Китайский седан Brilliance H530: стоит ли покупать вместо подержанной Lada Granta – все нюансы

На российском вторичном рынке все чаще можно встретить китайский седан Brilliance H530, сравнимый по цене с подержанной Lada Granta. Этот автомобиль привлекает внимание как бюджетный, но относительно современный вариант.

Модель была разработана с привлечением специалистов BMW и использует платформу от BMW 3 серии E90. Несмотря на родство с немецким брендом, автомобиль имеет исключительно передний привод. По габаритам и оснащению он относится к классу C. Даже в базовой комплектации часто присутствует полный электропакет, датчики парковки, света и дождя, а также люк, что редко для этого ценового сегмента.

Однако наряду с богатым оснащением у H530 есть существенные недостатки. Основные проблемы касаются технической части: 1.6-литровый двигатель с пробегом часто преподносит сюрпризы, такие как залегание поршневых колец, течь сальников и преждевременный износ цепного привода ГРМ. В салоне отсутствует обогрев передних сидений, а система подогрева ограничивается зеркалами и задним стеклом.

Качество сборки и материалов также вызывает нарекания. Владельцы отмечают быстрый износ деталей интерьера и кузова, а также склонность к появлению коррозии. Отдельной проблемой является высокая стоимость и дефицит оригинальных запчастей, что может сделать ремонт дороже, чем у более распространенных моделей.

Автомобильный эксперт обращает внимание, что при выборе подержанного автомобиля важно учитывать не только цену покупки, но и будущие расходы на обслуживание. В случае с Brilliance H530 первоначальная экономия может быть нивелирована последующими затратами. Для сравнения, среди более надежных вариантов эксперт приводит Hyundai Tucson с атмосферным двигателем 2.0, который способен пройти свыше 250 тысяч километров без серьезных вмешательств.

Таким образом, Brilliance H530 на вторичном рынке может рассматриваться как альтернатива Lada Granta для тех, кто готов ради богатого оснащения и необычного дизайна мириться с потенциальными техническими сложностями и повышенными затратами на содержание.