Стоит ли переживать за машину в долгих заторах — мнение специалиста

30 декабря 2025, 09:38
Эксперт объяснил, как пробки влияют на ресурс современных автомобилей
Эксперт объяснил, как пробки влияют на ресурс современных автомобилей
Многие водители опасаются, что частые пробки вредят автомобилю. Эксперт развеял популярные мифы. Узнайте, что действительно важно для долгой службы машины. Неожиданные советы для городских автолюбителей.
В условиях мегаполиса стоять в пробках приходится практически каждому водителю. Многие уверены, что длительное пребывание в заторах негативно сказывается на состоянии автомобиля. Однако, как сообщает Российская Газета, современные машины спроектированы так, чтобы выдерживать подобные нагрузки без серьезных последствий.
Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин отмечает, что для большинства современных авто длительное движение в плотном трафике не является критичной проблемой. Производители учитывают городские условия эксплуатации, поэтому системы охлаждения, трансмиссии и электроника рассчитаны на работу в режиме частых остановок и стартов.
Тем не менее, есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. Например, владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач не рекомендуется постоянно держать ногу на тормозе при медленном движении. Это может привести к ускоренному износу тормозных колодок. В случае с роботизированными трансмиссиями, частые старты и остановки способны сократить срок службы сцепления, если не соблюдать аккуратность в управлении.
Ладушкин подчеркивает, что основной вред автомобилю наносит не сам режим движения, а пренебрежение регулярным техническим обслуживанием. Несвоевременная замена масла, фильтров и других расходников приводит к ускоренному износу узлов и агрегатов. Поэтому, чтобы машина служила долго, важно не пропускать плановые визиты в сервис и использовать качественные расходные материалы.
В целом, современные автомобили хорошо подготовлены к жизни в городских условиях. Если соблюдать рекомендации производителя и следить за состоянием машины, даже ежедневные пробки не станут причиной серьезных поломок. Главное - не игнорировать сигналы о возможных неисправностях и своевременно устранять их.
Похожие материалы
-
30.12.2025, 10:54
Почти новая Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выставлена на продажу в Бельгии
В продаже появилась Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года. Автомобиль прошел всего 54 607 км. Состояние отличное, комплектация расширенная. Цена вызывает интерес. Подробности о машине и продавце — в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:37
В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора
В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:01
Уникальный УАЗ 469 миллионник с техникой Mercedes G-Class выставлен на продажу в Германии
В Германии появился необычный УАЗ 469 с техникой Mercedes G. Автомобиль подготовлен для бездорожья и соревнований. Оригинальные размеры сохранены. Цена и детали вызывают интерес. Необычный проект ждет нового владельца.Читать далее
-
30.12.2025, 09:18
StartVOLT представил 24 новые позиции для системы стеклоочистителя популярных авто
StartVOLT расширил линейку деталей для стеклоочистителей. В каталоге появились новые трапеции, моторедукторы и сборки. Гарантия на все позиции - два года. Подробности о моделях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 08:19
FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
FAW Bestune JoyEE 03 появился в Беларуси и сразу привлек внимание. Внешне он сочетает черты кроссовера и хэтчбека. Внутри — простор и современные технологии. Как он ведет себя на дороге? Все подробности — в нашем обзоре.Читать далее
-
30.12.2025, 07:11
Honda Steed: почему этот мотоцикл стал легендой среди любителей чопперов
Honda Steed - культовый мотоцикл для ценителей чопперов. Его надежность и комфорт стали визитной карточкой модели. В статье раскрыты технические особенности и причины популярности. Узнайте, почему Steed до сих пор выбирают байкеры.Читать далее
-
30.12.2025, 06:49
Шесть лучших альтернатив Яндекс Навигатору для водителей
Многие привыкли к Яндекс Навигатору, но есть достойные альтернативы. Некоторые приложения удивят своими возможностями. Выбор зависит от ваших задач и маршрутов. Проверьте, какие навигаторы подойдут именно вам. Не спешите устанавливать первое попавшееся приложение.Читать далее
