Уникальный внедорожный автопоезд для путешествий по России с жилым модулем, сауной и возможностью перевозки техники

Экспедиционный автодом на базе КАМАЗ-43118: сауна, палатка и прицеп для квадроциклов

На российском рынке появился автодом на базе КАМАЗ-43118, рассчитанный на дальние экспедиции. Внедорожный автопоезд оснащен жилым модулем с сауной, выносной палаткой и прицепом для квадроциклов. Такой подход меняет представление о комфорте в путешествиях по бездорожью.

Российский рынок автодомов пополнился по-настоящему необычным проектом, который сумел изменить представление о комфорте в экспедициях в труднодоступных регионах страны. Нижегородская компания «Волгатрейд» реализовала на базе длиннобазного КАМАЗ-43118 полноценный внедорожный автопоезд, рассчитанный на длительные автономные путешествия. В отличие от привычных домов на колесах, этот вариант ориентирован на тех, кто не готов жертвовать удобствами даже в самых суровых условиях.

В основе конструкции - доработанное шасси КАМАЗ-43118, расположенное сзади на прицепе для перевозки квадроциклов или другой техники. Такой тандем превращает автодом в универсальное средство для экспедиций, охоты, рыбалки или просто отдыха вдали от цивилизации. Жилой модуль длиной 7,2 метра выполнен из сэндвич-панелей с утеплителем, что позволяет использовать его круглый год, не опасаясь ни жары, ни мороза.

Фото: Волгатрейд

Внутреннее пространство тщательно продумано: через боковые двери с трапом можно попасть в гостиную с большим столом, мягкими диванами и полноценной кухней. Здесь есть все необходимое - кухонная плита, холодильник, вытяжка, микроволновка. Для хранения вещей предусмотрены шкафы, а для развлечений — два телевизора с диагональю 40 и 32 дюйма. Спальная зона отделена перегородкой со сдвижной дверью, оборудована двуспальной кроватью, кондиционером и местами для хранения.

Особое внимание уделено автономности: на крышке размещены солнечные панели, которые заряжают аккумуляторы и обеспечивают работу бытовой техники. Водоснабжение организовано через 400-литровый бак и бойлер на 50 литров, санузел оснащен душевым и кассетным биотуалетом. Для любителей современного отдыха предусмотрена сауна, отделенная кедром и липой, а в хорошую погоду можно развернуть выносную палатку и устроить пикник прямо на природе.

Фото: Волгатрейд

Прицеп, пристыкованный к автодому, рассчитан на перевозку квадроциклов или другого снаряжения, что делает этот автопоезд идеальным вариантом для экспедиций в труднодоступные районы. По информации производителя, стоимость такого решения начинается от 25,7 миллионов рублей за базовую версию с современным шасси КАМАЗ, полная комплектация с прицепом обойдется в 35 миллионов рублей. Это предложение для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов идти на компромиссы в условиях комфорта и автономности.