Стоит ли переживать за машину в долгих заторах — мнение специалиста

Эксперт объяснил, как пробки влияют на ресурс современных автомобилей

Многие водители опасаются, что частые пробки вредят автомобилю. Эксперт развеял популярные мифы. Узнайте, что действительно важно для долгой службы машины. Неожиданные советы для городских автолюбителей.

Многие водители опасаются, что частые пробки вредят автомобилю. Эксперт развеял популярные мифы. Узнайте, что действительно важно для долгой службы машины. Неожиданные советы для городских автолюбителей.

В условиях мегаполиса стоять в пробках приходится практически каждому водителю. Многие уверены, что длительное пребывание в заторах негативно сказывается на состоянии автомобиля. Однако, как сообщает Российская Газета, современные машины спроектированы так, чтобы выдерживать подобные нагрузки без серьезных последствий.

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин отмечает, что для большинства современных авто длительное движение в плотном трафике не является критичной проблемой. Производители учитывают городские условия эксплуатации, поэтому системы охлаждения, трансмиссии и электроника рассчитаны на работу в режиме частых остановок и стартов.

Тем не менее, есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. Например, владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач не рекомендуется постоянно держать ногу на тормозе при медленном движении. Это может привести к ускоренному износу тормозных колодок. В случае с роботизированными трансмиссиями, частые старты и остановки способны сократить срок службы сцепления, если не соблюдать аккуратность в управлении.

Ладушкин подчеркивает, что основной вред автомобилю наносит не сам режим движения, а пренебрежение регулярным техническим обслуживанием. Несвоевременная замена масла, фильтров и других расходников приводит к ускоренному износу узлов и агрегатов. Поэтому, чтобы машина служила долго, важно не пропускать плановые визиты в сервис и использовать качественные расходные материалы.

В целом, современные автомобили хорошо подготовлены к жизни в городских условиях. Если соблюдать рекомендации производителя и следить за состоянием машины, даже ежедневные пробки не станут причиной серьезных поломок. Главное - не игнорировать сигналы о возможных неисправностях и своевременно устранять их.