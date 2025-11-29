Ваша машина медленно умирает на парковке? Вот что с ней происходит на самом деле

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 ноября 2025, 08:00

Эксперт обьяснил почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения

Эксперт обьяснил почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения

Ваша машина медленно умирает на парковке? Вот что с ней происходит на самом деле

Эксперт обьяснил почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения

Длительный простой очень вредит автомобилю. Это сильно сокращает его ресурс. Узнайте, какие узлы страдают первыми. Простые советы помогут избежать ремонта. Не дайте машине превратиться в хлам.

Длительный простой очень вредит автомобилю. Это сильно сокращает его ресурс. Узнайте, какие узлы страдают первыми. Простые советы помогут избежать ремонта. Не дайте машине превратиться в хлам.

Многие автовладельцы ошибочно полагают, что, оставляя машину надолго в гараже или на стоянке, они ее берегут. На самом деле все наоборот: длительный простой губителен для современного автомобиля. Вадим Стрельбицкий, занимающий пост директора департамента механического ремонта в «Авилон Kia», поделился с «Российской газетой» ключевыми причинами, по которым транспортное средство должно регулярно эксплуатироваться.

Первым и самым уязвимым элементом становится аккумуляторная батарея. Даже при выключенном зажигании автомобиль продолжает потреблять энергию. Бортовой компьютер, сигнализация и другие системы находятся в режиме ожидания, «посасывая» до 50 миллиампер в час. Всего через три-четыре недели такого простоя напряжение в АКБ может упасть ниже критической отметки в 12,4 вольта. После этого запустить двигатель стартером уже не получится. Но что хуже, начинается необратимый процесс сульфатации пластин. Это похоже на болезнь, которая без симптомов разрушает аккумулятор изнутри, и после одного-двух сезонов бездействия его можно будет просто выбросить.

Не меньше страдает и двигатель. Когда автомобиль стоит, моторное масло не циркулирует и не прогревается до рабочей температуры. Из-за суточных перепадов температур в картере двигателя образуется конденсат. Влага, смешиваясь с продуктами сгорания в масле, создает агрессивную кислотную среду. Эта смесь медленно, но верно разьедает резиновые уплотнители, сальники и прокладки, что в итоге приводит к дорогостоящим утечкам. Чтобы испарить вредную влагу, двигатель нужно регулярно прогревать до 90 градусов, а для этого, по мнению специалистов, необходима поездка длиной не менее 30 километров хотя бы раз в две недели.

Тормозная система и подвеска тоже не любят бездействия. Уже через 10-14 дней на тормозных дисках появляется налет ржавчины. Это не только портит внешний вид, но и снижает эффективность торможения. В запущенных случаях может потребоваться замена дисков. Одновременно с этим высыхают и трескаются резиновые элементы: пыльники амортизаторов, втулки стабилизаторов и сайлентблоки. Они теряют эластичность, что ведет к появлению скрипов, ухудшению управляемости и преждевременному износу узлов подвески.

Наконец, современная сложная электроника тоже дает сбои. Многочисленные электронные блоки управления при длительном простое переходят в глубокий «спящий режим». После пробуждения они могут потерять индивидуальные настройки и калибровки. В результате на приборной панели загораются индикаторы ошибок систем ABS, ESP, а мультимедийная система начинает работать некорректно. Чтобы избежать этих проблем, эксперт советует совершать поездки на 30 и более километров каждые 10-14 дней. Если же выезжать не получается, то хотя бы раз в три недели стоит подключать аккумулятор к зарядному устройству. Идеальным местом для хранения машины остается сухой гараж с температурой не ниже +5 °C.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Воронеж Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться