Главная ошибка есть при выборе машины, которая ведет к большим тратам

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 10:09

Многие россияне, выбирая подержанный автомобиль, стремятся сэкономить, но часто сталкиваются с серьезными проблемами. Эксперт Евгений Королев объяснил, почему низкая цена почти всегда сигнализирует о скрытых рисках. Какие ошибки чаще всего допускают покупатели и что делать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию - разбираемся подробно. Не прошли стороной и неожиданные нюансы, которые часто игнорируют.

Покупка подержанного автомобиля в России в 2026 году стала настоящим испытанием для кошелька и нервов. Многие автолюбители, желая сэкономить, выбирают машины с ценой ниже рыночной, не подозревая, что за привлекательной стоимостью могут скрываться серьезные проблемы. Как отмечает автоэксперт Евгений Королев, именно стремление купить дешевле всего - главная ошибка, которая может обернуться большими тратами в будущем.

По информации Lenta.ru, Королев советует начинать поиск с четкого определения бюджета, а не с охоты за самыми низкими ценами. Если желаемая модель не вписывается в финансовые рамки, лучше обратить внимание на более простую комплектацию или предыдущее поколение, чем рисковать и брать подозрительно дешевый вариант. Эксперт подчеркивает: экономия на этапе покупки часто приводит к дополнительным расходам на ремонт, оформление документов или даже судебные разбирательства.

Среди основных рисков, которые подстерегают тех, кто гонится за скидками, Королев выделяет восстановленные после серьезных аварий автомобили, скрученный пробег и юридические проблемы. Последние могут включать залог, арест, нахождение в розыске или ограничения на регистрационные действия. Такие нюансы часто остаются незамеченными, если покупатель не уделяет должного внимания проверке документов и истории машины.

Еще одна распространенная ошибка - покупка автомобиля под влиянием эмоций. Многие не учитывают, что машины с мощным двигателем (свыше 250 л.с.) облагаются максимальным транспортным налогом, а расходы на топливо, обслуживание, страховку и возможный ремонт могут оказаться выше ожидаемых. Королев советует тщательно просчитывать все будущие траты, чтобы не оказаться в неприятной ситуации после оформления сделки.

При осмотре подержанного авто эксперт рекомендует обращать внимание на детали, которые сложно привести в порядок при подготовке к продаже: труднодоступные ниши, состояние руля и педалей. Обязательна проверка всех документов - СТС, ПТС, VIN-номера, а также их соответствие друг другу. Если автомобиль был ввезен из-за границы, стоит запросить и таможенные бумаги. Только комплексная проверка поможет избежать неприятных сюрпризов.

