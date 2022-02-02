2 февраля 2022, 12:23
Эксперт объяснил, зачем зимой включать кондиционер
Многие автомобилисты пользуются кондиционером только летом, чтобы охладить машину и установить в салоне комфортную температуру. Автоэксперт Владимир Соловьев уверен, что включать кондиционер необходимо и зимой.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Зимой в автомобиле особенно влажно. Снег налипает на ноги и попадает в натопленный салон. Затем он тает, превращается в воду и повышает влажность. Окна начинают запотевать, а руль может стать скользким, что не только неприятно, но и небезопасно. Избыточную влажность может эффективно нейтрализовать кондиционер, поэтому зимой его лучше не выключать, пояснил Владимир Соловьев в интервью радио Sputnik.
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01.02.2022, 18:25
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31.01.2022, 18:00
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31.01.2022, 16:37
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31.01.2022, 12:42
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