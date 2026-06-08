Включать кондиционер сразу после старта двигателя: можно или нет

Эксперт объяснил, когда можно включать кондиционер в машине после запуска двигателя

Мало кто знает, но современные автомобили позволяют запускать кондиционер сразу после старта двигателя. Эксперты спорят, как это влияет на мотор и комфорт в салоне. Какие советы дают специалисты и что важно помнить в жару - объясняем, почему этот вопрос актуален именно сейчас.

Мало кто знает, но современные автомобили позволяют запускать кондиционер сразу после старта двигателя. Эксперты спорят, как это влияет на мотор и комфорт в салоне. Какие советы дают специалисты и что важно помнить в жару - объясняем, почему этот вопрос актуален именно сейчас.

Вопрос о том, когда правильно включать кондиционер в автомобиле, волнует многих российских водителей, особенно в летний зной. От этого зависит не только комфорт в салоне, но и состояние двигателя, а значит - долговечность машины и здоровье пассажиров. Как сообщает Lenta.Ru, автоэксперт Дмитрий Славнов развеял популярный миф: современные автомобили позволяют без опасений запускать кондиционер сразу после старта двигателя.

По словам Славнова, инженеры при проектировании новых моделей учли все рабочие режимы, поэтому система охлаждения может быть активирована сразу после запуска мотора. Это не наносит вреда силовому агрегату, а значит, водители могут не переживать за ресурс двигателя. Специалист подчеркивает, что производители закладывают в конструкцию автомобилей запас прочности, чтобы эксплуатация в реальных условиях не приводила к поломкам из-за таких действий.

Однако не все эксперты единодушны. Руководитель направления по развитию сервиса «Рольф» Никита Архипов советует сначала проветрить салон, открыв двери или окна на пару минут, чтобы выпустить горячий воздух. Только после этого, по его мнению, стоит включать кондиционер - так система быстрее справится с охлаждением, а нагрузка на электрику и компрессор будет ниже. Такой подход особенно актуален для автомобилей, которые долго стояли на солнце.

Ранее автоэксперт Егор Васильев отмечал, что эффективность кондиционера резко падает, если ему приходится охлаждать перегретый воздух в салоне. Он советует перед запуском двигателя отключать кондиционер, чтобы снизить нагрузку на электросеть автомобиля. Это мнение разделяют и некоторые зарубежные специалисты, которые рекомендуют не злоупотреблять работой климатической системы на максимуме сразу после старта.

Интересно, что современные технологии в автомобилях все чаще направлены на повышение комфорта и безопасности водителя. Например, недавно автопроизводители начали внедрять системы, которые позволяют видеть скрытые препятствия на дороге - подробнее о таких инновациях можно узнать в материале о новых возможностях автомобилей по этой ссылке. Это подтверждает, что забота о водителе и пассажирах становится приоритетом для производителей.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов. Во-первых, современные кондиционеры в автомобилях оснащены защитой от перегрузок и автоматически регулируют свою работу в зависимости от температуры и состояния двигателя. Во-вторых, регулярное техническое обслуживание системы охлаждения помогает избежать неприятных сюрпризов в самый неподходящий момент. И наконец, грамотное использование кондиционера не только продлевает срок службы техники, но и напрямую влияет на самочувствие всех, кто находится в салоне. Поэтому рекомендации экспертов стоит учитывать, но не стоит бояться пользоваться современными возможностями своего автомобиля.