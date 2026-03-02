Как попытка Минского автозавода создать грузовик с двумя управляемыми осями обернулась техническими трудностями и экономическим тупиком

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 19:54

МАЗ-520В с двумя управляемыми передними мостами и одной ведущей осью сзади стал одним из самых необычных проектов советского автопрома. Почему перспективная схема не прижилась, и какие выводы сделали инженеры после года испытаний - в нашем материале.

МАЗ-520В с двумя управляемыми передними мостами и одной ведущей осью сзади стал одним из самых необычных проектов советского автопрома. Почему перспективная схема не прижилась, и какие выводы сделали инженеры после года испытаний - в нашем материале.

История МАЗ-520В — это яркий пример того, как смелая инженерная мысль может разбиться о суровую реальность. В 1964 году на Минском автозаводе создали экспериментальный седельный тягач, сразу получивший прозвище «грузовик наоборот». Его конструкция разительно отличалась от привычных схем: два управляемых моста спереди и только одна ведущая ось сзади. Такое решение должно было убить двух зайцев: снизить нагрузку на дорожное покрытие и повысить грузоподъемность автопоезда.

Машина была собрана в единственном экземпляре. Она весила менее семи тонн и могла буксировать полуприцеп массой до 27 тонн. В течение года инженеры и испытатели гоняли МАЗ-520В по дорогам Белоруссии, фиксируя поломки и дорабатывая конструкцию. Однако проект быстро закрыли, а сам грузовик разобрали на узлы. Причины провала оказались куда серьезнее, чем просто неудачная компоновка.

Технические парадоксы и первые проблемы

Главная особенность МАЗ-520В — кабина, расположенная над двигателем (как у серийного МАЗ-500). Это решение приводило к тому, что большая часть массы — мотор, водитель, пассажир и часть груза — приходилась на переднюю часть. В результате на один из передних мостов с одинарными колесами ложилась чрезмерная нагрузка, а задняя ось, наоборот, оказывалась недогруженной. 

Для магистралей такие нагрузки еще были приемлемы, но на второстепенных дорогах тяжелая «морда» быстро разбивала покрытие. Особенно остро проблема встала при взгляде на экспорт: в Европе действовали жесткие ограничения по осевым нагрузкам, и советские грузовики могли работать там только с недогрузом. Говорят, именно после командировки в Хельсинки главный конструктор МАЗа Михаил Высоцкий предложил добавить второй управляемый мост спереди, чтобы распределить вес на три оси. На бумаге идея выглядела безупречно, тем более что в Европе подобные схемы уже применялись на Mercedes-Benz и FIAT.

Испытания и неожиданные сложности

В конструкции МАЗ-520В не было радикальных новшеств: за основу взяли серийный МАЗ-500, удлинили раму и добавили второй передний мост от штатного грузовика. Оба моста поворачивались синхронно, а сзади установили седельно-сцепное устройство от МАЗ-504. Под кабиной стоял проверенный дизель ЯМЗ-236 мощностью 180 л. с., подвеска осталась рессорной. Расчетные показатели впечатляли: нагрузка на седло превысила 10 тонн, а полная масса автопоезда достигла 34 тонн.

Однако ходовые испытания быстро выявили слабые места. Уже на 2240-м километре пробега мотор начал терять тягу из-за неправильной работы форсунок. После регулировки двигатель заклинило на 3290-м километре — выяснилось, что заедают выпускные клапаны. Эти неисправности устраняли в ходе проверки, но главные проблемы крылись не в моторе.

На поворотах тягач начинал «рыскать»: два управляемых моста требовали идеальной синхронизации рулевых тяг. Любое отклонение приводило к неустойчивому поведению, а опыта работы с такими схемами у минских инженеров тогда не было. В отчетах испытатели отмечали «строптивый характер управления». На бездорожье ситуация становилась критической: шесть колес прокладывали три колеи, и он начинал зарываться там, где обычный МАЗ проходил без проблем.

Экономика против инженерии

Формально завод признал весовые показатели и динамику удовлетворительными, рекомендовав провести испытания пробегом до 30 тысяч километров. Но экономический расчет оказался беспощадным: за те же деньги можно было выпустить два стандартных грузовика, которые возили бы больше, были проще в ремонте и использовали унифицированные запчасти. Экспортный потенциал тоже не оправдал ожиданий — ради узкого финского рынка перестраивать производство никто не стал.

В итоге проект закрыли, а единственный экземпляр МАЗ-520В разобрали. Однако сама идея не исчезла: схема с двумя управляемыми осями спереди и одним ведущим сзади до сих пор применяется в Японии и Китае, где грузовики работают на хороших дорогах. В Европе также распространены подъемные оси-«ленивцы», которые опускаются только при необходимости и не требуют сложной синхронизации рулевого управления. Минский автозавод тоже экспериментировал с такими решениями, но в СССР их сочли излишней экзотикой для массового применения.

МАЗ-520В остался редким техническим курьезом, который опередил свое время, но не смог вписаться в исторические и технологические реалии эпохи. Инженерная логика проекта была безупречной, но обстоятельства оказались сильнее.

Упомянутые марки: МАЗ, Fiat
