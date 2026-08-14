Автодом для путешествий и рыбалки с легализованными доработками – полный комплект и готовность к любым условиям

Экспедиционный УАЗ Буханка 2019: все доработки официально внесены в документы

В Москве продается редкий УАЗ Буханка 2019 года с экспедиционным тюнингом и официально оформленными доработками. Машина полностью подготовлена для автономных поездок и активного отдыха, что особенно актуально для российских дорог и условий.

В Москве продается редкий УАЗ Буханка 2019 года с экспедиционным тюнингом и официально оформленными доработками. Машина полностью подготовлена для автономных поездок и активного отдыха, что особенно актуально для российских дорог и условий.

Редкая возможность для любителей автопутешествий появилась на автомобильном рынке: выставлен ​​на продажу УАЗ Буханка 2019 года, который прошел комплексный экспедиционный тюнинг с обязательным оформлением всех изменений в ГИБДД. Такой подход позволяет не только легально использовать автомобиль, но и быть уверенным в его технической поддержке к дальним маршрутам и необходимым условиям.

Владелец автомобиля позаботился о том, чтобы доработка была внесена в документы - от силовых бамперов и лебедок до багажника, шноркеля и порогов. Это важно для организации учета и дальнейшего использования без каких-либо юридических сложностей. Машина зарегистрирована как грузовой фургон категории B/N1, но при желании ее можно превратить в семиместный микроавтобус — комплект сидений идет в подарок. Или оставьте четырехместную экспедиционную версию для максимального комфорта и автономности.

Фото: auto.drom.ru

Экспедиционное оснащение включает вместительную палатку на крыше, тамбур с маркизой и боковыми стенками, которые защищают от непогоды. Для автономных поездок предусмотрены канистры для топлива и воды на 40 литров. В 2025 году были добавлены газобаллонное оборудование, обогреватель салона для зимних условий и обновленная электропроводка с выходным переключением между стандартами Евро 2 и Евро 5. Двигатель ЗМЗ 409 прошит под Евро 2, что обеспечивает расход топлива около 12 литров на трассе и 15 литров в городе. В комплекте также идет заводской блок управления под Евро 5.

Техническое состояние автомобиля отличное: проведено полное обслуживание, выполнена антикоррозийная обработка и нанесено усиленное покрытие. Для повышения проходимости кузова приподняты на 4-сантиметровые проставки, установлены усиленные амортизаторы и увеличенный передний бампер. На машине стоят 32-дюймовые колеса BF Goodridge, силовые пороги и шноркель, позволяющие преодолевать броды глубиной до 1,2 метра. В целях обеспечения безопасности рулевой демпфер, усиленная защита фар и фонарей, а также самоблокирующийся передний мост с включением блокировки блокировки заднего дифференциала.

Внутри оборудовано спальное место размером 200х90 см, установлен компактный холодильник, инвертор на 600 Вт, система подкачки колес и CB-рация. Такой набор делает автомобиль полностью автономным для длительных экспедиций, охоты, рыбалки или семейных путешествий по России. Владелец продает машину по личным причинам, что дает редкий шанс приобрести готовый к приключениям внедорожник.

Интерес к экспедиционным автодомам в России растет, особенно на фоне ограниченного выбора новых моделей и высокой стоимости отечественных товаров. Для сравнения, современные европейские автодома, такие как британский Vantage Teo , обеспечивают уровень комфорта, но стоят значительно выше и не всегда подходят для российских дорог. УАЗ Буханка с экспедиционным тюнингом выглядит как практичное решение для тех, кто ценит свободу передвижения и готов к настоящим приключениям. Судя по комплектации и техническому состоянию, этот автомобиль может стать отличной альтернативой для самостоятельных путешествий в самых труднодоступных уголках страны.