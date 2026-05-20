Прощай, классический плацкарт: представлен прототип вагона нового поколения — с перегородками, шкафами и детскими отсеками

Экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой: что изменится для пассажиров

В Москве показали прототип плацкартного вагона с капсульной компоновкой и рядом инноваций для комфорта пассажиров. Проект может изменить подход к дальним поездкам и сделать путешествия по железной дороге более современными и удобными.

В России начался новый этап развития железнодорожных перевозок: на Казанском вокзале в Москве впервые был представлен прототип плацкартного вагона с капсульной планировкой. Это не просто очередная модификация — речь идет о том, чтобы полностью переосмыслить привычный формат ночных поездок, сделать его более приватным и комфортным для пассажиров разных категорий.

Главная идея нового вагона — установка капсул вместо традиционных открытых полок. Каждое место теперь отделено шторкой, что позволяет создать личное пространство даже в общем вагоне. Верхние полки стали шире, длина спального места увеличилась на 20 сантиметров — это особенно оценят высокие пассажиры. Для семей и небольших компаний предусмотрена возможность объединения двух капсул через специальное окно в перегородке. Такое решение может быть востребовано родителями с детьми или теми, кто предпочитает путешествовать вместе.

Разработчики из ФПК и ТМХ отказались от боковых полок, чтобы сделать интерьер более просторным и эргономичным. Проход между полками расширили до 60 см, а в изголовье каждого места появились воздуховоды. Многоуровневое освещение позволяет выбрать комфортный режим для отдыха или работы. Для хранения вещей предусмотрены закрывающиеся шкафы, а в начале вагона — универсальная багажная зона. В технической части предусмотрена возможность установки бара или дополнительного места для крупногабаритного багажа.

Особое внимание уделено деталям, которые часто вызывают недовольство пассажиров. Например, столик для верхних мест теперь вынесен в проход, чтобы избежать проливания напитков на нижние полки. Для зарядки гаджетов предусмотрены карманы с USB-розетками, новые лестницы и поручни, делающие подъем на верхние места более удобным. Для семей с детьми предусмотрена возможность закрывать полки дверями, что повышает безопасность и конфиденциальность.

Все эти решения появились после анализа типичных проблем и пожеланий пассажиров. Размеры макета соответствуют стандарту 1-ВМ, но разработчики рассматривают вариант увеличения габаритов вагона почти на 30 сантиметров. Это позволит сделать пространство еще более просторным без необходимости полной перестройки существующей инфраструктуры.

Серийное производство новых плацкартных вагонов начнется не раньше чем через несколько лет. До этого времени пассажиры смогут лично ознакомиться с прототипом и внести свои предложения по улучшению. Подобный подход к обратной связи уже доказал свою эффективность в других видах транспорта.