Прощай, классический плацкарт: представлен прототип вагона нового поколения с капсулами, без боковушек, но с детскими отсеками и шкафами

10 мая 2026, 18:17
Экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой: как меняется стандарт российских поездов
В Москве показали прототип плацкартного вагона с капсульной компоновкой и инновационными деталями для комфорта пассажиров. Инженеры ФПК и ТМХ учли реальные пожелания людей, чтобы создать принципиально новый стандарт дальних поездок. Почему этот проект может изменить привычные представления о железнодорожных путешествиях - в нашем материале.
В России начался новый этап в развитии пассажирских железнодорожных перевозок. На Казанском вокзале в Москве впервые продемонстрировали экспериментальный плацкартный вагон с капсульной планировкой. Речь идёт не просто об очередной модификации, а о попытке полностью переосмыслить суть бюджетных ночных поездок на дальние расстояния.
Инженеры Федеральной пассажирской компании (ФПК) и «ТМХ» создали альфа-версию вагона, чтобы получить обратную связь от пассажиров и учесть их реальные пожелания при запуске серийного производства. Такой подход позволяет не просто выслушать людей, но и сделать будущие поезда максимально удобными для разных категорий пассажиров.
Главное новшество — капсульная компоновка
Теперь ваша полка превращается в индивидуальное пространство, которое можно изолировать с помощью шторки. Верхние места стали шире, а длина спальных мест увеличилась на 20 сантиметров. Для семей или компаний предусмотрена возможность объединения двух полок через специальное окно в перегородке — это решение особенно оценят родители с детьми и те, кто предпочитает уединение.
Разработчики отказались от третьих боковых полок, чтобы сделать интерьер более просторным и эргономичным. Проход между полками расширили до 60 см, а в изголовье каждого места появились воздуховоды. Многоуровневое освещение позволяет создать комфортную атмосферу для отдыха или работы. Для хранения вещей предусмотрены закрывающиеся шкафы и универсальная багажная зона в начале вагона.
Внимание к деталям, которые раньше раздражали пассажиров
Особое внимание уделили традиционным «болевым точкам». Например, столик для верхних мест теперь выносится в проход, чтобы избежать случайного проливания напитков на нижние полки. Для зарядки гаджетов предусмотрены карманы с USB-розетками. Новые лестницы и поручни делают подъём на верхние места проще и безопаснее. Для семей с детьми есть возможность закрыть полки дверями.
Все эти решения появились после тщательного анализа типичных проблем и пожеланий пассажиров, что подтверждает ориентацию проекта на реальные нужды людей.
Размеры и технические возможности
Размеры макета соответствуют стандарту 1-ВМ, но предусмотрен вариант увеличения габаритов вагона почти на 30 сантиметров. Это позволит сделать пространство ещё более комфортным без необходимости полной перестройки существующих составов. В технической части заложена возможность установки бара или дополнительного места для крупногабаритного багажа, что расширяет функциональность вагона.
Когда ждать в поездах?
Серийное производство новых плацкартных вагонов начнётся не раньше чем через несколько лет, так что у пассажиров есть время внести свои предложения и повлиять на окончательный облик будущих поездов. Появление такого прототипа — важный шаг для развития российских железных дорог и попытка сделать плацкарт современным, комфортным и отвечающим запросам сегодняшних пассажиров.
В ближайшие месяцы проект будет развиваться: все желающие смогут лично познакомиться с новыми решениями и внести свой вклад в создание поездов будущего.
