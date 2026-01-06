Как выглядит дом на колесах за 53 миллиона рублей – мечта или реальность?

Экспедиционный автодом Mercedes Arocs: роскошь и автономность для семьи на бездорожье

Mercedes Arocs превращен в настоящий дом для путешествий. Внутри - уют, технологии и премиум-отделка. Автодом готов к суровым условиям и длительным маршрутам. Узнайте, что скрывает этот уникальный проект.

Семейные путешествия по России сегодня предлагают проекты, способные удивить даже искушенных автотуристов. Яркий пример — экспедиционный автодом на базе Mercedes Arocs 8х8. Это настоящий дом на колесах для жизни в суровых условиях, с брутальным фургоном длиной 7,45 метра. Внутри — шесть спальных мест, просторная гостиная, полноценная кухня и мастер-спальня, отделанные натуральным шпоном и влагостойкой фанерой. Санузел оборудован душевой с парогенератором.

Фото: kung.ru

Автодом отличается высокой автономностью и технологичностью. Mercedes Arocs получил увеличенный топливный бак на 550 литров, подогрев топливной системы, мощную лебедку и дополнительное освещение. Для комфорта есть пневмоподвеска кресел, а для активного отдыха — внешняя насосная станция, летняя кухня с грилем и вместительные багажные отсеки, вплоть до места для мотоцикла.

Фото: kung.ru

Интерьер продуман для уюта и практичности. Использованы мягкие влагостойкие материалы, ортопедические матрасы и мебель на заказ. Кухня оснащена индукционной панелью, двухкамерным холодильником, посудомоечной машиной и даже винным шкафом. Гостиная оборудована выдвижным телевизором.

Фото: kung.ru

Энергосистема обеспечивает полную независимость: три солнечные панели, аккумуляторы LiFePO4, инвертор и генератор. Водоснабжение — из баков общим объемом 950 литров с системой фильтрации. Климат-контроль поддерживается дизельным обогревателем и двумя кондиционерами. Мультимедиа включает телевизоры, систему кругового обзора и premium-акустику.

Этот автодом — готовое пространство для жизни, работы и отдыха без компромиссов. При стоимости 53,3 млн рублей он предлагает свободу, безопасность и комфорт в любой точке мира, становясь надежным домом для семьи, стремящейся к новым горизонтам.