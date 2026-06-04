Дом на колесах с хаммамом и печью - новый стандарт комфорта для российских экспедиций

4 июня 2026, 09:24
Экспедиционный автодом на базе КамАЗ-43118: хаммам, печь и автономность вне дорог
Экспедиционный автодом на базе КамАЗ-43118: хаммам, печь и автономность вне дорог
В России представлен автодом на шасси КамАЗ-43118 с уникальным набором опций: хаммам, дровяная печь, современная техника и повышенная автономность. Модель рассчитана на длительные поездки по бездорожью и может изменить подход к экспедиционному туризму.
Российский рынок домов на колесах получил заметное пополнение: нижегородская компания «ВолгаТрейд» вывела на рынок экспедиционный автодом, построенный на базе полноприводного КамАЗ-43118 (6х6). Эта новинка сразу выделяется не только внедорожными возможностями, но и уровнем комфорта, который ранее был недоступен в подобных проектах.
В основе лежит хорошо зарекомендовавшее себя шасси КамАЗа, известное своей надежностью и способностью преодолевать сложные участки бездорожья. Под капотом установлен дизельный V8 объемом 12 литров, выдающий 300 л.с., в паре с механической коробкой передач. Такой тандем позволяет уверенно двигаться там, где легковые внедорожники уже бессильны.
Внешне автодом напоминает настоящий экспедиционный грузовик: массивный кенгурятник, силовой каркас, крупные внедорожные колеса. Но главное — внутри. Здесь реализована полноценная кухня с современной техникой, просторная гостиная с панорамными окнами и дровяная печь, создающая атмосферу настоящего дома. Особое внимание привлекает наличие собственной парной — хаммама, что крайне редко встречается даже в премиальных автодомах. Для длительных автономных поездок предусмотрена стиральная машина, а каждый элемент интерьера продуман для максимального удобства вдали от цивилизации.
Стоимость полностью укомплектованного автодома составляет 30 миллионов рублей. Для владельцев подходящего шасси КамАЗ предусмотрена возможность приобрести только жилой модуль примерно за 18 миллионов. Основная аудитория — охотники, рыболовы и энтузиасты экспедиций, для которых важны автономность и комфорт в самых удаленных уголках страны.
Важно отметить, что появление таких автодомов отражает не только технологический прогресс, но и изменение запросов российских путешественников. Сегодня автономность, комфорт и возможность длительного пребывания вдали от цивилизации становятся ключевыми критериями выбора. В условиях российских дорог и климата подобные решения выглядят особенно актуально, а сочетание надежности КамАЗа и уровня оснащения жилого модуля может задать новый ориентир для всего рынка домов на колесах.
Интерес к подобным решениям в России стабильно растет. По данным отраслевых аналитиков, спрос на автодома с расширенными возможностями увеличивается, а наличие хаммама и печи может стать новым стандартом для премиального сегмента. Российские инженеры все чаще предлагают разработки, способные конкурировать с зарубежными аналогами по уровню оснащения и практичности.
В сегменте специализированных автомобилей для силовых структур также появляются уникальные проекты — например, модульный бронеавтомобиль на базе ГАЗ-3308, о новых возможностях которого можно узнать в материале о правах инспекторов ДПС и основаниях для остановки водителей.
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