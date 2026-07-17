Почему обычная лужа может стать причиной аварии - неожиданные выводы ученых

Эксперимент показал, как дождь превращает дорогу в ловушку для авто

Ученые исследовали влияние воды на сцепление шин. Эксперимент выявил неожиданные закономерности. Результаты помогут водителям понять риски на мокрой трассе. Подробности - в материале.

Ученые исследовали влияние воды на сцепление шин. Эксперимент выявил неожиданные закономерности. Результаты помогут водителям понять риски на мокрой трассе. Подробности - в материале.

В условиях дождя даже привычная городская дорога может стать настоящим испытанием для водителя. Группа специалистов из Университета Джорджии провела масштабное исследование, чтобы выяснить, как именно вода на асфальте влияет на устойчивость автомобиля. Ученые использовали как компьютерные симуляции, так и реальные испытания на специально оборудованном участке трассы.

В ходе экспериментов применялись сложные механизмы, позволяющие точно регулировать скорость вращения колес и объем воды, поступающей на дорожное покрытие. Вдоль испытательной полосы были размещены датчики, фиксирующие силы, возникающие при контакте шины с мокрой поверхностью. Такой подход позволил определить момент, когда между колесом и дорогой появляется водяная прослойка, полностью разрывающая сцепление.

Результаты оказались неожиданными: риск аквапланирования не всегда растет с увеличением глубины лужи. До определенного порога - примерно 10 миллиметров - вероятность потери контроля действительно увеличивается. Однако при дальнейшем увеличении слоя воды опасность начинает снижаться. Исследователи объясняют это особенностями движения воды под колесом: тонкий слой сложнее преодолеть, а в глубокой луже шина быстрее начинает вытеснять воду, снижая риск.

Скорость автомобиля оказалась ключевым фактором. При увеличении скорости давление воды под протектором возрастает, и в определенный момент колесо теряет контакт с дорогой. Этот процесс напоминает взлет самолета: вода буквально поднимает машину над асфальтом. Снизить вероятность аквапланирования проще всего, уменьшив скорость - это позволяет воде быстрее уходить из-под шины и возвращает контроль над автомобилем.

Кроме скорости и глубины воды, на безопасность влияют и другие параметры: состояние протектора, давление в шинах, структура дорожного полотна и эффективность водоотвода. Например, изношенные покрышки хуже справляются с отводом воды, а пористый асфальт помогает избежать образования опасных луж.

В исследовании приведена таблица факторов риска. Наиболее значимым из них, который водитель может контролировать, остается скорость движения. Также подтверждено, что изношенные шины значительно увеличивают опасность на мокрой дороге. Однако авторы не приводят конкретных расчетов для разных моделей шин или типов покрытия, поэтому рекомендации остаются общими.

Работа специалистов Университета Джорджии позволяет по-новому взглянуть на привычные ситуации на дороге во время дождя. Понимание механизмов аквапланирования поможет водителям принимать более взвешенные решения и снизить вероятность аварий в сложных погодных условиях.