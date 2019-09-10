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10 сентября 2019, 17:03

Эксперт объяснил, почему ошибка Check Engine стала самой распространенной проблемой

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Многие автовладельцы видели горящий индикатор Check Engine на приборной панели. Данная неисправность встречается даже чаще, чем проколотые колеса или повышенный расход топлива. Автоэксперт объяснил почему.
Эксперт объяснил почему ошибка Check Engine стала самой распространенной проблемой

 

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В списке наиболее частых проблем с автомобилем лидирует ошибка Check Engine. Как объяснил в интервью Nation News автоэксперт Юрий Антипов, на данный индикатор заведено много датчиков. Загоревшийся желтым значок «Check Engine» может свидетельствовать о неисправности управления дроссельной заслонкой, проблемах с катализатором и других неисправностях, которые зачастую не являются критическими. Check Engine действительно самая распространенная проблема, поскольку этот индикатор много за что отвечает. Но если Check Engine загорается красным цветом, необходимо срочно везти машину в автосервис.

Попавший на второе место повышенный расход топлива может быть не связан с поломкой машины, а свидетельствовать о некачественном бензине или дизеле. Гораздо чаще встречаются проблемы с подвеской. Езда по разбитым российским дорогам обязывает водителей регулярно проводить диагностику подвески. Выходящие из строя узлы могут серьезно влиять и на управляемость, и на расход топлива, и на износ покрышек. Автоэксперт подчеркнул, что водители чаще приезжают в сервис из-за желтого индикатора Check Engine, а состоянию подвески, как правило, не уделяют должного внимания.

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Эксперт объяснил, почему ошибка Check Engine стала самой распространенной проблемой
{{material_126775}}В списке наиболее частых проблем с автомобилем лидирует ошибка Check Engine. Как объяснил в интервью Nation News автоэксперт Юрий Антипов, на данный индикатор заведено много датчиков. Загоревшийся желтым значок «Check Engine» может свидетельствовать о неисправности управления дроссельной заслонкой, проблемах с катализатором и других неисправностях, которые зачастую не являются критическими. Check Engine действительно самая распространенная проблема, поскольку этот индикатор много за что отвечает. Но если Check Engine загорается красным цветом, необходимо срочно везти машину в автосервис.Попавший на второе место повышенный расход топлива может быть не связан с поломкой машины, а свидетельствовать о некачественном бензине или дизеле. Гораздо чаще встречаются проблемы с подвеской. Езда по разбитым российским дорогам обязывает водителей регулярно проводить диагностику подвески. Выходящие из строя узлы могут серьезно влиять и на управляемость, и на расход топлива, и на износ покрышек. Автоэксперт подчеркнул, что водители чаще приезжают в сервис из-за желтого индикатора Check Engine, а состоянию подвески, как правило, не уделяют должного внимания.
2019-09-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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