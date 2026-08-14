Автодом для путешествий и рыбалки с легализованными доработками – полный комплект и готовность к любым условиям

14 августа 2026, 09:17
Экспедиционный УАЗ Буханка 2019: все доработки официально внесены в документы
Экспедиционный УАЗ Буханка 2019: все доработки официально внесены в документы
В Москве продается редкий УАЗ Буханка 2019 года с экспедиционным тюнингом и официально оформленными доработками. Машина полностью подготовлена для автономных поездок и активного отдыха, что особенно актуально для российских дорог и условий.
Редкая возможность для любителей автопутешествий появилась на автомобильном рынке: выставлен на продажу УАЗ Буханка 2019 года, который прошел комплексный экспедиционный тюнинг с обязательным оформлением всех изменений в ГИБДД. Такой подход позволяет не только легально использовать автомобиль, но и быть уверенным в его технической поддержке к дальним маршрутам и необходимым условиям.
Владелец автомобиля позаботился о том, чтобы доработка была внесена в документы - от силовых бамперов и лебедок до багажника, шноркеля и порогов. Это важно для организации учета и дальнейшего использования без каких-либо юридических сложностей. Машина зарегистрирована как грузовой фургон категории B/N1, но при желании ее можно превратить в семиместный микроавтобус — комплект сидений идет в подарок. Или оставьте четырехместную экспедиционную версию для максимального комфорта и автономности.
Экспедиционное оснащение включает вместительную палатку на крыше, тамбур с маркизой и боковыми стенками, которые защищают от непогоды. Для автономных поездок предусмотрены канистры для топлива и воды на 40 литров. В 2025 году были добавлены газобаллонное оборудование, обогреватель салона для зимних условий и обновленная электропроводка с выходным переключением между стандартами Евро 2 и Евро 5. Двигатель ЗМЗ 409 прошит под Евро 2, что обеспечивает расход топлива около 12 литров на трассе и 15 литров в городе. В комплекте также идет заводской блок управления под Евро 5.
Техническое состояние автомобиля отличное: проведено полное обслуживание, выполнена антикоррозийная обработка и нанесено усиленное покрытие. Для повышения проходимости кузова приподняты на 4-сантиметровые проставки, установлены усиленные амортизаторы и увеличенный передний бампер. На машине стоят 32-дюймовые колеса BF Goodridge, силовые пороги и шноркель, позволяющие преодолевать броды глубиной до 1,2 метра. В целях обеспечения безопасности рулевой демпфер, усиленная защита фар и фонарей, а также самоблокирующийся передний мост с включением блокировки блокировки заднего дифференциала.
Внутри оборудовано спальное место размером 200х90 см, установлен компактный холодильник, инвертор на 600 Вт, система подкачки колес и CB-рация. Такой набор делает автомобиль полностью автономным для длительных экспедиций, охоты, рыбалки или семейных путешествий по России. Владелец продает машину по личным причинам, что дает редкий шанс приобрести готовый к приключениям внедорожник.
Интерес к экспедиционным автодомам в России растет, особенно на фоне ограниченного выбора новых моделей и высокой стоимости отечественных товаров. Для сравнения, современные европейские автодома, такие как британский Vantage Teo , обеспечивают уровень комфорта, но стоят значительно выше и не всегда подходят для российских дорог. УАЗ Буханка с экспедиционным тюнингом выглядит как практичное решение для тех, кто ценит свободу передвижения и готов к настоящим приключениям. Судя по комплектации и техническому состоянию, этот автомобиль может стать отличной альтернативой для самостоятельных путешествий в самых труднодоступных уголках страны.
