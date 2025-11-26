Ваша машина скажет спасибо: какое масло спасет двигатель от поломки?

Эксперт назвал главные ошибки при выборе моторного масла для автомобиля

Выбор смазки для мотора стал сложнее. Многие водители совершают роковые ошибки. Они доверяют сомнительным советам. Это приводит к дорогому ремонту. Узнайте, как правильно защитить двигатель. Следуйте простым и важным правилам.

Своевременная замена моторного масла - залог здоровья и долгой жизни двигателя любого автомобиля. Однако на рынке представлено такое многообразие смазочных материалов, что даже опытные водители порой теряются, не говоря уже о новичках. Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин подготовил руководство, которое поможет разобраться в этом непростом вопросе и избежать фатальных ошибок.

Ключевое правило, которое сбережет ваши нервы и деньги, - это строгое следование инструкциям автопроизводителя. В сервисной книжке или руководстве по эксплуатации всегда указаны два главных параметра: класс качества по международной классификации и вязкость. Класс обозначается двумя латинскими буквами, например, SL или SN. Принцип простой: чем дальше вторая буква от начала алфавита, тем более современным и качественным является продукт. Использовать масло классом ниже рекомендованного категорически запрещено. Сегодня на рынке уже доступны масла новейшей категории SQ, которые производят и российские компании. Они обратно совместимы с предыдущими классами, такими как SM или SL.

Что делать, если в дороге случилась утечка и уровень масла критически упал? В такой экстренной ситуации можно долить любую подходящую по вязкости смазку, даже если ее класс ниже. Но это лишь временная мера, чтобы доехать до сервиса. После этого всю масляную смесь необходимо как можно скорее слить и заменить на рекомендованную производителем.

Второй важный аспект - выбор производителя. На полках магазинов все еще можно найти импортные масла, но их количество сократилось, а риск нарваться на подделку значительно вырос. Эксперт советует доверять крупным отечественным производителям или известным европейским брендам, которые продолжают работать на рынке. У каждой серьезной компании есть на сайте удобный онлайн-сервис для подбора масла под конкретную модель автомобиля. А вот от покупки продукции неизвестных фирм лучше воздержаться. Велика вероятность, что содержимое канистры не будет соответствовать заявленным на этикетке характеристикам.

Вязкость - еще один параметр, которым нельзя пренебрегать. Если завод-изготовитель рекомендует 5W-30, то именно такое масло и нужно заливать. Для регионов с суровыми зимами предпочтительнее масла с первым индексом 0W, так как они лучше сохраняют текучесть на морозе и облегчают холодный пуск. Разница между, скажем, 0W-30 и 0W-40 проявляется при рабочей температуре: второе будет более густым. Маловязкие масла типа 0W-20 созданы специально для современных двигателей с минимальными зазорами между деталями. Заливать их в старые или изношенные моторы нельзя - это приведет к падению давления в системе и масляному голоданию. Слишком густое масло тоже вредно: оно создает дополнительное сопротивление, может вызвать перегрев и забить тонкие масляные каналы. Его использование оправдано лишь в «умирающих» агрегатах, чтобы хоть как-то продлить их агонию.

Наконец, специалист призывает не доверять популярным в интернете «народным» тестам, когда блогеры пытаются проверить качество масла, прожаривая его на сковороде. Такие эксперименты не имеют ничего общего с реальными условиями работы двигателя. Нагрев на кухне может показать лишь потемнение жидкости, но никак не демонстрирует работу пакета присадок, стабильность масляной пленки или моющие свойства. В моторе масло постоянно циркулирует, охлаждается, смешивается с продуктами сгорания топлива - воспроизвести этот сложный процесс в бытовых условиях невозможно.