-
30.12.2025, 06:18
Опыт владения: владелец Tank 300 пожаловался на опасное поведение внедорожника и низкий комфорт
Автолюбитель протестировал Tank 300 и выявил неожиданные недостатки. Он отметил слабую динамику, неудобную посадку и странное поведение на трассе. Подвеска и шумоизоляция оставили неприятные впечатления. Почему этот внедорожник может разочаровать даже опытного автолюбителя?Читать далее
-
30.12.2025, 06:17
Редкий автодом Ford Transit 1983 года в Сызрани ищет нового владельца
В Сызрани выставлен на продажу автодом Ford Transit 1983 года. Машина сохранилась в отличном состоянии, но требует небольшого обслуживания. Внутри - все для комфортных путешествий. Необычный вариант для ценителей ретро и автотуризма. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 05:52
Американец купил почтовый электровелосипед и превратил его в дом на колесах
Необычный проект: электровелосипед из США стал мини-домом на колесах. Автор идеи испытал его в суровых условиях. Узнайте, как прошла его первая ночь. История удивляет и вдохновляет на эксперименты.Читать далее
Похожие материалы
-
30.12.2025, 10:54
Почти новая Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выставлена на продажу в Бельгии
В продаже появилась Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года. Автомобиль прошел всего 54 607 км. Состояние отличное, комплектация расширенная. Цена вызывает интерес. Подробности о машине и продавце — в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:37
В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора
В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:01
Уникальный УАЗ 469 миллионник с техникой Mercedes G-Class выставлен на продажу в Германии
В Германии появился необычный УАЗ 469 с техникой Mercedes G. Автомобиль подготовлен для бездорожья и соревнований. Оригинальные размеры сохранены. Цена и детали вызывают интерес. Необычный проект ждет нового владельца.Читать далее
-
30.12.2025, 09:18
StartVOLT представил 24 новые позиции для системы стеклоочистителя популярных авто
StartVOLT расширил линейку деталей для стеклоочистителей. В каталоге появились новые трапеции, моторедукторы и сборки. Гарантия на все позиции - два года. Подробности о моделях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 08:19
FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
FAW Bestune JoyEE 03 появился в Беларуси и сразу привлек внимание. Внешне он сочетает черты кроссовера и хэтчбека. Внутри — простор и современные технологии. Как он ведет себя на дороге? Все подробности — в нашем обзоре.Читать далее
-
30.12.2025, 07:11
Honda Steed: почему этот мотоцикл стал легендой среди любителей чопперов
Honda Steed - культовый мотоцикл для ценителей чопперов. Его надежность и комфорт стали визитной карточкой модели. В статье раскрыты технические особенности и причины популярности. Узнайте, почему Steed до сих пор выбирают байкеры.Читать далее
-
30.12.2025, 06:49
Шесть лучших альтернатив Яндекс Навигатору для водителей
Многие привыкли к Яндекс Навигатору, но есть достойные альтернативы. Некоторые приложения удивят своими возможностями. Выбор зависит от ваших задач и маршрутов. Проверьте, какие навигаторы подойдут именно вам. Не спешите устанавливать первое попавшееся приложение.Читать далее
-
30.12.2025, 06:18
Опыт владения: владелец Tank 300 пожаловался на опасное поведение внедорожника и низкий комфорт
Автолюбитель протестировал Tank 300 и выявил неожиданные недостатки. Он отметил слабую динамику, неудобную посадку и странное поведение на трассе. Подвеска и шумоизоляция оставили неприятные впечатления. Почему этот внедорожник может разочаровать даже опытного автолюбителя?Читать далее
-
30.12.2025, 06:17
Редкий автодом Ford Transit 1983 года в Сызрани ищет нового владельца
В Сызрани выставлен на продажу автодом Ford Transit 1983 года. Машина сохранилась в отличном состоянии, но требует небольшого обслуживания. Внутри - все для комфортных путешествий. Необычный вариант для ценителей ретро и автотуризма. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 05:52
Американец купил почтовый электровелосипед и превратил его в дом на колесах
Необычный проект: электровелосипед из США стал мини-домом на колесах. Автор идеи испытал его в суровых условиях. Узнайте, как прошла его первая ночь. История удивляет и вдохновляет на эксперименты.Читать далее