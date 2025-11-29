Ваша машина медленно умирает на парковке? Вот что с ней происходит на самом деле

29 ноября 2025, 08:00
Эксперт обьяснил почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения
Длительный простой очень вредит автомобилю. Это сильно сокращает его ресурс. Узнайте, какие узлы страдают первыми. Простые советы помогут избежать ремонта. Не дайте машине превратиться в хлам.
Многие автовладельцы ошибочно полагают, что, оставляя машину надолго в гараже или на стоянке, они ее берегут. На самом деле все наоборот: длительный простой губителен для современного автомобиля. Вадим Стрельбицкий, занимающий пост директора департамента механического ремонта в «Авилон Kia», поделился с «Российской газетой» ключевыми причинами, по которым транспортное средство должно регулярно эксплуатироваться.
Первым и самым уязвимым элементом становится аккумуляторная батарея. Даже при выключенном зажигании автомобиль продолжает потреблять энергию. Бортовой компьютер, сигнализация и другие системы находятся в режиме ожидания, «посасывая» до 50 миллиампер в час. Всего через три-четыре недели такого простоя напряжение в АКБ может упасть ниже критической отметки в 12,4 вольта. После этого запустить двигатель стартером уже не получится. Но что хуже, начинается необратимый процесс сульфатации пластин. Это похоже на болезнь, которая без симптомов разрушает аккумулятор изнутри, и после одного-двух сезонов бездействия его можно будет просто выбросить.
Не меньше страдает и двигатель. Когда автомобиль стоит, моторное масло не циркулирует и не прогревается до рабочей температуры. Из-за суточных перепадов температур в картере двигателя образуется конденсат. Влага, смешиваясь с продуктами сгорания в масле, создает агрессивную кислотную среду. Эта смесь медленно, но верно разьедает резиновые уплотнители, сальники и прокладки, что в итоге приводит к дорогостоящим утечкам. Чтобы испарить вредную влагу, двигатель нужно регулярно прогревать до 90 градусов, а для этого, по мнению специалистов, необходима поездка длиной не менее 30 километров хотя бы раз в две недели.
Тормозная система и подвеска тоже не любят бездействия. Уже через 10-14 дней на тормозных дисках появляется налет ржавчины. Это не только портит внешний вид, но и снижает эффективность торможения. В запущенных случаях может потребоваться замена дисков. Одновременно с этим высыхают и трескаются резиновые элементы: пыльники амортизаторов, втулки стабилизаторов и сайлентблоки. Они теряют эластичность, что ведет к появлению скрипов, ухудшению управляемости и преждевременному износу узлов подвески.
Наконец, современная сложная электроника тоже дает сбои. Многочисленные электронные блоки управления при длительном простое переходят в глубокий «спящий режим». После пробуждения они могут потерять индивидуальные настройки и калибровки. В результате на приборной панели загораются индикаторы ошибок систем ABS, ESP, а мультимедийная система начинает работать некорректно. Чтобы избежать этих проблем, эксперт советует совершать поездки на 30 и более километров каждые 10-14 дней. Если же выезжать не получается, то хотя бы раз в три недели стоит подключать аккумулятор к зарядному устройству. Идеальным местом для хранения машины остается сухой гараж с температурой не ниже +5 °C.
