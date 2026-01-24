Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

24 января 2026, 09:16

Эксперт назвал главные зимние ошибки водителей которые приводят к поломкам и авариям

Почему зимой привычки за рулем становятся опасными — советы, которые игнорируют все

Зима превращает безобидные привычки в угрозу для авто. Эксперт объяснил, какие действия водителей чаще всего приводят к поломкам. Неочевидные ошибки могут обернуться серьезными проблемами. Проверьте, не делаете ли вы так же.

С наступлением зимы даже опытные автомобилисты часто совершают действия, которые летом кажутся безобидными, а в мороз способны обернуться серьезными неприятностями. Холодный сезон предъявляет к машине и водителю особые требования, но большинство продолжает игнорировать простые правила, рискуя не только техникой, но и собственной безопасностью. Как сообщает «Российская Газета», автоэксперт Константин Ожогин выделил самые распространенные ошибки, которые совершают почти все.

Одна из типичных привычек - долго держать двигатель на холостом ходу, надеясь, что так мотор «прогреется» и прослужит дольше. На самом деле, современные моторы не нуждаются в длительном прогреве: достаточно 30 секунд, чтобы масло разошлось по системе. Дальнейшее ожидание только расходует топливо и ускоряет износ деталей. Гораздо разумнее начать движение плавно, избегая резких ускорений, чем стоять во дворе с работающим мотором и ждать чуда.

Еще одна ошибка - резкий старт на холодной машине. Даже если двигатель завелся без проблем, остальные узлы - коробка передач, подвеска, резина - остаются «замороженными». Агрессивная езда в первые минуты после запуска увеличивает риск поломок и потери сцепления, особенно на скользкой дороге. Зимой важно дать всем системам время на адаптацию, а не устраивать гонки сразу после выезда.

Многие забывают о давлении в шинах. С понижением температуры воздух в колесах сжимается, и давление падает само по себе, даже если проколов нет. Это приводит к ухудшению управляемости, увеличению тормозного пути и риску заноса. Проверять давление зимой нужно чаще, чем летом, не дожидаясь, пока загорится индикатор на панели. Пренебрежение этим простым правилом может стоить дорого.

Аккумулятор - еще один слабый пункт в холода. В мороз батарея теряет емкость, а стартеру требуется больше энергии для запуска двигателя. Даже если осенью аккумулятор работал без нареканий, зимой он может внезапно «сдаться». Ожидать полного отказа - плохая идея: профилактика и своевременная проверка помогут избежать неприятных сюрпризов утром.

Попытки быстро разморозить автомобиль - отдельная категория зимних ошибок. Некоторые льют кипяток на лобовое стекло, надеясь мгновенно избавиться от наледи. Такой подход часто приводит к трещинам из-за резкого перепада температур. Включение дворников, если они примерзли, может закончиться повреждением резинок или даже механизма. Безопаснее дать стеклу прогреться штатным обдувом и аккуратно убрать лед вручную.

Часто водители ограничиваются очисткой лишь небольшого участка стекла, оставляя снег на крыше и капоте. На первый взгляд это экономит время, но на скорости снег может слететь на лобовое или попасть в машину сзади, создавая опасную ситуацию. Полная очистка автомобиля перед поездкой - не вопрос эстетики, а элементарная забота о безопасности.

Зимой многие забывают о мелочах: ездят с почти пустым баком, не проверяют выхлопную трубу, когда машина стоит в снегу, не держат в салоне щетку или лопатку. В условиях холода такие детали могут сыграть решающую роль - от них зависит, закончится ли поездка спокойно или обернется проблемой.

Зимний сезон не требует от водителя сверхусилий или сложных ритуалов. Главное - внимательность и дисциплина. Спокойный старт, регулярные проверки и несколько минут на уход за машиной помогут пережить морозы без лишних затрат и неприятных неожиданностей. Но, как показывает практика, большинство продолжает наступать на одни и те же грабли, игнорируя простые советы.

