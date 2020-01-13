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13 января 2020, 12:11

Эксперт оценил инициативу о запрете на работу в такси водителям, осужденным по тяжкой статье

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Минтранс продолжает работу над пакетом законопроектов, запрещающим гражданам, осужденным за тяжкие преступления, работать таксистам. Поправки потребуется внести в Трудовой кодекс и ряд других законов. По мнению эксперта, ограничение надо детально продумать.
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В декабре прошлого года стало известно о планах Минтранса ввести запрет на работу в сфере пассажирских автоперевозок гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость по тяжким статьям УК. Но к категории «тяжких» относятся самые разные преступления, например, нарушение авторских прав с отягчающими обстоятельствами или ряд экономических преступлений, включая получение взятки. Как пояснил в интервью «Российской газете» адвокат Вячеслав Голенев, ограничения надо распространить только на осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности. Осужденным за изнасилование следует пожизненно запретить работать в такси. Такие меры окажутся действенными и позволят сделать безопаснее такси и общественный транспорт.

Пока список «противопоказаний» для работы в пассажирских перевозках ограничили статьями: «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование» (в случаях, когда преступления были признаны тяжкими и особо тяжкими), «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации».

Сейчас Трудовой кодекс запрещает принимать бывших осужденных на работу в образовательные учреждения, спортивные секции и стратегические предприятия. Не возьмут такого человека и на госслужбу. На практике, даже если закон не запрещает принимать на работу, кадровики предпочитают перестраховаться и отказывают бывшим заключенным под любым предлогом. С частным извозом дело обстоит сложнее. Человек может зарегистрировать ИП и сотрудничать с агрегаторами такси. Чтобы исключить эту лазейку, справку об отсутствии судимости скоро придется предоставлять всем водителям, занятым в автопассажирских перевозках.

Вместе с тем, Вячеслав Голенев подчеркнул, что пассажиры такси часто оказываются опаснее водителей. Вот лишь несколько происшествий из свежих сводок. 2 января в Ростовской области ранее судимый пассажир с 19-летним приятелем ограбили и пытались задушить таксиста. 10 января в Новом Уренгое пьяный пассажир ударил водителя такси отверткой в грудь и потребовал денег. А сегодня ночью в Санкт-Петербурге на 25-летнего таксиста, уроженца Кыргызстана, напали его пассажиры – нелегальные мигранты из Азербайджана. Брызнув водителю в лицо газом из баллончика, они забрали у него телефон и кошелек, выкинули из машины и попытались скрыться, но были задержаны нарядом полиции. Так что и у таксистов не меньше оснований опасаться своих пассажиров. Но ведь никто не будет в здравом уме предлагать запрет судимым пользоваться услугами такси, резюмировал эксперт.

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Эксперт оценил инициативу о запрете на работу в такси водителям, осужденным по тяжкой статье
{{material_128320}}В декабре прошлого года стало известно о планах Минтранса ввести запрет на работу в сфере пассажирских автоперевозок гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость по тяжким статьям УК. Но к категории «тяжких» относятся самые разные преступления, например, нарушение авторских прав с отягчающими обстоятельствами или ряд экономических преступлений, включая получение взятки. Как пояснил в интервью «Российской газете» адвокат Вячеслав Голенев, ограничения надо распространить только на осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности. Осужденным за изнасилование следует пожизненно запретить работать в такси. Такие меры окажутся действенными и позволят сделать безопаснее такси и общественный транспорт.Пока список «противопоказаний» для работы в пассажирских перевозках ограничили статьями: «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование» (в случаях, когда преступления были признаны тяжкими и особо тяжкими), «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации».Сейчас Трудовой кодекс запрещает принимать бывших осужденных на работу в образовательные учреждения, спортивные секции и стратегические предприятия. Не возьмут такого человека и на госслужбу. На практике, даже если закон не запрещает принимать на работу, кадровики предпочитают перестраховаться и отказывают бывшим заключенным под любым предлогом. С частным извозом дело обстоит сложнее. Человек может зарегистрировать ИП и сотрудничать с агрегаторами такси. Чтобы исключить эту лазейку, справку об отсутствии судимости скоро придется предоставлять всем водителям, занятым в автопассажирских перевозках.Вместе с тем, Вячеслав Голенев подчеркнул, что пассажиры такси часто оказываются опаснее водителей. Вот лишь несколько происшествий из свежих сводок. 2 января в Ростовской области ранее судимый пассажир с 19-летним приятелем ограбили и пытались задушить таксиста. 10 января в Новом Уренгое пьяный пассажир ударил водителя такси отверткой в грудь и потребовал денег. А сегодня ночью в Санкт-Петербурге на 25-летнего таксиста, уроженца Кыргызстана, напали его пассажиры – нелегальные мигранты из Азербайджана. Брызнув водителю в лицо газом из баллончика, они забрали у него телефон и кошелек, выкинули из машины и попытались скрыться, но были задержаны нарядом полиции. Так что и у таксистов не меньше оснований опасаться своих пассажиров. Но ведь никто не будет в здравом уме предлагать запрет судимым пользоваться услугами такси, резюмировал эксперт.
2020-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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