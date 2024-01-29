Эксперт назвал 5 лучших автомобилей за 500 тысяч рублей, которые не требуют вложений
Бюджетные модели Renault славятся своими надежными и долговечными бензиновыми «атмосферниками», Nissan Almera – простой и выносливой задней подвеской, а «второй» Ford Focus и вовсе считается легендой с передовым для своего времени шасси с многорычажной задней подвеской, ставшим новым стандартом в управляемости и долговечности. Сейчас Renault Logan 2009 года выпуска с «механикой» стоит порядка 500 тысяч рублей. Ford Focus 2010 года с МКПП обойдется в 470 тысяч, а Nissan Almera 2005 года с автоматической коробкой передач стоит в среднем 380 тысяч рублей.
-
01.02.2024, 07:11
В Самаре красивый номер продают за 1,5 млн рублей. Почему дорого?
Российские власти уже не первый год обсуждают возможность официальной продажи красивых автомобильных номеров через аукцион. Пока дело не сдвинулось с мертвой точки, в стране процветают серые схемы.Читать далее
-
31.01.2024, 09:43
Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала 20 самых популярных легковых моделей. Lada Granta сумела занять лишь пятое место.Читать далее
-
31.01.2024, 07:27
Смертельное ДТП на трассе в Самарской области: минивэн Mercedes протаранил «Гранту»
Два человека погибли в серьезной ночной аварии на трассе А-300 в Самарской области. Минивэн Mercedes вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Lada Granta.Читать далее
-
23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
-
16.01.2024, 20:52
Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta
В конце 2023 года в СМИ поползли слухи, что на АвтоВАЗе собрали несколько пробных седанов Lada Granta в очень упрощенной комплектации. В январе их сборка продолжилась. Журналисты выяснили, от чего пришлось отказаться.Читать далее
-
16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
-
01.02.2024, 07:11
В Самаре красивый номер продают за 1,5 млн рублей. Почему дорого?
Российские власти уже не первый год обсуждают возможность официальной продажи красивых автомобильных номеров через аукцион. Пока дело не сдвинулось с мертвой точки, в стране процветают серые схемы.Читать далее
-
31.01.2024, 09:43
Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала 20 самых популярных легковых моделей. Lada Granta сумела занять лишь пятое место.Читать далее
-
31.01.2024, 07:27
Смертельное ДТП на трассе в Самарской области: минивэн Mercedes протаранил «Гранту»
Два человека погибли в серьезной ночной аварии на трассе А-300 в Самарской области. Минивэн Mercedes вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Lada Granta.Читать далее
-
23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
-
16.01.2024, 20:52
Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta
В конце 2023 года в СМИ поползли слухи, что на АвтоВАЗе собрали несколько пробных седанов Lada Granta в очень упрощенной комплектации. В январе их сборка продолжилась. Журналисты выяснили, от чего пришлось отказаться.Читать далее
-
16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
- 1 677 000 РRenault Sandero 2021 в Москве
- 720 000 РRenault Logan 2011 в Москве
- 632 000 РFord Focus 2007 в Москве
- 1 590 000 РFord Focus 2018 в Москве
- 880 000 РRenault Sandero 2017 в Москве
- 1 190 000 РFord Focus 2014 в Москве
- 921 000 РFord Focus 2014 в Москве
- 1 290 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 1 618 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 1 550 000 РFord Focus 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий