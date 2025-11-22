Заправка зимой: почему популярный совет про АИ-92 может «убить» двигатель вашего авто

22 ноября 2025, 09:00
Эксперт объяснил, стоит ли переходить на бензин АИ-92 в зимние морозы
Пришла зима. Водители снова спорят о топливе. Какой бензин выбрать для морозов? Многие уверены в одном варианте. Но они могут сильно ошибаться. Экспертное мнение изменит ваш взгляд.
С приходом холодов на автомобильных форумах и в гаражных кооперативах возобновляются жаркие дебаты. Главный вопрос - на каком бензине лучше ездить, когда столбик термометра опускается ниже нуля: на АИ-92 или АИ-95? Существует распространенное мнение, что «девяносто второй» бензин с его лучшей воспламеняемостью является панацеей для зимнего запуска. В этом утверждении есть зерно истины, если смотреть на него исключительно с точки зрения физических свойств топлива. Однако, как сообщает «Российская газета» со ссылкой на тренера обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константина Ершова, реальная эксплуатация автомобиля вносит серьезные коррективы.
Давайте разберемся, почему АИ-92 действительно легче воспламеняется на холоде. Все дело в его фракционном составе. Этот бензин содержит больше легких углеводородов, которые активнее испаряются. Благодаря этому свойству топливовоздушная смесь образуется быстрее даже при отрицательных температурах. Теоретически, это должно облегчать пуск промерзшего двигателя. Но на этом плюсы, по сути, заканчиваются. Важно понимать, что октановое число - это в первую очередь мера стойкости топлива к детонации, то есть к самовоспламенению от сжатия, а не от искры. Этот показатель ничего не говорит о чистоте бензина или его поведении в мороз.
Современные автомобильные моторы спроектированы с высокой степенью сжатия, и их системы зажигания настроены на работу с топливом не ниже АИ-95. Использование бензина с более низким октановым числом, чем рекомендовано, чревато серьезными последствиями. Даже в холодную погоду, особенно в моменты запуска и прогрева, может возникнуть детонация. Это приводит к повышенным вибрациям, ударным нагрузкам на поршневую группу и клапаны, что значительно ускоряет износ двигателя. В худших случаях это может закончиться прогаром поршней или повреждением стенок цилиндров.
Поэтому главный ориентир для любого водителя - это инструкция по эксплуатации автомобиля. Если автопроизводитель допускает использование АИ-92, то в условиях сильных морозов, скажем, ниже -25 градусов, такой выбор может быть оправдан. Его повышенная испаряемость действительно может помочь. Но если в руководстве четко прописан АИ-95 или выше, то экспериментировать и понижать октановое число категорически не рекомендуется, даже в самую лютую стужу.
Чаще всего трудности с утренним запуском зимой вызваны вовсе не октановым числом. Проблемы кроются в общем качестве горючего и состоянии автомобиля. В бензобаке из-за перепадов температур может скапливаться конденсат, который замерзает в топливопроводах. Моторное масло на морозе густеет, создавая дополнительное сопротивление для стартера. Поэтому заправляться стоит на проверенных сетевых АЗС, где топливо имеет гарантированные низкотемпературные характеристики. Качественный зимний бензин содержит специальные присадки, препятствующие обледенению, и сохраняет способность к испарению даже при -40 градусах.
В итоге, в погоне за легким зимним запуском не стоит отступать от рекомендаций автопроизводителя. Успешный старт двигателя в мороз зависит не от марки бензина, а от его свежести, качества, а также от исправности системы зажигания, состояния аккумулятора и использования подходящего по сезону моторного масла. АИ-92 может помочь, но только в тех автомобилях, где его применение разрешено. Для всех остальных машин нарушение предписаний может обернуться дорогостоящим ремонтом.
