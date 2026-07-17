Почему обычная лужа может стать причиной аварии - неожиданные выводы ученых

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

17 июля 2026, 07:42

Эксперимент показал, как дождь превращает дорогу в ловушку для авто

Эксперимент показал, как дождь превращает дорогу в ловушку для авто

Почему обычная лужа может стать причиной аварии - неожиданные выводы ученых

Эксперимент показал, как дождь превращает дорогу в ловушку для авто

Ученые исследовали влияние воды на сцепление шин. Эксперимент выявил неожиданные закономерности. Результаты помогут водителям понять риски на мокрой трассе. Подробности - в материале.

Ученые исследовали влияние воды на сцепление шин. Эксперимент выявил неожиданные закономерности. Результаты помогут водителям понять риски на мокрой трассе. Подробности - в материале.

В условиях дождя даже привычная городская дорога может стать настоящим испытанием для водителя. Группа специалистов из Университета Джорджии провела масштабное исследование, чтобы выяснить, как именно вода на асфальте влияет на устойчивость автомобиля. Ученые использовали как компьютерные симуляции, так и реальные испытания на специально оборудованном участке трассы.

В ходе экспериментов применялись сложные механизмы, позволяющие точно регулировать скорость вращения колес и объем воды, поступающей на дорожное покрытие. Вдоль испытательной полосы были размещены датчики, фиксирующие силы, возникающие при контакте шины с мокрой поверхностью. Такой подход позволил определить момент, когда между колесом и дорогой появляется водяная прослойка, полностью разрывающая сцепление.

Результаты оказались неожиданными: риск аквапланирования не всегда растет с увеличением глубины лужи. До определенного порога - примерно 10 миллиметров - вероятность потери контроля действительно увеличивается. Однако при дальнейшем увеличении слоя воды опасность начинает снижаться. Исследователи объясняют это особенностями движения воды под колесом: тонкий слой сложнее преодолеть, а в глубокой луже шина быстрее начинает вытеснять воду, снижая риск.

Скорость автомобиля оказалась ключевым фактором. При увеличении скорости давление воды под протектором возрастает, и в определенный момент колесо теряет контакт с дорогой. Этот процесс напоминает взлет самолета: вода буквально поднимает машину над асфальтом. Снизить вероятность аквапланирования проще всего, уменьшив скорость - это позволяет воде быстрее уходить из-под шины и возвращает контроль над автомобилем.

Кроме скорости и глубины воды, на безопасность влияют и другие параметры: состояние протектора, давление в шинах, структура дорожного полотна и эффективность водоотвода. Например, изношенные покрышки хуже справляются с отводом воды, а пористый асфальт помогает избежать образования опасных луж.

В исследовании приведена таблица факторов риска. Наиболее значимым из них, который водитель может контролировать, остается скорость движения. Также подтверждено, что изношенные шины значительно увеличивают опасность на мокрой дороге. Однако авторы не приводят конкретных расчетов для разных моделей шин или типов покрытия, поэтому рекомендации остаются общими.

Работа специалистов Университета Джорджии позволяет по-новому взглянуть на привычные ситуации на дороге во время дождя. Понимание механизмов аквапланирования поможет водителям принимать более взвешенные решения и снизить вероятность аварий в сложных погодных условиях.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иваново Воронежская область Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться