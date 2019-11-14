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14 ноября 2019, 09:33

Экспедиционный УАЗ «Патриот» подешевел

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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод пересмотрел ценовую политику для экспедиционной версии «Патриота». Сейчас цены внедорожника для экстремальных путешествий вернулись к первоначальным цифрам, которые были на старте продаж весной 2018 года.
Экспедиционный УАЗ Патриот подешевел

Фото: УАЗ

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Новая версия внедорожника УАЗ «Патриот» была представлена в апреле прошлого года. Автомобиль адресован любителям offroad путешествий и экспедиций в труднодоступные районы. «Патриот» получил набор дополнительного оборудования для езды по тяжелому бездорожью и два дополнительных цвета кузова: ярко-оранжевый и зеленый. Уже на заводе такие внедорожники оснащаются лебедкой, защитой рулевых тяг и порогов, блокировкой заднего дифференциала, багажником на крышу и лестницей на задней двери, фаркопом и внедорожной резиной BF Goodrich All-Terrain. Узнать заводскую спец.версию можно по шильдику на водительской двери. 

Сейчас цены на экспедиционный «Патриот» снизились до прошлогоднего уровня. Это выяснили специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили. Базовая комплектация «Комфорт» подешевела на 10 000 рублей до 1 039 900 рублей. Список штатного оснащения включает, помимо вышеперечисленного, электропривод и обогрев боковых зеркал, светодиодные ходовые огни, аудиоподготовку, электростеклоподъемники, 16-дюймовые стальные диски и кожаную отделку рукоятки рычагов КПП и «раздатки».

Топовая комплектация «Максимум» стоит от 1 301 000 рублей и может похвастаться раздаточной коробкой с электромеханическим управлением, противотуманными фарами, литыми дисками 16”, двумя подушками безопасности, обогревом лобового стекла и задних сидений, климат-контролем, камерой заднего вида и медиасистемой со встроенной навигацией.

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Экспедиционный УАЗ «Патриот» подешевел
{{material_127847}}Новая версия внедорожника УАЗ «Патриот» была представлена в апреле прошлого года. Автомобиль адресован любителям offroad путешествий и экспедиций в труднодоступные районы. «Патриот» получил набор дополнительного оборудования для езды по тяжелому бездорожью и два дополнительных цвета кузова: ярко-оранжевый и зеленый. Уже на заводе такие внедорожники оснащаются лебедкой, защитой рулевых тяг и порогов, блокировкой заднего дифференциала, багажником на крышу и лестницей на задней двери, фаркопом и внедорожной резиной BF Goodrich All-Terrain. Узнать заводскую спец.версию можно по шильдику на водительской двери. Сейчас цены на экспедиционный «Патриот» снизились до прошлогоднего уровня. Это выяснили специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили. Базовая комплектация «Комфорт» подешевела на 10 000 рублей до 1 039 900 рублей. Список штатного оснащения включает, помимо вышеперечисленного, электропривод и обогрев боковых зеркал, светодиодные ходовые огни, аудиоподготовку, электростеклоподъемники, 16-дюймовые стальные диски и кожаную отделку рукоятки рычагов КПП и «раздатки».Топовая комплектация «Максимум» стоит от 1 301 000 рублей и может похвастаться раздаточной коробкой с электромеханическим управлением, противотуманными фарами, литыми дисками 16”, двумя подушками безопасности, обогревом лобового стекла и задних сидений, климат-контролем, камерой заднего вида и медиасистемой со встроенной навигацией.
2019-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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