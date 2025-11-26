Ваша машина скажет спасибо: какое масло спасет двигатель от поломки?

26 ноября 2025, 15:02
Эксперт назвал главные ошибки при выборе моторного масла для автомобиля
Эксперт назвал главные ошибки при выборе моторного масла для автомобиля
Выбор смазки для мотора стал сложнее. Многие водители совершают роковые ошибки. Они доверяют сомнительным советам. Это приводит к дорогому ремонту. Узнайте, как правильно защитить двигатель. Следуйте простым и важным правилам.
Своевременная замена моторного масла - залог здоровья и долгой жизни двигателя любого автомобиля. Однако на рынке представлено такое многообразие смазочных материалов, что даже опытные водители порой теряются, не говоря уже о новичках. Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин подготовил руководство, которое поможет разобраться в этом непростом вопросе и избежать фатальных ошибок.
Ключевое правило, которое сбережет ваши нервы и деньги, - это строгое следование инструкциям автопроизводителя. В сервисной книжке или руководстве по эксплуатации всегда указаны два главных параметра: класс качества по международной классификации и вязкость. Класс обозначается двумя латинскими буквами, например, SL или SN. Принцип простой: чем дальше вторая буква от начала алфавита, тем более современным и качественным является продукт. Использовать масло классом ниже рекомендованного категорически запрещено. Сегодня на рынке уже доступны масла новейшей категории SQ, которые производят и российские компании. Они обратно совместимы с предыдущими классами, такими как SM или SL.
Что делать, если в дороге случилась утечка и уровень масла критически упал? В такой экстренной ситуации можно долить любую подходящую по вязкости смазку, даже если ее класс ниже. Но это лишь временная мера, чтобы доехать до сервиса. После этого всю масляную смесь необходимо как можно скорее слить и заменить на рекомендованную производителем.
Второй важный аспект - выбор производителя. На полках магазинов все еще можно найти импортные масла, но их количество сократилось, а риск нарваться на подделку значительно вырос. Эксперт советует доверять крупным отечественным производителям или известным европейским брендам, которые продолжают работать на рынке. У каждой серьезной компании есть на сайте удобный онлайн-сервис для подбора масла под конкретную модель автомобиля. А вот от покупки продукции неизвестных фирм лучше воздержаться. Велика вероятность, что содержимое канистры не будет соответствовать заявленным на этикетке характеристикам.
Вязкость - еще один параметр, которым нельзя пренебрегать. Если завод-изготовитель рекомендует 5W-30, то именно такое масло и нужно заливать. Для регионов с суровыми зимами предпочтительнее масла с первым индексом 0W, так как они лучше сохраняют текучесть на морозе и облегчают холодный пуск. Разница между, скажем, 0W-30 и 0W-40 проявляется при рабочей температуре: второе будет более густым. Маловязкие масла типа 0W-20 созданы специально для современных двигателей с минимальными зазорами между деталями. Заливать их в старые или изношенные моторы нельзя - это приведет к падению давления в системе и масляному голоданию. Слишком густое масло тоже вредно: оно создает дополнительное сопротивление, может вызвать перегрев и забить тонкие масляные каналы. Его использование оправдано лишь в «умирающих» агрегатах, чтобы хоть как-то продлить их агонию.
Наконец, специалист призывает не доверять популярным в интернете «народным» тестам, когда блогеры пытаются проверить качество масла, прожаривая его на сковороде. Такие эксперименты не имеют ничего общего с реальными условиями работы двигателя. Нагрев на кухне может показать лишь потемнение жидкости, но никак не демонстрирует работу пакета присадок, стабильность масляной пленки или моющие свойства. В моторе масло постоянно циркулирует, охлаждается, смешивается с продуктами сгорания топлива - воспроизвести этот сложный процесс в бытовых условиях невозможно.