Похожие материалы UAZ
-
15.08.2026, 01:13
Купейные вагоны нового поколения: больше мест и комфорта на южных маршрутах с 2026 года
С 2026 года на южных железнодорожных направлениях появятся купейные вагоны увеличенного размера. Это решение может изменить структуру пассажирских перевозок и задать новые стандарты комфорта для путешествий по России. В чем особенности новинки и почему она важна именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
15.08.2026, 00:58
Обновленный салон Niva Legend: сочетание практичности и новых удобств
В салоне Niva Legend появились новые решения. Инженеры изменили привычные элементы. Внедорожник стал современнее, но не утратил характер. Узнайте, что изменилось внутри.Читать далее
-
14.08.2026, 22:03
Knaus Wave 650 2022: немецкий автодом с комфортом и ценой до 1,5 млн рублей
На рынке появился автодом Knaus Wave 650 2022 года - модель, сочетающая немецкое качество, продуманный интерьер и доступную стоимость. В условиях роста интереса к автопутешествиям, эта новинка может изменить подход к отдыху на колесах.Читать далее
-
14.08.2026, 21:31
Автодом на базе ГАЗели NN: кухня, санузел и три спальных места в новом формате
Горьковский автозавод вывел на рынок автодом на шасси ГАЗели NN с отдельной жилой зоной, кухней и полноценным санузлом. Новинка может изменить подход к автопутешествиям по России, предлагая комфорт и функциональность по конкурентной цене.Читать далее
-
14.08.2026, 21:07
Nuride Hybrid ONE11: подвеска Fox, Bosch CX и 800 Вт⋅ч - детали нового велосипеда CUBE
CUBE Nuride Hybrid ONE11 - не просто очередная новинка, а попытка переосмыслить сегмент приключенческих велосипедов. Модель сочетает современные технологии подвески, мощную электросистему и продуманную эргономику. Важно понять, как это влияет на рынок сегодня.Читать далее
-
14.08.2026, 20:17
Ikingi M5 PRO: электроскутер с запасом хода до 45 км и скоростью до 60 км/ч
Электроскутер Ikingi M5 PRO выделяется высокой скоростью и мощным аккумулятором, что делает его актуальным для городских поездок и дальних маршрутов. Модель сочетает в себе надежность, грузоподъемность и современный дизайн, что особенно важно в условиях растущего спроса на экологичный транспорт.Читать далее
-
14.08.2026, 19:47
BYD Sealion 08 выходит на рынок Китая: гибрид и электроверсия с запасом хода до 900 км
В Китае стартовали предзаказы на флагманский SUV BYD Sealion 08 - модель сразу доступна в гибридном и электрическом исполнениях. Новинка выделяется техническими решениями и может изменить расстановку сил в сегменте больших кроссоверов.Читать далее
-
14.08.2026, 18:53
Микрокемпер на базе Mitsubishi Delica D:2: компактные размеры и полный функционал
Wellhouse Leisure вывела на рынок необычный микрокемпер, созданный на базе Mitsubishi Delica D:2. В условиях растущего спроса на компактные дома на колесах, эта модель выделяется сочетанием городской маневренности и полноценного оснащения для автономных поездок.Читать далее
-
14.08.2026, 17:18
Tabbert Cazadora: новые стандарты комфорта и дизайна в сегменте домов на колесах
Tabbert Cazadora выделяется на рынке домов на колесах благодаря сочетанию инновационного дизайна, продуманной эргономики и современных технологий. Модель ориентирована на тех, кто ценит комфорт и стиль в путешествиях, и задает новые стандарты для автотуризма в России.Читать далее
-
14.08.2026, 17:11
Восемь редких версий «Нивы»: от амфибии до сафари-кара и ретро-экспериментов
АвтоВАЗ выделил восемь самых необычных вариантов «Нивы» за всю историю модели. Среди них - амфибия, сафари-версия и даже дом на колесах. Какие из них оказались серийными, а какие остались в единственном экземпляре, и что это значит для рынка сегодня - объясняем с примерами и экспертными оценками.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
15.08.2026, 01:13
Купейные вагоны нового поколения: больше мест и комфорта на южных маршрутах с 2026 года
С 2026 года на южных железнодорожных направлениях появятся купейные вагоны увеличенного размера. Это решение может изменить структуру пассажирских перевозок и задать новые стандарты комфорта для путешествий по России. В чем особенности новинки и почему она важна именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
15.08.2026, 00:58
Обновленный салон Niva Legend: сочетание практичности и новых удобств
В салоне Niva Legend появились новые решения. Инженеры изменили привычные элементы. Внедорожник стал современнее, но не утратил характер. Узнайте, что изменилось внутри.Читать далее
-
14.08.2026, 22:03
Knaus Wave 650 2022: немецкий автодом с комфортом и ценой до 1,5 млн рублей
На рынке появился автодом Knaus Wave 650 2022 года - модель, сочетающая немецкое качество, продуманный интерьер и доступную стоимость. В условиях роста интереса к автопутешествиям, эта новинка может изменить подход к отдыху на колесах.Читать далее
-
14.08.2026, 21:31
Автодом на базе ГАЗели NN: кухня, санузел и три спальных места в новом формате
Горьковский автозавод вывел на рынок автодом на шасси ГАЗели NN с отдельной жилой зоной, кухней и полноценным санузлом. Новинка может изменить подход к автопутешествиям по России, предлагая комфорт и функциональность по конкурентной цене.Читать далее
-
14.08.2026, 21:07
Nuride Hybrid ONE11: подвеска Fox, Bosch CX и 800 Вт⋅ч - детали нового велосипеда CUBE
CUBE Nuride Hybrid ONE11 - не просто очередная новинка, а попытка переосмыслить сегмент приключенческих велосипедов. Модель сочетает современные технологии подвески, мощную электросистему и продуманную эргономику. Важно понять, как это влияет на рынок сегодня.Читать далее
-
14.08.2026, 20:17
Ikingi M5 PRO: электроскутер с запасом хода до 45 км и скоростью до 60 км/ч
Электроскутер Ikingi M5 PRO выделяется высокой скоростью и мощным аккумулятором, что делает его актуальным для городских поездок и дальних маршрутов. Модель сочетает в себе надежность, грузоподъемность и современный дизайн, что особенно важно в условиях растущего спроса на экологичный транспорт.Читать далее
-
14.08.2026, 19:47
BYD Sealion 08 выходит на рынок Китая: гибрид и электроверсия с запасом хода до 900 км
В Китае стартовали предзаказы на флагманский SUV BYD Sealion 08 - модель сразу доступна в гибридном и электрическом исполнениях. Новинка выделяется техническими решениями и может изменить расстановку сил в сегменте больших кроссоверов.Читать далее
-
14.08.2026, 18:53
Микрокемпер на базе Mitsubishi Delica D:2: компактные размеры и полный функционал
Wellhouse Leisure вывела на рынок необычный микрокемпер, созданный на базе Mitsubishi Delica D:2. В условиях растущего спроса на компактные дома на колесах, эта модель выделяется сочетанием городской маневренности и полноценного оснащения для автономных поездок.Читать далее
-
14.08.2026, 17:18
Tabbert Cazadora: новые стандарты комфорта и дизайна в сегменте домов на колесах
Tabbert Cazadora выделяется на рынке домов на колесах благодаря сочетанию инновационного дизайна, продуманной эргономики и современных технологий. Модель ориентирована на тех, кто ценит комфорт и стиль в путешествиях, и задает новые стандарты для автотуризма в России.Читать далее
-
14.08.2026, 17:11
Восемь редких версий «Нивы»: от амфибии до сафари-кара и ретро-экспериментов
АвтоВАЗ выделил восемь самых необычных вариантов «Нивы» за всю историю модели. Среди них - амфибия, сафари-версия и даже дом на колесах. Какие из них оказались серийными, а какие остались в единственном экземпляре, и что это значит для рынка сегодня - объясняем с примерами и экспертными оценками.Читать далее