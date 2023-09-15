Эксперт назвал 3 главные ошибки при самостоятельной мойке автомобиля
Также необходимо пользоваться специальными автомобильными моющими средствами, а не теми, которые предназначены для мытья посуды. Что хорошо для жирной сковородки, может навредить ЛКП машины. Причина заключается в нюансах химического состава. Кроме того, не лишним будет приобрести отдельное средство для удаления следов насекомых. Обычные автомобильные шампуни не всегда хорошо справляются с ними.
Наконец, третья серьезная ошибка – многократное использоваться одной и той же губки или тряпки. «Если губка или тряпка достаточно старая, а ее структура уже нарушена, внутри грязи будет не меньше, чем было на самом автомобиле». Застрявшие в губке соринки, песчинки, елочные иголки могут повредить ЛКП.
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15.09.2023, 08:07
Цена топлива в России бьет рекорды, власти задумались о госрегулировании
Цены бензина и дизельного топлива день за днем обновляют исторические рекорды. Причины как в подорожании нефти на мировом рынке, так и в изменении демпферного механизма, изначально созданного для сдерживания цен на топливо.Читать далее
-
15.09.2023, 07:25
Дептранс опубликовал эпичное видео ночного ДТП спорткара в центре Москвы
В ночь на пятницу, 15 сентября, на 1-ой Тверской-Ямской улице произошло серьезное ДТП, виновником которого стал гонщик на мощном Mercedes AMG GT. Столичный Дептранс показал, как развивались события.Читать далее
-
15.09.2023, 06:30
Экологи-экстремисты обвинили Tesla в «зеленой лжи» и сожгли десять автомобилей
Пожар на парковке у дилерского центра Tesla во Франкфурте, Германия, уничтожил десять электрических кроссоверов Tesla Model Y на общую сумму в полмиллиона евро. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка борцов за экологию.Читать далее
-
14.09.2023, 17:35
Когда ждать очередного подорожания Lada: прогноз
В августе АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta, Niva Legend и Niva Travel. В сентябре Granta лишилась самой дешевой комплектации Classic'22, а версия Classic'23 подорожала на 10 000 рублей. Эксперт рассказал, когда ждать очередного повышения цен.Читать далее
-
14.09.2023, 16:05
В Мурманской области в ДТП с бетономешалкой погибли четыре человека
Полицейские Мурманской области рассказали об обстоятельствах смертельной аварии на трассе Р-21 «Кола». Автомобиль Lada Priora столкнулся бетономешалкой, двигавшейся во встречном направлении.Читать далее
-
14.09.2023, 15:08
Госавтоинспекция оштрафовала нерадивую мать, попавшую на видео
В начале сентября один из неравнодушных автомобилистов снял на видео молодую женщину-водителя, на коленях у которой сидел маленький ребенок. В ответ на возмущенные замечания автоледи заявила, что это ее дело. В полиции такое жизненное кредо оценили.Читать далее
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