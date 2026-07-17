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Автор: Мария Степанова

17 июля 2026, 04:21

Экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz Unimog: автономность и внедорожные возможности

Экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz Unimog: автономность и внедорожные возможности

Спальня под потолком, лебёдка 8 тонн и 3 дня без цивилизации: российский автодом на Unimog 4023 за 15 млн рублей

Экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz Unimog: автономность и внедорожные возможности

Российский рынок домов на колесах пополнился уникальной моделью на базе Mercedes-Benz Unimog 4023. Внедорожные характеристики, автономные системы и продуманный жилой модуль делают этот автодом заметным событием для любителей длительных экспедиций. В чем его ключевые отличия - разбираемся в деталях.

Российский рынок домов на колесах пополнился уникальной моделью на базе Mercedes-Benz Unimog 4023. Внедорожные характеристики, автономные системы и продуманный жилой модуль делают этот автодом заметным событием для любителей длительных экспедиций. В чем его ключевые отличия - разбираемся в деталях.

Российская компания «Волгатрейд» вывела на рынок экспедиционный автодом, построенный на базе Mercedes-Benz Unimog 4023. Эта новинка сразу привлекла внимание тех, кто ищет не просто комфортный дом на колесах, а полноценный инструмент для автономных путешествий по самым сложным маршрутам. В условиях, когда спрос на независимость от инфраструктуры только растет, подобные решения становятся особенно актуальными.

Unimog 4023 — это не просто шасси с подвеской. Благодаря портальным мостам, значительному дорожному просвету и выдающейся артикуляции подвески, эта модель издавна считается эталоном проходимости среди серийных автомобилей. Не случайно именно такие машины выбирают военные, спасатели и участники сложнейших экспедиций. В новом проекте «Волгатрейд» ключевой фигурой стал маятниковый подрамник, который позволяет жилому модулю сохранять устойчивость даже при экстремальных кренах и полностью раскрывает внедорожный потенциал Unimog.

Фото: Kung.ru

Жилой отсек, несмотря на компактные размеры (4100×2250×1950 мм), удивляет продуманной планировкой. Внутри расположились просторная гостиная с П-образным диваном, кухня, душевая, отдельный санузел, односпальная кровать и двуспальная кровать с электроприводом, которая опускается с потолка. Важная деталь — внутренний проход между кабиной и жилым отсеком, что особенно ценно для путешествий в холодных регионах России.

Автономность — один из главных акцентов этой модели. Энергосистема включает три литий-железо-фосфатных аккумулятора по 150 А·ч (24 В), инвертор Mastervolt на 3000 Вт, три солнечные панели по 300 Вт, бензиновый генератор и автоматическую зарядку аккумуляторов во время движения. Запас воды рассчитан на длительные экспедиции: 400 литров чистой, 100 литров серой и 70 литров черной воды. За горячее водоснабжение отвечает бойлер на 50 литров.

Кухонная зона оборудована столешницей из искусственного камня, индукционной плитой Hansa, микроволновой печью Dometic, двумя компрессорными холодильниками (50 и 41 литр), мойкой и вместительными шкафами. Для поддержания комфортного климата предусмотрены кондиционер Dometic FreshJet 2200 с обогревом, дизельный обогреватель Eberspacher (5 кВт), автоматический теплый пол, вентиляция и дополнительный подогрев воды.

Снаружи автодом оснащен маркизой (3,5 м), летней кухней с электрогрилем, багажными отсеками, экспедиционным багажником на крыше, креплениями для запаски и велосипеда, а также комплектом шанцевого инструмента Fiskars. Для преодоления сложного бездорожья предусмотрены электрическая лебедка (8,1 т), дополнительная светодиодная оптика, лестницы, вибро- и шумоизоляция кабины, система кругового обзора Hikvision с видеорегистратором и беспроводная камера заднего вида.

Стоимость готового экспедиционного автодома составляет 15 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получает полностью автономный транспорт, рассчитанный на длительное путешествие без необходимости подключения к внешним источникам энергии или воды. Такой подход отражает растущий интерес к независимым путешествиям и новым форматам мобильного образа жизни.

В последние годы в России заметно возрос интерес к домам на колесах и автономным транспортным решениям. Это связано не только с развитием внутреннего туризма, но и с желанием путешественников минимизировать зависимость от инфраструктуры. Кстати, вопросы приоритетного обслуживания на АЗС для некоторых категорий водителей также становятся все более актуальными — подробнее об этом можно узнать в материале о правилах внеочередной заправки на АЗС .

Упомянутые марки: Mercedes
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