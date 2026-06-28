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Автор: Мария Степанова

28 июня 2026, 06:54

Эксперимент с АИ-100 вместо АИ-92: как изменился расход и поведение двигателя

Эксперимент с АИ-100 вместо АИ-92: как изменился расход и поведение двигателя

Эксперимент с заменой АИ-92 на АИ-100 на атмосферном двигателе: какой получился расход топлива — цифры и честный вывод

Эксперимент с АИ-100 вместо АИ-92: как изменился расход и поведение двигателя

Водитель решил проверить, есть ли смысл переплачивать за АИ-100 вместо стандартного АИ-92 на обычном атмосферном моторе. Результаты оказались не столь однозначными: расход топлива снизился, но экономия оказалась сомнительной. Почему это важно для российских автомобилистов - в материале.

Водитель решил проверить, есть ли смысл переплачивать за АИ-100 вместо стандартного АИ-92 на обычном атмосферном моторе. Результаты оказались не столь однозначными: расход топлива снизился, но экономия оказалась сомнительной. Почему это важно для российских автомобилистов - в материале.

Эксперименты с топливом всегда вызывают интерес у автолюбителей, особенно когда речь идет о разнице между привычным АИ-92 и дорогим АИ-100. Один из водителей решил попытаться выяснить, есть ли смысл переплачивать за премиальный бензин, если у вас обычный атмосферный двигатель со степенью сжатия 10,5, а завод рекомендует именно 92-й.

Для чистоты эксперимента бак был почти полностью опустошен, после чего половину залили АИ-100 из проверенной сети. Электронике дали 50 километров на адаптацию, после чего провели замеры. Результаты оказались неоднозначными: разгон до 100 км/ч улучшился всего на 0,4 секунды — с 11,5 до 11,1. В остальном эта разница практически не ощущается.

Гораздо интереснее показатели расхода топлива. В городском цикле он снизился с 8,7 до 8,3 литра на 100 км. Экономия составляет примерно пол-литра на сотню. Однако стоимость АИ-100 выше примерно на 20%, и простая арифметика показывает: переплата за топливо полностью съедает всю выгоду от снижения расхода. На дистанции в тысячу километров поездка на АИ-92 обходится дешевле, даже несмотря на чуть больший расход.

Зато двигатель стал работать заметно мягче: исчез легкий звон при резком нажатии на газ, уменьшилась вибрация на холостых оборотах. Для повседневной эксплуатации это приятный, но некритичный бонус. Для атмосферника без турбины такие улучшения скорее избыточны.

В заключение — важное замечание: если в двигателе не появляются признаки детонации на рекомендованном топливе, переход на более высокое октановое число не даст преимуществ. Для объективной оценки расхода лучше ориентироваться на чеки с заправок, а не на показания бортового компьютера, и сравнивать результаты в одинаковых условиях. В России, где разница в цене между марками бензина ощутима, такой подход позволяет избежать лишних затрат и сохранить ресурс двигателя.

Если рассматривать ситуацию шире, стоит помнить: премиальный бензин действительно может пригодиться для моторов с высокой степенью сжатия или при эксплуатации в сложных условиях — например, в горах или в сильную жару. Но для большинства современных автомобилей, рассчитанных на АИ-92, повышение октанового числа не дает ощутимых преимуществ. Как и в случае частой замены масла, о чем говорилось в материале о мифах обслуживания современных двигателей .

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