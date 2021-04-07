Эксперт объяснил, кому надо проходить техосмотр по новым правилам и как проверить подлинность диагностической карты
Гендиректор сети станций техосмотра Геннадий Безносов рассказал, что отсрочка на полгода, предоставленная премьер-министров, коснулась 90% отечественных автовладельцев. Напомним, в конце февраля срок действия диагностических карт, истекающих в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, продлили минимум до 1 октября 2021 года. Владельцам таких автомобилей ничего предпринимать не надо, действие карты продлевается автоматически.
Кому надо проходить техосмотр после 1 марта 2021 года?
Кто же эти оставшиеся 10% автовладельцев, которым все-таки придется пройти техосмотр по-новому. Как рассказал Геннадий Безносов в интервью «Автоновостям дня», в их число попали владельцы автомобилей 2017 года выпуска и старше, ещё не успевшие получить диагностическую карту (по достижении 4-летнего возраста автомобиль должен регулярно проходить техосмотр), а также граждане, купившие подержанный автомобиль с истекшей диагностической картой.
Что делать, если диагностическая карта утеряна?
Если автолюбитель потерял действующую диагностическую карту, то повторно проходить техосмотр ему не требуется. Достаточно обратиться к ближайшему оператору ТО за дубликатом, который имеет такую же юридическую силу, как и оригинал.
Как проверить подлинность диагностической карты?
На настоящей диагностической карте всегда есть четкий срок ее действия, дата прохождения техосмотра, регистрационный номер оператора техосмотра (где первые пять цифр – его номер в госреестре), ФИО проводившего осмотр технического эксперта, а также обязательно его подпись и печать пункта ТО. Без подписи и печати бумажная версия диагностической карты не действительна. Если возникли сомнения, можно проверить диагностическую карту по VIN-номеру автомобиля на сайте ГИБДД.РФ: раздел «Сервисы» - «Проверка автомобиля».
Можно ли оформить ОСАГО без диагностической карты
Такую возможность сегодня предлагают некоторые страховщики, но соглашаться на это не стоит. Отсутствие действующей диагностической карты в случае аварии может стать поводом для законного регресса со стороны страховой компании и отказа в страховой выплате. В таком случае, экономия на прохождении техосмотра может обернуться гораздо более серьезными финансовыми потерями.
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