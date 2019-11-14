14 ноября 2019, 09:33
Экспедиционный УАЗ «Патриот» подешевел
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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод пересмотрел ценовую политику для экспедиционной версии «Патриота». Сейчас цены внедорожника для экстремальных путешествий вернулись к первоначальным цифрам, которые были на старте продаж весной 2018 года.
Фото: УАЗ
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Сейчас цены на экспедиционный «Патриот» снизились до прошлогоднего уровня. Это выяснили специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили. Базовая комплектация «Комфорт» подешевела на 10 000 рублей до 1 039 900 рублей. Список штатного оснащения включает, помимо вышеперечисленного, электропривод и обогрев боковых зеркал, светодиодные ходовые огни, аудиоподготовку, электростеклоподъемники, 16-дюймовые стальные диски и кожаную отделку рукоятки рычагов КПП и «раздатки».
Топовая комплектация «Максимум» стоит от 1 301 000 рублей и может похвастаться раздаточной коробкой с электромеханическим управлением, противотуманными фарами, литыми дисками 16”, двумя подушками безопасности, обогревом лобового стекла и задних сидений, климат-контролем, камерой заднего вида и медиасистемой со встроенной навигацией.
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