Типичная ошибка водителей, убивающая мотор: какие обороты двигателя самые опасные

Эксперт назвал обороты двигателя которые быстро приводят к капитальному ремонту

Многие водители совершают эту ошибку. Они не следят за тахометром. Это приводит к серьезным поломкам. Двигатель может быстро выйти из строя. Узнайте, как избежать дорогого ремонта. Простые советы помогут сохранить ваш автомобиль.

Долговечность автомобильного двигателя напрямую зависит не только от своевременного обслуживания, но и от стиля вождения. Некоторые привычки за рулем способны значительно сократить ресурс силового агрегата, приближая дорогостоящий капитальный ремонт. Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево», поделился с «Российской газетой» информацией о том, какие режимы работы мотора являются наиболее губительными.

Главным врагом двигателя специалист назвал длительную работу на предельных оборотах. Когда стрелка тахометра постоянно находится вблизи красной зоны, нагрузки на все компоненты мотора возрастают в геометрической прогрессии. Особенно страдают поршневая группа, клапанный механизм и система смазки. Из-за высокой частоты вращения коленвала двигатель начинает перегреваться, а моторное масло теряет свою вязкость. Масляная пленка, защищающая детали от трения, становится тоньше, что провоцирует ускоренный износ цилиндров, поршневых колец и подшипников. Постоянная езда в таком режиме, особенно на оборотах от 4500 в минуту и до отсечки, может очень быстро отправить даже вполне современный бензиновый мотор на «капиталку». Впрочем, эксперт уточнил, что кратковременные «прохваты» на высоких оборотах могут быть даже полезны. Они помогают очистить камеры сгорания и свечи зажигания от накопившегося нагара.

Однако не менее опасна и другая крайность - езда «внатяг». Работа двигателя на слишком низких оборотах под нагрузкой, например, когда водитель слишком рано переключается на повышенную передачу и пытается ускориться, также наносит серьезный вред. В таких условиях давление в системе смазки падает, так как масляный насос работает неэффективно. Детали двигателя начинают испытывать масляное голодание, что ведет к их преждевременному износу. Кроме того, езда на низких оборотах под нагрузкой провоцирует детонацию - неконтролируемое воспламенение топливной смеси, которое создает ударные нагрузки на шатунно-поршневую группу. Постоянные вибрации в таком режиме также негативно сказываются на состоянии всего агрегата.

Идеальный баланс между эффективностью и сохранением ресурса мотора достигается в среднем диапазоне оборотов. Для большинства легковых автомобилей это зона от 2000 до 4000 оборотов в минуту. Именно в этом режиме двигатель работает наиболее экономично, система смазки функционирует в штатном режиме, а динамики автомобиля вполне достаточно для большинства дорожных ситуаций. Сохранение стрелки тахометра в этой «золотой середине» - лучший способ продлить жизнь сердцу вашего автомобиля и избежать непредвиденных трат на ремонт.