Прощай, классический плацкарт: представлен прототип вагона нового поколения с капсулами, без боковушек, но с детскими отсеками и шкафами

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 мая 2026, 18:17

Экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой: как меняется стандарт российских поездов

Экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой: как меняется стандарт российских поездов

Прощай, классический плацкарт: представлен прототип вагона нового поколения с капсулами, без боковушек, но с детскими отсеками и шкафами

Экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой: как меняется стандарт российских поездов

В Москве показали прототип плацкартного вагона с капсульной компоновкой и инновационными деталями для комфорта пассажиров. Инженеры ФПК и ТМХ учли реальные пожелания людей, чтобы создать принципиально новый стандарт дальних поездок. Почему этот проект может изменить привычные представления о железнодорожных путешествиях - в нашем материале.

В Москве показали прототип плацкартного вагона с капсульной компоновкой и инновационными деталями для комфорта пассажиров. Инженеры ФПК и ТМХ учли реальные пожелания людей, чтобы создать принципиально новый стандарт дальних поездок. Почему этот проект может изменить привычные представления о железнодорожных путешествиях - в нашем материале.

В России начался новый этап в развитии пассажирских железнодорожных перевозок. На Казанском вокзале в Москве впервые продемонстрировали экспериментальный плацкартный вагон с капсульной планировкой. Речь идёт не просто об очередной модификации, а о попытке полностью переосмыслить суть бюджетных ночных поездок на дальние расстояния.

Инженеры Федеральной пассажирской компании (ФПК) и «ТМХ» создали альфа-версию вагона, чтобы получить обратную связь от пассажиров и учесть их реальные пожелания при запуске серийного производства. Такой подход позволяет не просто выслушать людей, но и сделать будущие поезда максимально удобными для разных категорий пассажиров.

Главное новшество — капсульная компоновка

Теперь ваша полка превращается в индивидуальное пространство, которое можно изолировать с помощью шторки. Верхние места стали шире, а длина спальных мест увеличилась на 20 сантиметров. Для семей или компаний предусмотрена возможность объединения двух полок через специальное окно в перегородке — это решение особенно оценят родители с детьми и те, кто предпочитает уединение.

Разработчики отказались от третьих боковых полок, чтобы сделать интерьер более просторным и эргономичным. Проход между полками расширили до 60 см, а в изголовье каждого места появились воздуховоды. Многоуровневое освещение позволяет создать комфортную атмосферу для отдыха или работы. Для хранения вещей предусмотрены закрывающиеся шкафы и универсальная багажная зона в начале вагона.

Внимание к деталям, которые раньше раздражали пассажиров

Особое внимание уделили традиционным «болевым точкам». Например, столик для верхних мест теперь выносится в проход, чтобы избежать случайного проливания напитков на нижние полки. Для зарядки гаджетов предусмотрены карманы с USB-розетками. Новые лестницы и поручни делают подъём на верхние места проще и безопаснее. Для семей с детьми есть возможность закрыть полки дверями.

Все эти решения появились после тщательного анализа типичных проблем и пожеланий пассажиров, что подтверждает ориентацию проекта на реальные нужды людей.

Размеры и технические возможности

Размеры макета соответствуют стандарту 1-ВМ, но предусмотрен вариант увеличения габаритов вагона почти на 30 сантиметров. Это позволит сделать пространство ещё более комфортным без необходимости полной перестройки существующих составов. В технической части заложена возможность установки бара или дополнительного места для крупногабаритного багажа, что расширяет функциональность вагона.

Когда ждать в поездах?

Серийное производство новых плацкартных вагонов начнётся не раньше чем через несколько лет, так что у пассажиров есть время внести свои предложения и повлиять на окончательный облик будущих поездов. Появление такого прототипа — важный шаг для развития российских железных дорог и попытка сделать плацкарт современным, комфортным и отвечающим запросам сегодняшних пассажиров.

В ближайшие месяцы проект будет развиваться: все желающие смогут лично познакомиться с новыми решениями и внести свой вклад в создание поездов будущего.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Оренбург Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться