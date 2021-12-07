Эксперт объяснил, чем опасна ABS зимой
Снижать скорость надо плавно. Делать это слишком резко нельзя, поскольку активное торможение может привести к курсовым рысканиям автомобиля с последующей потерей управляемости. Система ABS срабатывает при резком нажатии на педаль тормоза. Она полезна на мокрой дороге, в гололед эффективно препятствует заносу, но увеличивает тормозной путь в несколько раз. Намного эффективнее может оказаться плавное торможение без полной блокировки колес. На тормоз лучше нажимать «мягко и аккуратно».
Аналогичным образом следует обращаться с педалью газа: «мощный газ на льду – это гарантированная пробуксовка, которая не даст вам возможность адекватно ускориться, поскольку активирует систему стабилизации». На газ надо нажимать максимально аккуратно, не провоцируя проскальзывания ведущих колёс.
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