10 сентября 2019, 17:03
Эксперт объяснил, почему ошибка Check Engine стала самой распространенной проблемой
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Многие автовладельцы видели горящий индикатор Check Engine на приборной панели. Данная неисправность встречается даже чаще, чем проколотые колеса или повышенный расход топлива. Автоэксперт объяснил почему.
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Попавший на второе место повышенный расход топлива может быть не связан с поломкой машины, а свидетельствовать о некачественном бензине или дизеле. Гораздо чаще встречаются проблемы с подвеской. Езда по разбитым российским дорогам обязывает водителей регулярно проводить диагностику подвески. Выходящие из строя узлы могут серьезно влиять и на управляемость, и на расход топлива, и на износ покрышек. Автоэксперт подчеркнул, что водители чаще приезжают в сервис из-за желтого индикатора Check Engine, а состоянию подвески, как правило, не уделяют должного внимания.
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18.08.2019, 14:03
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