Эксперт назвал 3 главные ошибки при самостоятельной мойке автомобиля

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Автоэксперт Максим Ракитин, главный редактор издания Quto, назвал в интервью радио Sputnik самые распространенные ошибки, которые допускают автомобилисты при самостоятельной мойке своих «железных коней». Например, нельзя мыть машину на прямом солнце, если нет возможности быстро вытереть кузов. Капли воды превращаются в своеобразные линзы, усиливающие энергию солнечного луча. При систематическом повторении подобные действия могут привести к повреждению ЛКП.

Также необходимо пользоваться специальными автомобильными моющими средствами, а не теми, которые предназначены для мытья посуды. Что хорошо для жирной сковородки, может навредить ЛКП машины. Причина заключается в нюансах химического состава. Кроме того, не лишним будет приобрести отдельное средство для удаления следов насекомых. Обычные автомобильные шампуни не всегда хорошо справляются с ними.

Фото: unsplash.com

Наконец, третья серьезная ошибка – многократное использоваться одной и той же губки или тряпки. «Если губка или тряпка достаточно старая, а ее структура уже нарушена, внутри грязи будет не меньше, чем было на самом автомобиле». Застрявшие в губке соринки, песчинки, елочные иголки могут повредить ЛКП.

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