Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

24 декабря 2025, 07:59

Экспедиционный MAN TGS 18.480 4x4: дом на колесах для кругосветных путешествий

Экспедиционный MAN TGS 18.480 4x4: дом на колесах для кругосветных путешествий

Уникальный внедорожный автодом MAN TGS 18.480 — готов к новым открытиям и приключениям

Экспедиционный MAN TGS 18.480 4x4: дом на колесах для кругосветных путешествий

MAN TGS 18.480 4x4 — не просто грузовик, а полноценный дом на колесах. Внутри — кухня, душ, отопление и даже стиральная машина. Автомобиль полностью готов к длительным автономным поездкам. Узнайте, чем еще удивляет этот экспедиционный гигант.

MAN TGS 18.480 4x4 — не просто грузовик, а полноценный дом на колесах. Внутри — кухня, душ, отопление и даже стиральная машина. Автомобиль полностью готов к длительным автономным поездкам. Узнайте, чем еще удивляет этот экспедиционный гигант.

MAN TGS 18.480 4x4 BLS — это не просто грузовой автомобиль, а настоящий экспедиционный дом на колесах, созданный для тех, кто мечтает о кругосветных путешествиях без ограничений. Модель 2009 года, оснащенная мощным дизельным двигателем на 480 лошадиных сил, сочетает в себе надежность, комфорт и полную автономность. Благодаря полному приводу и 8-ступенчатой механической коробке передач, этот автомобиль способен преодолевать сложные маршруты и чувствовать себя уверенно даже вдали от цивилизации.

Внутри экспедиционного MAN скрывается удивительно продуманное пространство. Здесь есть все необходимое для длительного проживания: полноценная кухня с плитой и мойкой, отдельная душевая кабина, система отопления и кондиционирования, а также стиральная машина. Для сна предусмотрена двуспальная кровать, а просторная зона отдыха с круговой посадкой позволяет с комфортом проводить вечера в компании. В салоне установлены кожаный руль, подогрев сидений и современная мультимедийная система, что делает поездки максимально приятными.

фото: AutoScout

Автомобиль оборудован большими топливными баками, что обеспечивает значительный запас хода. Для автономности предусмотрены солнечные панели, а также система подачи свежей воды. Внутреннее пространство отделано практичными материалами, а черный цвет кузова придает машине строгий и современный вид. Водительская кабина соединена с жилым отсеком, что особенно удобно в дальних поездках.

Для безопасности и удобства предусмотрены гидроусилитель руля, круиз-контроль, а также дополнительные опции: зимние шины, тонировка стекол, установка фаркопа и даже возможность брендирования автомобиля. Дилер предлагает доставку по всей стране, а также варианты покупки в кредит или лизинг без первоначального взноса. Все автомобили проходят тщательную проверку и комплектуются бесплатным пакетом безопасности.

фото: AutoScout

MAN TGS 18.480 4x4 BLS — это выбор для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов идти на компромиссы в вопросах комфорта. Такой автодом подойдет как для экстремальных экспедиций, так и для семейных путешествий по самым разным уголкам мира. Автомобиль находится в отличном техническом и визуальном состоянии, полностью готов к новым приключениям и стоит 300 тысяч евро или порядка 28 млн рублей в пересчете по курсу.

Упомянутые марки: MAN
