Эксперт: если Ferrari станут электрическими, они потеряют свое очарование
Фото: ilmessaggero.it
Первым делом сеньор Дамиани напомнил, что в Италии в автомобильном секторе, включая производство, компоненты, ремонт, продажи и все, что вращается вокруг четырех колес, занято 1,6 млн человек - это составляет 20% валового внутреннего продукта. Для примера: только на этапе строительства автомобилей задействовано более 5 500 компаний и почти и около 274 тыс. рабочих - 11% итальянского производства.
«Если строго следовать директивам Европейского Союза по окружающей среде (которые, как всем известно, пропагандируют скорый и безвозвратный отказ от двигателей внутреннего сгорания – прим. 110km.ru), мы рискуем обнулить все вышеперечисленное, - рассуждает глава ACI. - Тогда становится очевидно: если сектор будет убит, будет убита и страна».
Электрокаров мало, они дорогие и непрактичные
По словам эксперта, борьба с загрязнением – обязанность каждого, но она должна быть спланирована на продолжительный период времени: «Существуют эффективные способы сокращения грязных выбросов от автомобилей, при этом не вызывая социальных бедствий. Но можете ли вы представить, что кто-то покупает полностью электрический Ferrari? Нет и еще раз нет: с электромотором Ferrari потеряет все свое очарование. Это как с часами: кварцевые измеряют то же время, что и механические. При этом те, кто любит настоящие, хорошие часы, выбирают механические модели, потому что они вечны, в них используются драгоценные камни, их механизм - произведение искусства, как и двигатели Маранелло».
По словам Анжело Стикки Дамиани, в декабре прошлого года доля электромобилей в Италии достигла 6% продаж, а к 2030-му должна составить 20%. «Электромобилей еще немного, потому что они стоят дорого, и они не практичны, - отмечает эксперт. - Навязывание населению электрокаров препятствует мобильности подавляющего большинства итальянцев, у которых просто нет денег на покупку «зеленых» машин. К этому следует добавить проблему с нехваткой в стране зарядных станций и недостаточной емкостью батарей, которые при активированных кондиционере и спутнике имеют гарантированный ход чуть более 200-300 км».
По мнению сеньора Дамиани, потребуется несколько лет, чтобы завалить Италию зарядными станциями. При этом не стоит верить на слово, что электричество всегда будет бесплатным, доступным и в неограниченном объеме: «Если бы в Милане или Риме циркулировали исключительно «зеленые» автомобили, то не оказалось бы достаточного количества электричества для освещения городов. Заправка электричеством среднестатистического автомобиля эквивалентна потреблению семьи из 4 человек в течение 6 дней, или около 50 кВт/ч. Сегодня электромобиль является игрушкой не для всех, это роскошь - как в экономическом аспекте, так и в плане использования. Он функционален разве что для коротких маршрутов. Получается, что это по-прежнему преимущественно городской автомобиль».
О главенствующей роли государства
По дорогам Италии бегает 35 млн автомобилей. Более трети из них сильно загрязняют окружающую среду, поскольку они имеют возраст старше 12 лет. Это автомобили экологического стандарта Euro 0 (3,6 млн ед.), Euro 1 (1 млн ед.), Euro 2 (3 млн ед.) и Euro 3 (4,5 млн ед.). По словам президента ACI, люди сохраняют их, потому что не в состоянии их заменить более свежими моделями. Стандарт Euro 0 загрязняет атмосферу в 28 раз больше, чем Euro 5 или Euro 6, и потому чрезвычайно опасен. Те, кто управляют старыми машинами, в 8 раз чаще получают травмы в ДТП, нежели владельцы современных, более безопасных автомобилей. Утилизация старых, опасных и экологически вредных автомобилей, по мнению сеньора Дамиани, это задача государства. Оно должно предоставлять, например, 2 000 евро тем, кто их утилизирует, но никак не бонусы на проезд в трамвае, что само по себе смешно.
«Поскольку нельзя отнять у миллионов итальянцев право на мобильность, мы в ACI разработали предложение, которое сейчас изучается на высшем уровне, для стимулирования владельцев старых автомобилей приобретать более свежие модели, - рассказывает сеньор Дамиани. - Если я убеждаю владельца автомобиля с двигателем Euro 0 или Euro 1 отказаться от своего автомобиля и взять машину с агрегатом Euro 5, не позволяя ему тратить слишком много денег, я таким образом сокращаю вредные выхлопы и не позволяю убивать автомобильный сектор. Государство должно всячески поддержать покупку новых машин существенными стимулами и снижением ныне действующих налогов не менее чем на 50%».
Договориться с союзниками
«Зеленый» автомобиль, по убеждению президента ACI, сильнее загрязняет окружающую среду на этапе производства и, прежде всего, утилизации, нежели традиционный вариант с ДВС. А все из-за аккумуляторных батарей, которые, ко всему прочему, могут привести к смертельным случаям в результате ДТП (короткое замыкание, сильный удар током и т.п.).
В определенном отношении, говорит эксперт, «зеленый» автомобиль сильно загрязняет окружающую среду во время движения. По причине наличия аккумуляторной батареи он тяжелее и поэтому поднимает за собой большее количество мелкой пыли, особенно когда дождя нет несколько дней.
«Электричество сегодня производится не самым устойчивым образом, и так будет продолжаться до тех пор, пока мы не сможем полностью получать его из возобновляемых источников, - говорит сеньор Дамиани. - Люди забывают, что сегодня мы получаем его в том числе из угля, газа и нефти: чтобы производить больше электроэнергии, мы увеличиваем нагрузку на электростанции. Менее чем за 10 лет мы создали куда более чистые традиционные машины, которые оказывают такое же воздействие на окружающую среду, как и электромобили».
Италия, по словам эксперта, должна договориться с Германией и Францией, чтобы смягчить явно идеологические законы в области массового отказа от ДВС и скорейшего внедрения в жизнь электромобилей. Недопустимо быть во власти фундаменталистов, идеология – враг здравого смысла, она всегда наносит вред. Когда кто-то женится с недостатком знаний, катастрофа бывает тотальная».
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