Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

23 июня 2026, 11:34

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году

УАЗ меняет правила - экспедиционный Патриот выходит на рынок

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году

УАЗ готовит к выпуску экспедиционную версию обновленного «Патриота», рассчитанную на сложные условия и тяжелое бездорожье. Модель появится в 2027 году и уже проходит финальные испытания. Почему этот внедорожник может изменить подход к путешествиям по России - разбираемся, что ждет автолюбителей и какие детали стоит знать заранее.

УАЗ готовит к выпуску экспедиционную версию обновленного «Патриота», рассчитанную на сложные условия и тяжелое бездорожье. Модель появится в 2027 году и уже проходит финальные испытания. Почему этот внедорожник может изменить подход к путешествиям по России - разбираемся, что ждет автолюбителей и какие детали стоит знать заранее.

Для российских автолюбителей, которые часто сталкиваются с суровыми дорогами и мечтают о настоящем внедорожнике, новость о появлении экспедиционной версии обновленного УАЗ «Патриот» становится по-настоящему значимой. Такой автомобиль способен не только расширить возможности путешествий по стране, но и задать новый стандарт для техники, рассчитанной на экстремальные условия. Как сообщает «Российская Газета», выпуск этой версии намечен на 2027 год, а первые экземпляры уже проходят финальные испытания на полигоне НАМИ в Московской области.

На старте экспедиционный «Патриот» будет оснащаться бензиновым двигателем ZMZ Pro объемом 2,7 литра, выдающим 150 л.с., в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Такой тандем уже хорошо знаком поклонникам марки и зарекомендовал себя как надежный вариант для сложных маршрутов. В перспективе производитель рассматривает и дизельную альтернативу - новый 2-литровый мотор на тяжелом топливе мощностью 136 л.с., который также будет сочетаться с механикой. Эта связка уже подтверждена для стандартных версий «Патриота», что позволяет надеяться на ее появление и в экспедиционной модификации.

Особое внимание уделено внедорожным возможностям и безопасности. В оснащение войдут система стабилизации ESC, специальный Off-road режим с функцией контроля торможения в повороте, а также штатная электронная блокировка дифференциала заднего моста. Для повышения проходимости и комфорта предусмотрены экспедиционный багажник на крыше, лестница на задней двери, силовые пороги, лебедка, защита рулевых тяг, тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа, универсальная резина All-Terrain и дополнительный отопитель салона. В салоне появится современная мультимедийная система с сенсорным экраном и навигацией, что особенно актуально для дальних поездок.

Серийное производство обновленного «Патриота» стартует уже этим летом, а осенью внедорожник поступит к дилерам. Такой подход позволяет компании не только поддерживать интерес к модели, но и оперативно реагировать на запросы рынка. Важно отметить, что многие решения, реализованные в новой экспедиционной версии, перекликаются с предыдущими поколениями, но теперь они получили более современное исполнение и расширенный функционал.

Интересно, что на рынке внедорожников сейчас наблюдается явный спрос на автомобили, способные выдерживать тяжелые условия эксплуатации. Это подтверждается и тем, что редкие модели, прошедшие полную реставрацию, вызывают ажиотаж среди коллекционеров и энтузиастов. Например, недавно уникальный Иж 49 1953 года после реставрации был выставлен на продажу и вызвал немалый интерес. Такой тренд говорит о том, что российские автомобилисты ценят не только современные технологии, но и надежность, проверенную временем.

В целом, появление экспедиционной версии УАЗ «Патриот» может стать важным событием для рынка: модель ориентирована на тех, кто не готов идти на компромиссы в вопросах проходимости и надежности. По имеющимся данным, внедорожник получит богатое базовое оснащение, а также возможность выбора между бензиновым и дизельным мотором. Это позволит автолюбителям подобрать оптимальную комплектацию под свои задачи. Важно помнить, что такие автомобили часто становятся не просто средством передвижения, а настоящим инструментом для открытия новых маршрутов и преодоления сложных дорог России.

Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р)
Упомянутые марки: УАЗ
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