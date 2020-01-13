13 января 2020, 12:11
Эксперт оценил инициативу о запрете на работу в такси водителям, осужденным по тяжкой статье
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Минтранс продолжает работу над пакетом законопроектов, запрещающим гражданам, осужденным за тяжкие преступления, работать таксистам. Поправки потребуется внести в Трудовой кодекс и ряд других законов. По мнению эксперта, ограничение надо детально продумать.
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Пока список «противопоказаний» для работы в пассажирских перевозках ограничили статьями: «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование» (в случаях, когда преступления были признаны тяжкими и особо тяжкими), «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации».
Сейчас Трудовой кодекс запрещает принимать бывших осужденных на работу в образовательные учреждения, спортивные секции и стратегические предприятия. Не возьмут такого человека и на госслужбу. На практике, даже если закон не запрещает принимать на работу, кадровики предпочитают перестраховаться и отказывают бывшим заключенным под любым предлогом. С частным извозом дело обстоит сложнее. Человек может зарегистрировать ИП и сотрудничать с агрегаторами такси. Чтобы исключить эту лазейку, справку об отсутствии судимости скоро придется предоставлять всем водителям, занятым в автопассажирских перевозках.
Вместе с тем, Вячеслав Голенев подчеркнул, что пассажиры такси часто оказываются опаснее водителей. Вот лишь несколько происшествий из свежих сводок. 2 января в Ростовской области ранее судимый пассажир с 19-летним приятелем ограбили и пытались задушить таксиста. 10 января в Новом Уренгое пьяный пассажир ударил водителя такси отверткой в грудь и потребовал денег. А сегодня ночью в Санкт-Петербурге на 25-летнего таксиста, уроженца Кыргызстана, напали его пассажиры – нелегальные мигранты из Азербайджана. Брызнув водителю в лицо газом из баллончика, они забрали у него телефон и кошелек, выкинули из машины и попытались скрыться, но были задержаны нарядом полиции. Так что и у таксистов не меньше оснований опасаться своих пассажиров. Но ведь никто не будет в здравом уме предлагать запрет судимым пользоваться услугами такси, резюмировал эксперт.
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