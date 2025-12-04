Итальянский внедорожник превратили в дом на колесах с инженерными решениями для суровых маршрутов

4 декабря 2025, 20:58
Экспедиционный автодом на базе Bremach: уникальный проект для путешествий по бездорожью
Экспедиционный автодом на базе Bremach: уникальный проект для путешествий по бездорожью
Уникальный автодом на базе Bremach создан для сложных маршрутов. Внутри — инженерные решения, автономность и комфорт. Подходит для длительных экспедиций и экстремальных условий. Узнайте, как устроен этот дом на колесах и чем он отличается от других.
В 2025 году на российском рынке представлен уникальный экспедиционный автодом на базе итальянского внедорожника Bremach 2009 года. Изначально автомобиль использовался как грузовая платформа, но был полностью переоборудован компанией «ИРИС-НН» в мобильное жилье для трёх человек, предназначенное для путешествий.
Шасси Bremach, созданное на агрегатах Iveco, сохранило внедорожные характеристики, включая понижающую передачу и блокировки дифференциалов. Для улучшения проходимости были расширены колёсные арки и установлены новые диски с шинами Michelin XZ. Прочный пластиковый переход в жилой модуль жёстко соединён с кабиной, повышая общую прочность конструкции.
Экстерьер дополнен функциональными элементами: штатным бампером с лебёдкой, диодной балкой, фонарями автопоезда и дополнительными задними фонарями для безопасности. Конструкция усилена надрамником и дополнительной рамкой, а длинноходная подвеска обеспечивает устойчивость на бездорожье.
Внутри установлены современные системы: бойлер на 12 литров, бак для серой воды с подогревом и алюминиевый бак для чистой воды на 120 литров. Стены выполнены из сэндвич-панелей толщиной 60 мм, на крыше размещены гибкие солнечные панели и багажник для велосипедов.
Электросистема включает инвертор мощностью 3 кВт, ёмкие аккумуляторы и центральную панель управления отоплением, тёплыми полами и освещением. Интерьер рассчитан на двух взрослых и ребёнка, с комфортными сиденьями от туристического автобуса и автономным отоплением.
Кухонный блок оборудован газовой плитой с мойкой, холодильником на 220 В и вытяжкой. Санузел совмещён с просторной душевой, оснащён тропическим душем и принудительной вентиляцией. Спальная зона имеет доступ в грузовой отсек, а гардероб оборудован обогревателем.
Снаружи установлена 4-метровая маркиза со светодиодной подсветкой. Газовая система на автомобильных баллонах позволяет заправляться на обычных АЗС. Стоимость жилого модуля без шасси начинается от 3 миллионов рублей, проект адаптируется под другие шасси и индивидуальные требования.
Похожие материалы Ивеко
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
-
06.12.2025, 16:55
Три малоизвестные настройки Android Auto, которые большинство водителей не замечают
Многие автолюбители даже не догадываются о скрытых возможностях Android Auto. Большинство довольствуется стандартными настройками, не подозревая о дополнительных функциях. В материале рассказываем, какие параметры стоит проверить. Возможно, вы удивитесь, насколько удобнее станет пользоваться системой. Не спешите менять привычки – сначала узнайте, что скрывает ваш автомобильный Android.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
-
06.12.2025, 13:37
Новый дом на колесах Park Tiny 34FT сочетает стиль, комфорт и функциональность
Взрослея, мы понимаем: внешность не главное, но привлекательный вид всегда важен. Новый дом на колесах Park Tiny 34FT доказывает, что стиль и практичность могут идти рука об руку. Чем он отличается от других и почему вызывает интерес у автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 11:56
Как экономить на бензине с помощью топливной карты в 2025 году
Топливная карта - это выгодно. Она помогает экономить на заправках. Вы получаете скидки и бонусы. Узнайте, как это работает. Контролируйте свои расходы легко. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 11:33
