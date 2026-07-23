Два года среди медведей и вечных льдов: участники «Северного полюса-42» вернулись с уникальными данными

Экспедиция «Северный полюс-42» завершила двухлетний дрейф и вернулась в Петербург

Участники полярной экспедиции вернулись после долгого дрейфа. Их встреча в Петербурге стала событием. Впереди у команды новые задачи и планы на следующую экспедицию. Подробности - в нашем материале.

Участники полярной экспедиции вернулись после долгого дрейфа. Их встреча в Петербурге стала событием. Впереди у команды новые задачи и планы на следующую экспедицию. Подробности - в нашем материале.

В Санкт-Петербург прибыли участники экспедиции «Северный полюс-42», которые почти два года провели в условиях суровой Арктики. За это время команда не только занималась научными исследованиями, но и пережила множество личных событий, которые изменили их жизни.

Как сообщает Мойка78, основной задачей экспедиции было изучение климата и состояния ледового покрова в высоких широтах. Ученые фиксировали изменения, собирали образцы и анализировали данные, чтобы понять, как меняется Арктика под влиянием глобальных процессов. За два года удалось получить уникальные сведения о структуре льдов и особенностях их дрейфа.

Однако жизнь на борту не ограничивалась только работой. Вдали от цивилизации между участниками экспедиции возникли крепкие связи. Одним из самых ярких моментов стало предложение руки и сердца, которое метеоролог Николай сделал гидрохимику Марии прямо на общем собрании экипажа. Для Марии это стало полной неожиданностью, и коллеги поддержали молодых ученых.

В ходе экспедиции дрейфующая станция сместилась на 350 морских миль, что позволило улучшить связь и логистику. В этом помогло судно «Академик Трешников», обеспечившее перемещение и снабжение команды. Начальник экспедиции Александр Ипатов отметил, что в арктических льдах встречалось немало диких животных. Некоторые из них проявляли интерес к людям, подходили близко, пытались исследовать оборудование, но ученые всегда соблюдали осторожность и не вступали в контакт с медведями.

Сейчас перед командой стоит задача обработать огромный массив собранных данных. По словам заместителя директора по экспедиционной работе Арктического и антарктического научно-исследовательского института Юрия Угрюмова, в России уже разрабатываются планы по адаптации к новым климатическим условиям, основываясь на результатах подобных исследований.

Несмотря на усталость после долгого пребывания в изоляции, каждый из участников выразил готовность вновь отправиться в экспедицию, если потребуется. Их опыт и энтузиазм станут основой для будущих научных открытий и новых проектов в Арктике.