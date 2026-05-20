Прощай, классический плацкарт: представлен прототип вагона нового поколения — с перегородками, шкафами и детскими отсеками

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 07:00

Экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой: что изменится для пассажиров

Экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой: что изменится для пассажиров

Прощай, классический плацкарт: представлен прототип вагона нового поколения — с перегородками, шкафами и детскими отсеками

Экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой: что изменится для пассажиров

В Москве показали прототип плацкартного вагона с капсульной компоновкой и рядом инноваций для комфорта пассажиров. Проект может изменить подход к дальним поездкам и сделать путешествия по железной дороге более современными и удобными.

В Москве показали прототип плацкартного вагона с капсульной компоновкой и рядом инноваций для комфорта пассажиров. Проект может изменить подход к дальним поездкам и сделать путешествия по железной дороге более современными и удобными.

В России начался новый этап развития железнодорожных перевозок: на Казанском вокзале в Москве впервые был представлен прототип плацкартного вагона с капсульной планировкой. Это не просто очередная модификация — речь идет о том, чтобы полностью переосмыслить привычный формат ночных поездок, сделать его более приватным и комфортным для пассажиров разных категорий.

Главная идея нового вагона — установка капсул вместо традиционных открытых полок. Каждое место теперь отделено шторкой, что позволяет создать личное пространство даже в общем вагоне. Верхние полки стали шире, длина спального места увеличилась на 20 сантиметров — это особенно оценят высокие пассажиры. Для семей и небольших компаний предусмотрена возможность объединения двух капсул через специальное окно в перегородке. Такое решение может быть востребовано родителями с детьми или теми, кто предпочитает путешествовать вместе.

Разработчики из ФПК и ТМХ отказались от боковых полок, чтобы сделать интерьер более просторным и эргономичным. Проход между полками расширили до 60 см, а в изголовье каждого места появились воздуховоды. Многоуровневое освещение позволяет выбрать комфортный режим для отдыха или работы. Для хранения вещей предусмотрены закрывающиеся шкафы, а в начале вагона — универсальная багажная зона. В технической части предусмотрена возможность установки бара или дополнительного места для крупногабаритного багажа.

Особое внимание уделено деталям, которые часто вызывают недовольство пассажиров. Например, столик для верхних мест теперь вынесен в проход, чтобы избежать проливания напитков на нижние полки. Для зарядки гаджетов предусмотрены карманы с USB-розетками, новые лестницы и поручни, делающие подъем на верхние места более удобным. Для семей с детьми предусмотрена возможность закрывать полки дверями, что повышает безопасность и конфиденциальность.

Все эти решения появились после анализа типичных проблем и пожеланий пассажиров. Размеры макета соответствуют стандарту 1-ВМ, но разработчики рассматривают вариант увеличения габаритов вагона почти на 30 сантиметров. Это позволит сделать пространство еще более просторным без необходимости полной перестройки существующей инфраструктуры.

Серийное производство новых плацкартных вагонов начнется не раньше чем через несколько лет. До этого времени пассажиры смогут лично ознакомиться с прототипом и внести свои предложения по улучшению. Подобный подход к обратной связи уже доказал свою эффективность в других видах транспорта. Между тем интерес к новым формам путешествий растет: например, в материале о компактном автодоме на базе ВИС 234900 подробно рассмотрены плюсы и минусы современных решений для поездок - подробнее о тенденциях в мобильных путешествиях .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Иркутск Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться