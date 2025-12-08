Тише едешь - дальше будешь? Как «пенсионерский» стиль вождения губит мотор

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

8 декабря 2025, 11:41

Эксперт объяснил почему слишком бережная езда «убивает» двигатель авто

Многие водители уверены в своей правоте. Они ездят очень аккуратно. Но это может навредить мотору. Узнайте, почему спокойная езда опасна. И как найти золотую середину. Все не так очевидно.

Распространенное мнение о том, что максимально плавная и неспешная езда является залогом долголетия автомобильного двигателя, оказалось не совсем верным. Специалисты в области автомеханики утверждают, что крайности в стиле вождения одинаково вредны для силового агрегата. Как постоянные гонки со светофора, так и чрезмерно «овощной» режим эксплуатации могут привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Дело в том, что современный двигатель - это сложная система, которая умеет адаптироваться под манеру водителя. При долгой и монотонной езде на низких оборотах, так называемой езде «в натяг», электронный блок управления перенастраивает свою работу. Это приводит к тому, что в масляных каналах, на клапанах и в камере сгорания начинает активно образовываться нагар и другие отложения. Со временем они могут забить важные узлы, нарушая нормальную работу мотора.

Особенно чувствительны к такому режиму современные турбированные двигатели. По информации издания «Российская Газета», спокойная езда может спровоцировать у них опасное явление - детонацию. Это процесс, при котором топливо-воздушная смесь воспламеняется не от искры свечи, а самопроизвольно, еще до того, как поршень достигнет своей верхней точки. Такие микровзрывы создают колоссальную нагрузку на детали цилиндро-поршневой группы и могут привести к их механическому разрушению.

С другой стороны, никто не отменял вред от излишне агрессивного вождения. Постоянные резкие ускорения с педалью «в пол», частые торможения и работа мотора на предельных оборотах значительно ускоряют износ всех его компонентов. Повышается тепловая нагрузка, масло быстрее теряет свои свойства, а детали трансмиссии и подвески испытывают повышенные нагрузки, что сокращает их ресурс.

Бывший механик одного из дилерских центров Opel Александр Чермицин поделился мнением, что любой двигатель изначально рассчитан на работу в широком диапазоне нагрузок. По его наблюдениям, самый быстрый износ происходит как раз тогда, когда автомобиль постоянно эксплуатируется в каком-то одном крайнем режиме, будь то постоянная агрессия или излишняя осторожность.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что для здоровья двигателя необходима золотая середина. Оптимальным считается ровный и предсказуемый стиль вождения, но с периодическими и уместными ускорениями. Такие короткие эпизоды работы под повышенной нагрузкой позволяют двигателю «продышаться», очиститься от нагара и поддерживают все системы в тонусе. Сбалансированная манера езды - вот ключ к долгой и беспроблемной работе сердца вашего автомобиля.

