлиять на качество поездок и задать новые стандарты для пассажирских перевозок, особенно в условиях высокого спроса на южных направлениях.Читать далее
-
08.07.2026, 08:32
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
UzAuto Motors объявил стоимость Chevrolet Suburban High Country 2026 года - 1 485 100 000 сумов или порядка 9,4 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Модель оказалась лишь немногим дороже Tahoe High Country, но предлагает заметно больше пространства. Почему эта новинка может изменить подход к выбору больших внедорожников и что важно знать о ее особенностях - разбираемся подробно.Читать далее
-
08.07.2026, 07:51
Экипажи «Союза МС-29» провели первую предстартовую тренировку на Байконуре
На космодроме Байконур стартовал важный этап подготовки к запуску «Союза МС-29»: основной и дублирующий экипажи впервые протестировали рабочие места и оборудование корабля. Это событие определяет готовность к новой длительной экспедиции на МКС и подчеркивает роль российских специалистов в международных космических проектах.Читать далее
-
08.07.2026, 07:04
Новый купейный вагон РЖД: увеличенные размеры, дополнительное купе и современные решения
РЖД представила купейный вагон с увеличенными габаритами и дополнительным купе, что может изменить подход к пассажирским перевозкам на популярных маршрутах. Важно понять, какие новшества внедрены и как они повлияют на удобство поездок уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.07.2026, 17:42
OS01 от ADISTAR: электровелосипед с мотором 1500 Вт и запасом хода 105 км
Электровелосипед OS01 от ADISTAR сочетает компактные размеры, мощный мотор и увеличенный запас хода. Модель ориентирована на ежедневные поездки и подходит для российских условий, где важны надежность и универсальность.Читать далее
-
07.07.2026, 17:28
В Пулково 38 рейсов не отправятся по расписанию 7 июля
В Пулково утром во вторник, 7 июля, наблюдались массовые изменения в расписании. Некоторые авиапассажиры были вынуждены часами ожидать своих рейсов. Причины сбоев пока не раскрываются. Следите за обновлениями.Читать далее
-
07.07.2026, 17:14
Stellantis возвращает имя Autobianchi: новая модификация для Fiat Pandina
Легендарная марка Autobianchi спустя три десятилетия вновь появится на рынке, но не как самостоятельный бренд. Stellantis готовит специальную версию Fiat Pandina, которая получит узнаваемые черты прошлого. Почему это решение важно именно сейчас и что стоит за этим шагом - объясняют специалисты.Читать далее
-
07.07.2026, 16:59
«Москвич» М70 представлен на «Иннопроме»: новые детали о сборке и логистике
На выставке «Иннопром» дебютировал кроссовер «Москвич» М70, а также объявлено о создании новой логистической инфраструктуры для запчастей. Мало кто знает, что проект может изменить доступность обслуживания в регионах. Какие перспективы открываются и что это значит для покупателей - объясняем подробно.Читать далее