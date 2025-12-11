Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 12:26

Почему новые китайские авто устаревают за год - тревожный прогноз для рынка

Китайские машины похожи на смартфоны. Это кажется большим прогрессом. Но есть и обратная сторона медали. Эксперты уже бьют тревогу. Такой подход может погубить отрасль. Покупатели рискуют очень многим.

Китайские машины похожи на смартфоны. Это кажется большим прогрессом. Но есть и обратная сторона медали. Эксперты уже бьют тревогу. Такой подход может погубить отрасль. Покупатели рискуют очень многим.

Автомобильная промышленность Китая за последние годы совершила невероятный рывок. Еще недавно их машины воспринимались со скепсисом, а сегодня они не просто на равных борются с грандами из Европы, Японии и США, но и активно диктуют свои правила игры. Однако за этим фасадом технологического процветания скрываются серьезные риски, способные спровоцировать кризис во всей мировой индустрии. Таким мнением, как сообщает «Российская Газета», поделился автомобильный эксперт Егор Васильев.

Ключевая проблема, по его мнению, заключается в выбранной стратегии развития. Китайские производители пошли по пути «гаджетизации» автомобиля, пытаясь перенести на него жизненный цикл смартфона. На первый взгляд, идея выглядит свежо и прогрессивно: постоянные обновления программного обеспечения, новые функции, появляющиеся «по воздуху», огромные экраны и мощные процессоры. Но автомобиль - это не мобильный телефон. Его базовая конструкция, шасси и силовые агрегаты рассчитаны на долгие годы службы, в то время как электроника устаревает буквально за месяцы.

В результате возникает опасный дисбаланс. Потребителя приучают к тому, что главное в машине - это ее цифровая начинка. Модель, выпущенная всего год назад, может казаться безнадежно устаревшей лишь потому, что в ней нет какой-то новой программной «фишки» или экран чуть меньше, чем у конкурента. Ценность фундаментальных инженерных решений - надежности подвески, эффективности двигателя, безопасности кузова - отходит на второй план. Люди начинают гнаться за цифровыми чудесами, как за новой моделью айфона, и быстро теряют интерес к купленному автомобилю.

Такая потребительская модель ведет в тупик. Если рынок привыкнет к ежегодному обновлению и перестанет воспринимать автомобили как долгосрочное вложение, это может обрушить продажи. Зачем покупать машину сегодня, если через полгода выйдет новая, с более продвинутым автопилотом или голосовым помощником? По мнению Васильева, которое приводит издание, китайский автопром в его классическом понимании уже достиг своего пика. Компании научились делать качественные и надежные машины.

Теперь же они ввязались в совершенно иную гонку - гонку программного обеспечения. В ближайшем будущем конкуренция на внутреннем рынке КНР обострится до предела. Выжить в этой борьбе смогут только те компании, которые предложат отрасли нечто принципиально новое, а не просто очередной апгрейд мультимедийной системы. В противном случае, стремление превратить автомобиль в гаджет на колесах может привести к перенасыщению рынка и глубокому кризису, последствия которого ощутит весь мир.

