Эксперт о скандальном ДТП в Сочи: «Самодеятельности на дороге водители премиум-такси позволить себе не могут»
Фото: Sochi.com
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Юлий Каблинова дала свою оценку случившемуся:
«В истории с водителем Собчак мне пришла в голову вот какая параллель. Уже много было копий сломано, и они продолжают биться со звоном о земь на счет того, что, мол, водителя заставить нельзя, он сам принимает решение. Не под дулом же пистолета его на «встречку» выехать погнали, а раз сам выехал - виновен. С последним я, кстати, вообще не спорила и не спорю. Но почему-то настойчиво вдруг в голову полезли воспоминания о последних голливудских скандалах с харассментом. Да и у нас было нечто похожее.
Долгие годы многие женщины просто не могли ничего поделать с тем, что становятся заложницами того обстоятельства, что не могут отказать своему боссу. Ну, или могут. Но плюшка «отвали» идет только с бонусом «конец карьеры». Собственно, в чем аналогия с водителем Собчак? Да в том, что водитель, тем более такси бизнес-класса, примерно в таком же положении находится. Клиенту можно отказать. Даже Собчак. Но, как правило, только один раз, дальше - привет, биржа труда.
Поэтому, когда тут некоторые, надев белые пальто, со светлыми лицами делают вид, что не понимают, «как это она его могла заставить», хочется рассмеяться и заплакать одновременно. То ли от наивности этих людей, то ли от их откровенного лицемерия. В Москве бизнес-класс и то достаточно тесный сегмент, а сколько его в Сочи? Выгонят из местного «Вилли», и в другое, какое-нибудь «бизнес Тилли» уже могут не взять. И даже наверняка не возьмут.
Потому что водителей, которым доверяют «Майбахи» или бизнес-пассажиров, тщательно проверяют и тестируют, и даже периодически аттестацию они проходят в ряде служб заказа бизнес-такси. И с теми, на кого пассажиры жалуются, просто перестают работать. Потому что как известно клиент (уж бизнес-клиент - точно) всегда прав. Поэтому водителю премиального сервиса надо либо учиться договариваться со своими клиентами, либо ему в «Яндекс Такси» и во все эти прочие «экономы» и «комфорты». А оно ему надо? Именно по этой причине «неадекватов» среди таких водителей встречается примерно ноль.
И самодеятельности себе позволить на дороге они просто не могут. Но можно, конечно, считать, что Ксении Собчак не повезло, и именно ей попался этот совершенно уникальный редкий кадр – д* бил, которому доверили «Майбах». По ошибке. А то, что так совпало, что он по «встречке» повез именно её - гражданку, которая известна тем, что сама всегда плевала на правила и решала за водителей как им ехать - случайное совпадение. Ну, просто встретились не одна звезда, а две - мадам «быдлу не место на дорогах» и «майбахогонщик» - любитель из самого безопасного такси-сервиса страны. Бывает, конечно, что ш…. «никакого принуждения, она же сама согласилась».
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