Итальянский внедорожник превратили в дом на колесах с инженерными решениями для суровых маршрутов

Экспедиционный автодом на базе Bremach: уникальный проект для путешествий по бездорожью

Уникальный автодом на базе Bremach создан для сложных маршрутов. Внутри — инженерные решения, автономность и комфорт. Подходит для длительных экспедиций и экстремальных условий. Узнайте, как устроен этот дом на колесах и чем он отличается от других.

Уникальный автодом на базе Bremach создан для сложных маршрутов. Внутри — инженерные решения, автономность и комфорт. Подходит для длительных экспедиций и экстремальных условий. Узнайте, как устроен этот дом на колесах и чем он отличается от других.

В 2025 году на российском рынке представлен уникальный экспедиционный автодом на базе итальянского внедорожника Bremach 2009 года. Изначально автомобиль использовался как грузовая платформа, но был полностью переоборудован компанией «ИРИС-НН» в мобильное жилье для трёх человек, предназначенное для путешествий.

Шасси Bremach, созданное на агрегатах Iveco, сохранило внедорожные характеристики, включая понижающую передачу и блокировки дифференциалов. Для улучшения проходимости были расширены колёсные арки и установлены новые диски с шинами Michelin XZ. Прочный пластиковый переход в жилой модуль жёстко соединён с кабиной, повышая общую прочность конструкции.

Экстерьер дополнен функциональными элементами: штатным бампером с лебёдкой, диодной балкой, фонарями автопоезда и дополнительными задними фонарями для безопасности. Конструкция усилена надрамником и дополнительной рамкой, а длинноходная подвеска обеспечивает устойчивость на бездорожье.

Внутри установлены современные системы: бойлер на 12 литров, бак для серой воды с подогревом и алюминиевый бак для чистой воды на 120 литров. Стены выполнены из сэндвич-панелей толщиной 60 мм, на крыше размещены гибкие солнечные панели и багажник для велосипедов.

Электросистема включает инвертор мощностью 3 кВт, ёмкие аккумуляторы и центральную панель управления отоплением, тёплыми полами и освещением. Интерьер рассчитан на двух взрослых и ребёнка, с комфортными сиденьями от туристического автобуса и автономным отоплением.

Кухонный блок оборудован газовой плитой с мойкой, холодильником на 220 В и вытяжкой. Санузел совмещён с просторной душевой, оснащён тропическим душем и принудительной вентиляцией. Спальная зона имеет доступ в грузовой отсек, а гардероб оборудован обогревателем.

Снаружи установлена 4-метровая маркиза со светодиодной подсветкой. Газовая система на автомобильных баллонах позволяет заправляться на обычных АЗС. Стоимость жилого модуля без шасси начинается от 3 миллионов рублей, проект адаптируется под другие шасси и индивидуальные требования.