«ХИЩНИК 29014А»: японское сердце, советская выносливость и до трех спальных мест
Вездеход ХИЩНИК 29014А удивляет сочетанием дизельных моторов и мостов ГАЗ-66. Модель создана для сложнейших условий. Внутри — теплый салон и трансформируемые спальные места. Подвеска и шины рассчитаны на болота и снег. Оборудование впечатляет даже опытных водителей.Читать далее
-
06.12.2025, 10:19
Все о тюнинге авто: какие доработки полезны, а какие опасны
Многие хотят улучшить свой автомобиль. Но тюнинг бывает очень разным. Некоторые доработки могут быть опасны. Важно знать все нюансы процесса. Это поможет избежать серьезных проблем. Разбираемся в главных правилах модернизации.Читать далее
-
06.12.2025, 10:02
Mercedes Sprinter 170 2023: дом на колесах с экологичным интерьером и автономией
Уникальный Mercedes Sprinter 170 2023 года получил профессиональную доработку. Внутри — экологичные материалы и продуманная система автономии. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему он стоит своих денег.Читать далее
-
06.12.2025, 08:12
Самодельный дом на колесах: Ram ProMaster 3500 для жизни и работы вне города
Владелец превратил Ram ProMaster 3500 в полноценный дом на колесах. Внутри — рабочее место, кухня и автономная электрика. Фургон подходит для жизни и работы в любой точке страны. Узнайте, чем он отличается от обычных кемперов.Читать далее
Похожие материалы Ивеко
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
-
06.12.2025, 16:55
Три малоизвестные настройки Android Auto, которые большинство водителей не замечают
Многие автолюбители даже не догадываются о скрытых возможностях Android Auto. Большинство довольствуется стандартными настройками, не подозревая о дополнительных функциях. В материале рассказываем, какие параметры стоит проверить. Возможно, вы удивитесь, насколько удобнее станет пользоваться системой. Не спешите менять привычки – сначала узнайте, что скрывает ваш автомобильный Android.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
-
06.12.2025, 13:37
Новый дом на колесах Park Tiny 34FT сочетает стиль, комфорт и функциональность
Взрослея, мы понимаем: внешность не главное, но привлекательный вид всегда важен. Новый дом на колесах Park Tiny 34FT доказывает, что стиль и практичность могут идти рука об руку. Чем он отличается от других и почему вызывает интерес у автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 11:56
Как экономить на бензине с помощью топливной карты в 2025 году
Топливная карта - это выгодно. Она помогает экономить на заправках. Вы получаете скидки и бонусы. Узнайте, как это работает. Контролируйте свои расходы легко. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 11:33
«ХИЩНИК 29014А»: японское сердце, советская выносливость и до трех спальных мест
Вездеход ХИЩНИК 29014А удивляет сочетанием дизельных моторов и мостов ГАЗ-66. Модель создана для сложнейших условий. Внутри — теплый салон и трансформируемые спальные места. Подвеска и шины рассчитаны на болота и снег. Оборудование впечатляет даже опытных водителей.Читать далее
-
06.12.2025, 10:19
Все о тюнинге авто: какие доработки полезны, а какие опасны
Многие хотят улучшить свой автомобиль. Но тюнинг бывает очень разным. Некоторые доработки могут быть опасны. Важно знать все нюансы процесса. Это поможет избежать серьезных проблем. Разбираемся в главных правилах модернизации.Читать далее
-
06.12.2025, 10:02
Mercedes Sprinter 170 2023: дом на колесах с экологичным интерьером и автономией
Уникальный Mercedes Sprinter 170 2023 года получил профессиональную доработку. Внутри — экологичные материалы и продуманная система автономии. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему он стоит своих денег.Читать далее
-
06.12.2025, 08:12
Самодельный дом на колесах: Ram ProMaster 3500 для жизни и работы вне города
Владелец превратил Ram ProMaster 3500 в полноценный дом на колесах. Внутри — рабочее место, кухня и автономная электрика. Фургон подходит для жизни и работы в любой точке страны. Узнайте, чем он отличается от обычных кемперов.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве