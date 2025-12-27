Китайский седан Brilliance H530: стоит ли покупать вместо подержанной Lada Granta – все нюансы

27 декабря 2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.
Похожие материалы Бриллианс, Лада
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
18.12.2025, 08:31
В Тольятти показали новую Lada Granta в самой доступной комплектации за 750 тысяч рублей
В Тольятти замечена новая Lada Granta по минимальной цене. Автомобиль доступен в ограниченном количестве. Комплектация удивляет простотой и практичностью. Не все дилеры могут предложить такую версию. Подробности о редкой находке – в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 08:08
Названа техническая причина массового отзыва Lada Granta в 2025 году
Владельцы Lada Granta столкнулись с неожиданной новостью. АвтоВАЗ начал масштабную проверку машин. Причины не раскрываются полностью. Официальные комментарии ограничены. Что делать автовладельцам — читайте в материале.Читать далее
-
13.12.2025, 06:33
Почему 8-клапанный мотор Lada до сих пор актуален и востребован в 2025 году
АвтоВАЗ поделился причинами, по которым 8-клапанный двигатель не теряет популярности. Узнайте, что делает этот мотор особенным. Какие плюсы выделяют его среди конкурентов? Почему он остается выбором для новых моделей Lada? Откройте для себя неожиданные детали.Читать далее
-
25.11.2025, 13:51
Названы четыре надежных авто с пробегом в бюджете до 500 тысяч рублей
Найти хороший автомобиль непросто. Особенно с ограниченным бюджетом. Эксперт назвал четыре достойных варианта. Они стоят не более 500 тысяч. У каждой модели есть свои плюсы. Но есть и важные нюансы.Читать далее
-
12.11.2025, 08:06
В России продают 250-сильную Lada Granta для гонок за 4 миллиона рублей
На продажу выставили уникальный автомобиль. Это гоночная Lada Granta. Ее мотор выдает 250 лошадиных сил. Машина подготовлена для кольцевых гонок. Цена лота удивляет даже искушенных. Узнайте подробности этого предложения.Читать далее
-
11.11.2025, 08:16
Главные минусы Lada Granta Sportline лифтбек 2025 глазами владельцев и экспертов
Lada Granta Sportline лифтбек 2025 выглядит стильно и стоит недорого. Но у нее есть свои слабые места. Жесткая подвеска, не самый мощный мотор и проблемы с электроникой могут удивить. Разбираемся, что еще скрывает этот автомобиль.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
03.11.2025, 04:44
Топ-10 доступных и надежных седанов для покупки в России в 2025 году
Выбираете недорогой седан в 2025 году? Мы собрали рейтинг лучших моделей для России. В обзоре – плюсы, минусы и особенности каждого автомобиля. Узнайте, какие седаны стали самыми популярными и почему.Читать далее
-
31.10.2025, 09:32
Эволюция зеркал от «копейки» до Lada Granta и ее круговой обзор
Современный город диктует свои правила. Автомобили постоянно меняются и развиваются. У них появляются новые полезные функции. Lada Granta стала настоящим прорывом. Ее обзорность поражает воображение. Узнайте, как это влияет на безопасность.Читать далее
