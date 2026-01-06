Как выглядит дом на колесах за 53 миллиона рублей – мечта или реальность?

6 января 2026, 16:13
Экспедиционный автодом Mercedes Arocs: роскошь и автономность для семьи на бездорожье
Mercedes Arocs превращен в настоящий дом для путешествий. Внутри - уют, технологии и премиум-отделка. Автодом готов к суровым условиям и длительным маршрутам. Узнайте, что скрывает этот уникальный проект.
Семейные путешествия по России сегодня предлагают проекты, способные удивить даже искушенных автотуристов. Яркий пример — экспедиционный автодом на базе Mercedes Arocs 8х8. Это настоящий дом на колесах для жизни в суровых условиях, с брутальным фургоном длиной 7,45 метра. Внутри — шесть спальных мест, просторная гостиная, полноценная кухня и мастер-спальня, отделанные натуральным шпоном и влагостойкой фанерой. Санузел оборудован душевой с парогенератором.
Автодом отличается высокой автономностью и технологичностью. Mercedes Arocs получил увеличенный топливный бак на 550 литров, подогрев топливной системы, мощную лебедку и дополнительное освещение. Для комфорта есть пневмоподвеска кресел, а для активного отдыха — внешняя насосная станция, летняя кухня с грилем и вместительные багажные отсеки, вплоть до места для мотоцикла.
Интерьер продуман для уюта и практичности. Использованы мягкие влагостойкие материалы, ортопедические матрасы и мебель на заказ. Кухня оснащена индукционной панелью, двухкамерным холодильником, посудомоечной машиной и даже винным шкафом. Гостиная оборудована выдвижным телевизором.
Энергосистема обеспечивает полную независимость: три солнечные панели, аккумуляторы LiFePO4, инвертор и генератор. Водоснабжение — из баков общим объемом 950 литров с системой фильтрации. Климат-контроль поддерживается дизельным обогревателем и двумя кондиционерами. Мультимедиа включает телевизоры, систему кругового обзора и premium-акустику.
Этот автодом — готовое пространство для жизни, работы и отдыха без компромиссов. При стоимости 53,3 млн рублей он предлагает свободу, безопасность и комфорт в любой точке мира, становясь надежным домом для семьи, стремящейся к новым горизонтам.
Похожие материалы Мерседес
-
07.01.2026, 19:20
Honda GL1000 превратили в кафе-рейсер с мотором Valkyrie - смелый проект из Испании
Огромный Honda Gold Wing редко становится основой для кафе-рейсеров. Но испанский мастер решил иначе. Он не только полностью изменил облик GL1000, но и оснастил его еще более мощным двигателем. Итог поражает воображение и вызывает вопросы даже у опытных байкеров.Читать далее
-
07.01.2026, 18:41
Мини-дом на колесах Funluce Serengeti 525: японский ответ на тесноту и скуку
Funluce Serengeti 525 - это не просто компактный автодом. Он способен разместить до семи человек, несмотря на скромные размеры. Японцы снова удивили мир своим подходом к организации пространства. Почему этот мини-дом на колесах называют настоящим чудом инженерии? Узнайте, чем он отличается от европейских и американских аналогов.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
07.01.2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 19:51
Доступный внедорожный автодом: идеальный вариант для путешествий и кемпинга
Рынок автодомов меняется: компактные прицепы становятся все популярнее. Они позволяют отправиться в путешествие туда, где нет дорог, и не жертвовать комфортом. Производители предлагают новые решения для любителей приключений. Почему такие прицепы выбирают все чаще - рассказываю на личном опыте.Читать далее
-
06.01.2026, 18:53
La Onda: европейский фургон, превращенный в роскошные апартаменты на колесах
Переоборудование фургона в дом открывает новые горизонты. La Onda - не просто кемпер, а настоящий мобильный оазис. Внутри - уют, стиль и максимум комфорта. Такой дом на колесах меняет представление о путешествиях. Хотите узнать, как это возможно?Читать далее
