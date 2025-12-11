«Всесезонка» - ложная экономия: чем рискуют водители, отказываясь от смены шин

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 13:08

Эксперт объяснил почему езда на всесезонных шинах может быть опасной

Многие водители выбирают всесезонные шины. Они хотят сэкономить время и деньги. Но такая экономия может быть опасной. Эксперт раскрыл все минусы такой резины. Узнайте, чем грозит езда на ней.

Специалист шинной индустрии Алексей Абрамейцев в беседе с «Российской газетой» подробно разобрал недостатки так называемых всесезонных покрышек и объяснил, почему их использование в российских реалиях сопряжено с серьезными рисками. По его словам, погоня за универсальностью может обернуться потерей контроля над автомобилем в самый неподходящий момент.

Прежде всего, стоит понимать, что в действующем законодательстве и технических регламентах само понятие «всесезонная шина» для легковых автомобилей отсутствует. Существует четкое разделение всего на две категории: летние и зимние. Сам термин пришел к нам из прошлого, когда автовладельцы действительно обходились одним комплектом круглый год. Однако с ростом скоростей и ужесточением требований к безопасности стало очевидно, что для холодного времени года нужна специализированная резина.

Часто под видом «всесезонки» продают шины для внедорожников и кроссоверов с маркировкой АТ (All-Terrain) или МТ (Mud-Terrain). Их агрессивный рисунок протектора с крупными блоками действительно неплохо справляется со снегом. Но как только на дороге появляется лед, ситуация кардинально меняется. Резиновая смесь таких покрышек не рассчитана на отрицательные температуры, она «дубеет» и теряет эластичность, что приводит к катастрофическому падению сцепных свойств. Использовать их круглогодично можно лишь в южных регионах с теплой зимой и на полноприводных машинах, но это скорее исключение из правил.

Другая крайность - попытка ездить летом на зимних фрикционных шинах, известных как «липучки». Их состав специально разработан для сохранения мягкости и эластичности в сильные морозы. При плюсовых температурах, особенно выше +15 градусов, такая резина становится излишне мягкой. В результате автомобиль начинает «плавать» по дороге, ухудшается управляемость, заметно увеличивается тормозной путь и растет расход топлива. К тому же, интенсивный износ в летний период быстро приводит «липучку» в негодность, и к следующей зиме она уже не сможет эффективно выполнять свои функции.

Таким образом, эксперт приходит к выводу, что универсальные шины - это крайне сомнительный компромисс для климатических условий большей части России. Зимой они не обеспечивают должного уровня безопасности, уступая даже обычным фрикционным моделям, не говоря уже о шипованных. Летом же они проигрывают по всем параметрам специализированным летним покрышкам. Единственным их плюсом можно считать экономию на услугах шиномонтажа, но эта выгода не сопоставима с рисками для безопасности водителя и пассажиров. Поэтому самым разумным решением остается своевременная сезонная смена шин.

