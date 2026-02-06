Уникальный внедорожный автопоезд для путешествий по России с жилым модулем, сауной и возможностью перевозки техники

6 февраля 2026, 18:42
Экспедиционный автодом на базе КАМАЗ-43118: сауна, палатка и прицеп для квадроциклов
Экспедиционный автодом на базе КАМАЗ-43118: сауна, палатка и прицеп для квадроциклов
На российском рынке появился автодом на базе КАМАЗ-43118, рассчитанный на дальние экспедиции. Внедорожный автопоезд оснащен жилым модулем с сауной, выносной палаткой и прицепом для квадроциклов. Такой подход меняет представление о комфорте в путешествиях по бездорожью.
Российский рынок автодомов пополнился по-настоящему необычным проектом, который сумел изменить представление о комфорте в экспедициях в труднодоступных регионах страны. Нижегородская компания «Волгатрейд» реализовала на базе длиннобазного КАМАЗ-43118 полноценный внедорожный автопоезд, рассчитанный на длительные автономные путешествия. В отличие от привычных домов на колесах, этот вариант ориентирован на тех, кто не готов жертвовать удобствами даже в самых суровых условиях.
В основе конструкции - доработанное шасси КАМАЗ-43118, расположенное сзади на прицепе для перевозки квадроциклов или другой техники. Такой тандем превращает автодом в универсальное средство для экспедиций, охоты, рыбалки или просто отдыха вдали от цивилизации. Жилой модуль длиной 7,2 метра выполнен из сэндвич-панелей с утеплителем, что позволяет использовать его круглый год, не опасаясь ни жары, ни мороза.
Внутреннее пространство тщательно продумано: через боковые двери с трапом можно попасть в гостиную с большим столом, мягкими диванами и полноценной кухней. Здесь есть все необходимое - кухонная плита, холодильник, вытяжка, микроволновка. Для хранения вещей предусмотрены шкафы, а для развлечений — два телевизора с диагональю 40 и 32 дюйма. Спальная зона отделена перегородкой со сдвижной дверью, оборудована двуспальной кроватью, кондиционером и местами для хранения.
Особое внимание уделено автономности: на крышке размещены солнечные панели, которые заряжают аккумуляторы и обеспечивают работу бытовой техники. Водоснабжение организовано через 400-литровый бак и бойлер на 50 литров, санузел оснащен душевым и кассетным биотуалетом. Для любителей современного отдыха предусмотрена сауна, отделенная кедром и липой, а в хорошую погоду можно развернуть выносную палатку и устроить пикник прямо на природе.
Прицеп, пристыкованный к автодому, рассчитан на перевозку квадроциклов или другого снаряжения, что делает этот автопоезд идеальным вариантом для экспедиций в труднодоступные районы. По информации производителя, стоимость такого решения начинается от 25,7 миллионов рублей за базовую версию с современным шасси КАМАЗ, полная комплектация с прицепом обойдется в 35 миллионов рублей. Это предложение для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов идти на компромиссы в условиях комфорта и автономности.
Похожие материалы KamAZ
-
08.02.2026, 06:06
Семейный автодом на базе Mercedes с полным приводом: новый уровень автономных путешествий
Автодома для семей становятся все более востребованными, особенно когда речь идет о длительных поездках вне цивилизации. Новый кемпер на базе Mercedes с полным приводом предлагает уникальные решения для комфортного отдыха и автономности. Разбираемся, чем он отличается от других и почему именно сейчас такие модели выходят на первый план.Читать далее
-
07.02.2026, 16:25
Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов
Восьмидесятые, школьный двор и легендарный Dodge Charger Daytona Hemi - именно на таком автомобиле отец из Колорадо возил дочерей на занятия. Сегодня этот уникальный маслкар выставлен на продажу за рекордную сумму. Почему эта машина стала символом эпохи и почему ее цена так высока - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 07:15
Adria Alpina 763 UK: новый стандарт семейных автодомов с изолированной детской зоной
Adria Alpina 763 UK 2024 года - это не просто очередной прицеп-дача, а полноценный дом на колесах для большой семьи. Модель выделяется продуманной планировкой, отдельной детской комнатой и современными системами комфорта. В чем секрет ее популярности - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 06:48
Мини-дом Even Steven: классическая планировка и современные удобства в компактном формате
Мини-дома с продуманной планировкой и уютным дизайном доказывают: для комфорта не нужны большие площади. Even Steven - пример современного минимализма с классическим лофтом и всеми удобствами, которые ждешь от полноценного жилья.Читать далее
-
07.02.2026, 06:09
Belgee X70 после 777 км: особенности, которые удивили владельца
Белорусский кроссовер Belgee X70 прошел первые 777 км, и уже на этом этапе выявились интересные нюансы в эргономике, работе гибридной системы и комфорте. Почему этот автомобиль может стать неожиданным выбором для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:58
GTA 6 выходит осенью: Take-Two подтверждает дату релиза и намекает на летние анонсы
Финансовые итоги Take-Two вновь удивили аналитиков: франшизы GTA и Red Dead Redemption продолжают бить рекорды, а релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series X|S официально подтвержден на ноябрь. Почему это событие уже сейчас обсуждают эксперты и геймеры - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:53
Роскошный дом на колесах: как разместить полноценный автодом в Mercedes Sprinter длиной 7 метров