Похожие материалы
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
-
27.11.2025, 07:32
Электросамокат Ausom F1 Max удивил сочетанием мощности и доступной цены
Ausom снова удивляет рынок, их новый электросамокат F1 Max сочетает мощность и выгодную цену. Модель уже вызвала интерес у поклонников городской мобильности. В материале рассказываем, чем F1 Max отличается от конкурентов. Узнайте, почему этот электросамокат обсуждают все.Читать далее
-
27.11.2025, 06:44
Как пара из Кунгура построила мотодом и отправилась к Черному морю
Молодая пара из Кунгура создала необычный мотодом. Они отправились в большое путешествие к морю. В пути их ждали неожиданные испытания и добрые люди. Узнайте, как они справились с трудностями и что им это дало.Читать далее
-
26.11.2025, 23:41
Простые способы защитить камеру заднего вида от грязи своими руками
Камера сзади быстро теряет прозрачность из-за грязи. В материале рассмотрены эффективные методы защиты. Узнайте, как продлить срок службы камеры. Решения подойдут для разных типов автомобилей.Читать далее
-
26.11.2025, 23:37
Зимние ловушки на дорогах: как камеры фиксируют нарушения под снегом
Зимой дорожная разметка часто скрыта под снегом. Камеры продолжают фиксировать нарушения по координатам. Водителям важно знать, как действовать в спорных ситуациях. Разбираемся в нюансах законодательства и практике.Читать далее
-
26.11.2025, 20:47
Компактный прицеп БЕЛКА для путешествий: мобильный дом с продуманным интерьером
Узнайте, как компактный прицеп БЕЛКА меняет представление о путешествиях. Внутри – эргономика, трансформируемое спальное место и автономность. Мобильность, комфорт и множество опций для любого сезона. Откройте новые горизонты с этим мини-домом.Читать далее
-
26.11.2025, 20:28
Nissan отзывает почти 42 тысячи Sentra 2025 года из-за дефекта лобового стекла
Nissan объявил масштабный отзыв Sentra 2025 года. Причина – дефект лобового стекла. В стеклах обнаружены пузырьки воздуха. Это может повлиять на безопасность. Подробности о масштабах и последствиях – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 20:17
На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND
Mazda MX-5 Miata ND – культовый спорткар, который часто выбирают за драйв и легкость. Но у этой модели есть свои слабые места. Перед покупкой важно знать, где могут скрываться проблемы. В материале рассказываем, на что смотреть в первую очередь.Читать далее
-
26.11.2025, 20:09
Водородные автомобили: почему заправка за 5 минут не гарантирует успеха
Водородные авто обещают революцию, но реальность пока не спешит за мечтами. Почему индустрия снова и снова ждет прорыва? Каковы реальные перспективы FCEV? Узнайте, что мешает водородным технологиям занять свое место на дорогах.Читать далее
Похожие материалы
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
-
27.11.2025, 07:32
Электросамокат Ausom F1 Max удивил сочетанием мощности и доступной цены
Ausom снова удивляет рынок, их новый электросамокат F1 Max сочетает мощность и выгодную цену. Модель уже вызвала интерес у поклонников городской мобильности. В материале рассказываем, чем F1 Max отличается от конкурентов. Узнайте, почему этот электросамокат обсуждают все.Читать далее
-
27.11.2025, 06:44
Как пара из Кунгура построила мотодом и отправилась к Черному морю
Молодая пара из Кунгура создала необычный мотодом. Они отправились в большое путешествие к морю. В пути их ждали неожиданные испытания и добрые люди. Узнайте, как они справились с трудностями и что им это дало.Читать далее
-
26.11.2025, 23:41
Простые способы защитить камеру заднего вида от грязи своими руками
Камера сзади быстро теряет прозрачность из-за грязи. В материале рассмотрены эффективные методы защиты. Узнайте, как продлить срок службы камеры. Решения подойдут для разных типов автомобилей.Читать далее
-
26.11.2025, 23:37
Зимние ловушки на дорогах: как камеры фиксируют нарушения под снегом
Зимой дорожная разметка часто скрыта под снегом. Камеры продолжают фиксировать нарушения по координатам. Водителям важно знать, как действовать в спорных ситуациях. Разбираемся в нюансах законодательства и практике.Читать далее
-
26.11.2025, 20:47
Компактный прицеп БЕЛКА для путешествий: мобильный дом с продуманным интерьером
Узнайте, как компактный прицеп БЕЛКА меняет представление о путешествиях. Внутри – эргономика, трансформируемое спальное место и автономность. Мобильность, комфорт и множество опций для любого сезона. Откройте новые горизонты с этим мини-домом.Читать далее
-
26.11.2025, 20:28
Nissan отзывает почти 42 тысячи Sentra 2025 года из-за дефекта лобового стекла
Nissan объявил масштабный отзыв Sentra 2025 года. Причина – дефект лобового стекла. В стеклах обнаружены пузырьки воздуха. Это может повлиять на безопасность. Подробности о масштабах и последствиях – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 20:17
На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND
Mazda MX-5 Miata ND – культовый спорткар, который часто выбирают за драйв и легкость. Но у этой модели есть свои слабые места. Перед покупкой важно знать, где могут скрываться проблемы. В материале рассказываем, на что смотреть в первую очередь.Читать далее
-
26.11.2025, 20:09
Водородные автомобили: почему заправка за 5 минут не гарантирует успеха
Водородные авто обещают революцию, но реальность пока не спешит за мечтами. Почему индустрия снова и снова ждет прорыва? Каковы реальные перспективы FCEV? Узнайте, что мешает водородным технологиям занять свое место на дорогах.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве