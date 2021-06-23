Эксперт компании Haval рассказал о том, как выводили на российский рынок модель Jolion
Фото: Haval
Пользуясь приглашением на федеральный тест-драйв, мы поговорили о кроссовере Jolion с Александром Зубиком, зам. директора департамента стратегии и управления продуктом российского представительства Haval.
- От чего отталкивались, принимая решение о выводе Haval Jolion на российский рынок?
- Проект Jolion в КНР разрабатывался не один год. Было очевидно, что жизненный цикл модели Haval H2 подходит к концу, и на замену нужна была более свежая «входная» модель, ориентированная на молодую аудиторию. При этом было понимание, что автомобиль H2 - несколько иного формата и привлекает других покупателей, в несколько старшем возрасте.
- Насколько я понимаю, в модельном ряду Haval уже есть кроссоверы, рассчитанные на молодежь, я имею ввиду семейство F7.
- По факту, покупатель Haval F7 более взрослый – это категория «35+». Но нужно было привлечь клиентов в возрасте 25-30 лет, чтобы впоследствии, обновляя свой автомобиль, человек рассматривал более «взрослые» модели нашей марки.
- Определившись с новой моделью, вы, наверняка, видели, какое из предлагаемого на китайском рынке оборудования стоит оставить для российского потребителя, и чего необходимо нам добавить.
- Верно, например, на рынке Китая отсутствует полноприводная версия Jolion, поэтому наши китайские инженеры разработали такую модификацию применительно к нашему региону.
- Неужто такое возможно?
- Сегодня большое внимание уделяется запросам внешних рынков. Какие-то опции невозможно внедрить, и здесь уже вопрос объемов и инвестиций. Глядя на статистику российских продаж, видно, что полноприводные модели очень популярны в нашей стране. Кроме того, Haval – один из немногих брендов из Китая, в портфеле которого присутствуют соответствующие технологии.
Ко всему прочему, наличие полноприводной версии – это еще имиджевая составляющая. Как ни крути, для российского потребителя «4x4» – это уверенность в зимних условиях передвижения.
- Так-то оно так, но есть статистика, и она говорит, что на долю полноприводных версий SUV в нашей стране приходится всего лишь 25-30% от общего объема продаж.
- Все зависит от сегмента. В компактном классе SUV срез действительно 70:30% в пользу переднеприводных модификаций. Но мы говорим о том, что данная версия заинтересует другого покупателя, из сегмента «С». А доля 4х4 здесь достигает 50%. Кроме того, полноприводные версии Haval Jolion оснащены более комфортной многорычажной задней подвеской. Мы рассчитываем на то, что такие версии будут весьма популярны и востребованы среди более зрелой аудитории.
- Полагаю, что искать соответствующую технологию полного привода вам долго не пришлось - Haval давно уже сотрудничает с BorgWarner. Поди, оставалось только внедрить схему на платформу Jolion.
- По большому счету, да. Но суть какая: есть определенная платформа, на базе которой построены разные модели. Для конкретно этой платформы было применено это решение. Оно относительно недорогое и при этом эффективное. Система работает четко, уверенно, а подключение задней оси происходит мягко, без каких-либо рывков и совсем не слышно. Например, на большом уклоне не происходит проскальзывания колеса, то есть технология как бы предвосхищает это самое проскальзывание и плавно трогается без рывков и толчков.
- Расскажите, какие опции были одобрены автопроизводителем по запросу российского офиса компании?
- В первую очередь, выполнена адаптация Jolion к российским условиям - реализован так называемый «зимний пакет». В него входит подогрев лобового стекла (всей поверхности), подогрев форсунок, задних сидений. Безусловно, существуют ограничения. Например, ввиду длительности инжиниринга, который требуется для внедрения регулировки руля по вылету, эта опция не была реализована. Но это один из исключительных примеров. При запуске новой модели в России мы работаем в тесном сотрудничестве с коллегами из глобального офиса компании. Они очень внимательно относятся ко всем запросам российского рынка, анализируют каждый из них делают все возможное, чтобы воплотить их в жизнь. Мы всегда работаем в команде, чтобы предложить на рынке идеально сбалансированные автомобили, соответствующие ожиданиям и требованиям российских клиентов.
- Доподлинно известно, что китайские партнеры довольно оперативно реагируют на все потребительские запросы. Я так полагаю, что со временем можно будет рассчитывать на продольную регулировку руля?
- Конечно, в любом производстве есть так называемые «инженерные окна». Это когда к определенному периоду аккумулируются запросы и потом реализуются. Все возможно.
- В каком году разработан дизайн Jolion? Можно ли его назвать актуальным?
- Безусловно. Дизайнерские работы проводились в 2019-2020 г.г. Даже еще в этом году вносились некоторые корректировки по экстерьеру.
- А вы случаем не просили колеса диаметром меньше R17?
- Нет. Все же Jolion не брутальный внедорожник, которому нужен большой профиль. Наоборот, устанавливаются «19-е» колеса, бòльшего диаметра, благодаря которым автомобиль выглядит более спортивно и динамично.
- В салоне смонтирован не классический рычаг коробки передач, а новомодная «шайба». Можно ли сказать, что отныне она пойдет и на других моделях компании? Это такой тренд сегодня?
|Haval Jolion 1.5 AMT
|1.5 л, 143 л.с
|робот 7
|4472 мм
|передний
|Все характеристики
- Вероятно. Выглядит достойно, согласитесь.
- Похожий вопрос относительно названия автомобиля. Оно теперь в виде имени. Правильно я понимаю, что все грядущие модели также будут иметь имена собственные?
- Да, решено было уйти от численных обозначений. Конечно, многие уже привыкли, им проще оценивать по индексам: H5, H6, H9 - сразу ясно, к какому сегменту принадлежит кроссовер. F/H – это серия, где H – более утилитарная, внедорожная линейка, а F – более городская.
Но в китайской культуре царит образное мышление, и они хотят дать какую-то характеристику, рассказать о модели самим именем, потому что индексы никак не характеризуют автомобиль.
- В арсенале Jolion много сенсорного управления. Вы считаете, это обоснованно?
- Мы считаем, что необходимость в физических клавишах как минимум в базовых функциях для российских условий все-таки остается. Это касается таких основных позиций, как громкость музыки, климат, регулировка подогрева сидений и т.п. Ведь управление автомобилем осуществляется еще посредством моторной памяти, когда мы не смотрим на экран мультимедиа. С другой стороны, мы все не сразу привыкли к сенсорным экранам смартфонов. Будем внимательно следить за реакцией, предпочтениями клиентов и трендами рынка.
- Вопрос по двигателям: наш рынок получил то, что нам банально предложили или мы не получили того, что хотели? В Китае у Jolion имеется какой-либо альтернативный силовой агрегат?
- Нет, и на китайском рынке у Jolion только 1,5-литровый мотор. Если в России будет спрос на «заряженные» версии Jolion, мы рассмотрим возможность поставки более мощного мотора. Но пока рано об этом говорить. Автомобиль длиннобазный, ведет себя стабильно на дороге. Вы сами это почувствовали в ходе недавнего тест-драйва.
- А наличие механической коробки передач было продиктовано какими-то приказными мерами или у нас есть аудитория, которая по-прежнему уважает «механику»?
- Есть, конечно. Особенно в регионах. Люди доверяют надежности этой конструкции. Для корпоративных клиентов, например, такси, МКП также очень востребована.
- И сколько на механические версии может приходиться в плане продаж модели?
- До 10-20%, не больше. То есть доля МКП не такая большая. Будем внимательно отслеживать спрос и реагировать на то, как ее воспринимает рынок.
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