Современные автодома становятся все более популярными, но не каждый способен предложить уровень комфорта, сравнимый с домашним. Новый проект на базе Mercedes Sprinter удивляет сочетанием роскоши и функциональности в ограниченном пространстве. Почему именно сейчас такие решения вызывают интерес у автолюбителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 05:03
Гоночный Benetton B192 Михаэля Шумахера ушел с молотка за рекордные 6 миллионов долларов
Болид Benetton B192, на котором Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в Формуле-1, был продан на аукционе за более чем 6 миллионов долларов. Эта сделка стала одной из самых громких в мире коллекционных автомобилей и вызвала бурю обсуждений среди поклонников автоспорта.Читать далее
-
06.02.2026, 20:47
Bennie Railplane: забытый проект, который опередил время и изменил взгляд на транспорт
В начале XX века шотландский изобретатель Джордж Бенни предложил уникальное транспортное решение, объединившее черты поезда и самолета. Почему его проект Railplane так и не стал реальностью, и что мешало воплощению этой идеи - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 20:41
Nissan MyRoom: новый автодом с интерьером в японском стиле выходит на рынок
Nissan представил автодом MyRoom на базе Caravan и NV200 Vanette с уникальным интерьером, вдохновленным японскими традициями. Модель сочетает практичность, модульную трансформацию и уют, что делает ее заметным событием для рынка автодомов.Читать далее
Похожие материалы KamAZ
-
08.02.2026, 06:06
Семейный автодом на базе Mercedes с полным приводом: новый уровень автономных путешествий
Автодома для семей становятся все более востребованными, особенно когда речь идет о длительных поездках вне цивилизации. Новый кемпер на базе Mercedes с полным приводом предлагает уникальные решения для комфортного отдыха и автономности. Разбираемся, чем он отличается от других и почему именно сейчас такие модели выходят на первый план.Читать далее
-
07.02.2026, 16:25
Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов
Восьмидесятые, школьный двор и легендарный Dodge Charger Daytona Hemi - именно на таком автомобиле отец из Колорадо возил дочерей на занятия. Сегодня этот уникальный маслкар выставлен на продажу за рекордную сумму. Почему эта машина стала символом эпохи и почему ее цена так высока - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 07:15
Adria Alpina 763 UK: новый стандарт семейных автодомов с изолированной детской зоной
Adria Alpina 763 UK 2024 года - это не просто очередной прицеп-дача, а полноценный дом на колесах для большой семьи. Модель выделяется продуманной планировкой, отдельной детской комнатой и современными системами комфорта. В чем секрет ее популярности - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 06:48
Мини-дом Even Steven: классическая планировка и современные удобства в компактном формате
Мини-дома с продуманной планировкой и уютным дизайном доказывают: для комфорта не нужны большие площади. Even Steven - пример современного минимализма с классическим лофтом и всеми удобствами, которые ждешь от полноценного жилья.Читать далее
-
07.02.2026, 06:09
Belgee X70 после 777 км: особенности, которые удивили владельца
Белорусский кроссовер Belgee X70 прошел первые 777 км, и уже на этом этапе выявились интересные нюансы в эргономике, работе гибридной системы и комфорте. Почему этот автомобиль может стать неожиданным выбором для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:58
GTA 6 выходит осенью: Take-Two подтверждает дату релиза и намекает на летние анонсы
Финансовые итоги Take-Two вновь удивили аналитиков: франшизы GTA и Red Dead Redemption продолжают бить рекорды, а релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series X|S официально подтвержден на ноябрь. Почему это событие уже сейчас обсуждают эксперты и геймеры - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:53
Роскошный дом на колесах: как разместить полноценный автодом в Mercedes Sprinter длиной 7 метров
Современные автодома становятся все более популярными, но не каждый способен предложить уровень комфорта, сравнимый с домашним. Новый проект на базе Mercedes Sprinter удивляет сочетанием роскоши и функциональности в ограниченном пространстве. Почему именно сейчас такие решения вызывают интерес у автолюбителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 05:03
Гоночный Benetton B192 Михаэля Шумахера ушел с молотка за рекордные 6 миллионов долларов
Болид Benetton B192, на котором Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в Формуле-1, был продан на аукционе за более чем 6 миллионов долларов. Эта сделка стала одной из самых громких в мире коллекционных автомобилей и вызвала бурю обсуждений среди поклонников автоспорта.Читать далее
-
06.02.2026, 20:47
Bennie Railplane: забытый проект, который опередил время и изменил взгляд на транспорт
В начале XX века шотландский изобретатель Джордж Бенни предложил уникальное транспортное решение, объединившее черты поезда и самолета. Почему его проект Railplane так и не стал реальностью, и что мешало воплощению этой идеи - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 20:41
Nissan MyRoom: новый автодом с интерьером в японском стиле выходит на рынок
Nissan представил автодом MyRoom на базе Caravan и NV200 Vanette с уникальным интерьером, вдохновленным японскими традициями. Модель сочетает практичность, модульную трансформацию и уют, что делает ее заметным событием для рынка автодомов.Читать далее